Perú

Asesinan a golpes a padre de familia en presencia de su hijo de 5 años en Arequipa

Humberto Portugal murió tras ser golpeado por un grupo de sujetos que intentaron desalojar a familias de la asociación Los Ángeles de Cono Norte, en Uchumayo

El padre de familia fue atacado por una disputa de terrenos | Video: Epa Show

Un violento enfrentamiento por terrenos en la asociación de vivienda ‘Los Ángeles de Cono Norte’, en el distrito arequipeño de Uchumayo, terminó en tragedia. Humberto Portugal Chuquitaype murió el último lunes 8 de diciembre tras ser brutalmente agredido por un grupo de aproximadamente 40 matones que irrumpieron en la zona. Su hijo de apenas 5 años presenció el ataque.

Según informaron medios locales como Correo, la mañana del ataque, alrededor de las 09:00 horas, varios vehículos llegaron hasta la asociación ubicada a un costado de la vía Arequipa–La Joya. De ellos descendió un grupo numeroso de sujetos armados con palos, piedras y armas de fuego, quienes comenzaron a amenazar y a ordenar el desalojo inmediato de las familias asentadas en el lugar.

Los vecinos relataron que las mujeres y los niños fueron los primeros en huir para protegerse, mientras que los hombres intentaban retirarse sin confrontarlos. Entre ellos estaba Humberto Portugal, padre de familia y vecino del sector, quien fue alcanzado por los atacantes en un descampado cercano.

Golpeado frente a su pequeño hijo

Sebastián, su hijo de cinco años, quedó escondido detrás de unas calaminas desde donde vio cómo los desconocidos rodeaban a su padre y lo golpeaban sin piedad. Patadas, puñetazos y palazos impactaron repetidamente sobre el cuerpo de Humberto, dejándolo tendido en el suelo, mientras el menor observaba entre lágrimas y sin poder auxiliarlo.

Un menor de cinco años
Un menor de cinco años observó cómo matones acabaron con la vida de su padre en Arequipa | Foto referencial

Tras la agresión, los matones huyeron del lugar no sin antes lanzar amenazas de que regresarían para culminar el desalojo. Un video difundido en redes sociales por Epa Show muestra a los vecinos, desesperados, improvisando una camilla con maderas para trasladar a la víctima en una camioneta hacia el hospital regional Honorio Delgado Espinoza.

Humberto ingresó al nosocomio alrededor de las 13:00 horas aún con vida, pero debido a la gravedad de sus lesiones, falleció durante la atención médica. La noticia conmocionó a la comunidad, que ha denunciado reiterados episodios de violencia vinculados a disputas por la posesión de los terrenos.

El pequeño Sebastián quedó al cuidado de una tía, quien intentaba comunicarse con la esposa del fallecido para informarle lo ocurrido. La mujer, que trabaja lavando zanahorias, no se encontraba en el lugar cuando sucedió el ataque.

Piden presencia policial

Tras la muerte de Portugal, los residentes de la asociación se movilizaron hasta la comisaría de Uchumayo para presentar la denuncia y exigir la intervención policial. Aseguran que los ataques en la zona se han vuelto constantes y temen que la situación derive en más muertes.

La Policía informó que el caso será investigado inicialmente por el Área de Homicidios de la Divincri, cuyos detectives, junto con peritos de criminalística, realizarán diligencias en los terrenos. No obstante, al tratarse de un conflicto de posesión, el caso podría ser derivado a Seguridad del Estado, instancia que suele asumir estas disputas.

Los vecinos temen que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el caso quede entrampado entre ambas unidades policiales sin que se capture a los responsables ni se garantice seguridad a las familias afectadas.

