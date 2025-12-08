Perú

Truco de cocina: para qué sirve usar vinagre de manzana al freír una pechuga de pollo

Agregar vinagre de manzana a la sartén mientras se fríe la pechuga de pollo ayuda a mejorar tanto su textura como su sabor

El resultado de este truco
El resultado de este truco de cocina es una pechuga dorada, suave y con un sabor más profundo (La cocina de Lila)

El pollo es uno de los alimentos más consumidos por los peruanos y forma parte de una alimentación saludable gracias a su aporte de proteína magra. El Ministerio de Salud (Minsa) señala que las proteínas ayudan en la reparación de tejidos, fortalecen el sistema inmunológico y contribuyen al correcto funcionamiento del organismo. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda incluir pollo sin piel dentro de una dieta equilibrada porque contiene menos grasa que otras carnes y es más fácil de digerir.

Sin embargo, cuando se prepara frito, muchas personas buscan maneras de hacerlo más tierno y jugoso sin perder sus beneficios. En este contexto, existe un truco de cocina poco conocido pero muy efectivo. Consiste en añadir un pequeño chorro de vinagre de manzana a la sartén al momento de freír una pechuga de pollo.

Para qué sirve usar vinagre de manzana al freír una pechuga de pollo

Agregar vinagre de manzana a la sartén mientras se fríe la pechuga de pollo ayuda a mejorar tanto su textura como su sabor. El vinagre actúa como un ablandador natural porque su contenido de ácido acético descompone ligeramente las fibras musculares del pollo. Esto permite que la carne quede más tierna sin necesidad de marinarla por horas.

Además de suavizar la pechuga, el vinagre ayuda a sellar mejor los jugos internos. Cuando se cocina a alta temperatura, la pechuga tiende a secarse rápidamente, especialmente si es muy delgada. La pequeña cantidad de vinagre contribuye a que la superficie se dore sin que la carne pierda humedad, lo que se traduce en un resultado final más jugoso.

El vinagre actúa como un
El vinagre actúa como un ablandador natural porque su contenido de ácido acético descompone ligeramente las fibras musculares del pollo (Freepik)

Otro beneficio es que el vinagre de manzana potencia el sabor natural del pollo. No deja un gusto ácido si se usa en la cantidad adecuada, sino que intensifica los aromas y equilibra los condimentos. Para conseguir este efecto, basta con añadir una o dos cucharaditas al aceite caliente o directamente sobre la carne durante la cocción. El resultado es una pechuga dorada, suave y con un sabor más profundo.

Otras maneras de usar el vinagre de manzana al cocinar pollo

El vinagre de manzana es un ingrediente muy versátil que puede utilizarse de distintas maneras para mejorar la preparación del pollo. Una opción es usarlo como parte de un marinado rápido. Al mezclar vinagre con hierbas, ajo, sal y un poco de aceite, se obtiene una marinada que suaviza el pollo y aporta un sabor fresco. Gracias a su acidez, el vinagre reduce el tiempo de marinado a aproximadamente treinta minutos, lo que resulta práctico cuando se necesita cocinar algo rápido.

Otra manera de usarlo es en guisos o estofados. Agregar una cucharada de vinagre de manzana durante la cocción ayuda a equilibrar los sabores, especialmente cuando el plato lleva ingredientes grasos o dulces. Además, contribuye a que el pollo quede más tierno sin deshacerse.

Mezclar vinagre de manzana con
Mezclar vinagre de manzana con especias y aplicarlo sobre la pechuga o los muslos antes de hornear ayuda a que la piel quede más crocante y la carne conserve sus jugos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede incorporarse en preparaciones al horno. Mezclar vinagre de manzana con especias y aplicarlo sobre la pechuga o los muslos antes de hornear ayuda a que la piel quede más crocante y la carne conserve sus jugos. Incluso se puede usar para desglasar la sartén después de dorar el pollo, aprovechando los residuos caramelizados y creando una salsa ligera y sabrosa.

Beneficios del pollo como fuente de proteína

El pollo es una de las proteínas animales más recomendadas por su perfil nutricional. Es bajo en grasa si se consume sin piel y es rico en aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para formar músculo y reparar tejidos. También aporta vitaminas del grupo B que favorecen el metabolismo y minerales como el fósforo y el selenio, importantes para la salud ósea y el sistema inmunológico.

El Minsa resalta que incluir fuentes de proteína magra como el pollo ayuda a mantener un peso saludable y mejora la sensación de saciedad. EsSalud señala además que su consumo frecuente, dentro de una dieta equilibrada, contribuye a la energía diaria y al buen funcionamiento del organismo.

