Salud

El valor nutricional de una pechuga de pollo

Fuente clave de proteínas, baja en calorías y rica en vitaminas del complejo B, este alimento es recomendado por especialistas y se destaca como un producto esencial para una dieta saludable y equilibrada

Por Nicolás Sturtz

Guardar
La pechuga de pollo contiene
La pechuga de pollo contiene ácidos oleico y linoleico, grasas beneficiosas para la salud cardiovascular, y su consumo es más saludable al reemplazar carnes rojas y procesadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegida tanto por deportistas como por quienes buscan una alimentación equilibrada, la pechuga de pollo se ha posicionado como un alimento esencial en la mesa de millones de personas. Su perfil bajo en grasas, facilidad para incorporar a cualquier plato y versatilidad hacen que este corte sea protagonista en todo tipo de dietas, desde aquellas enfocadas en la salud hasta planes para ganar masa muscular. Pero, ¿qué la hace tan especial y recomendada por los especialistas? Los estudios recientes ofrecen respuestas claras y ventajas nutricionales contundentes.

El valor nutricional de la pechuga de pollo

La pechuga de pollo se ha consolidado como una de las fuentes de proteína más saludables, según un informe de The New York Times que reunió la opinión de especialistas de universidades de Estados Unidos. Este corte se destaca por su alto contenido proteico y bajo aporte calórico, lo que lo vuelve una opción recomendada para quienes desean mejorar su alimentación y cuidar la salud.

Los expertos consultados, como Dave Bridges, bioquímico de la Universidad de Michigan; Heidi Silver, directora del Diet, Body Composition and Metabolism Core de la Universidad Vanderbilt; y Lee Murphy, instructor de nutrición en la Universidad de Tennessee, coincidieron en la superioridad nutricional de la pechuga frente a otros cortes y alimentos de origen animal, por su concentración de nutrientes y bajo contenido de grasa, especialmente cuando se consume sin piel.

Elegida por deportistas y quienes
Elegida por deportistas y quienes buscan una alimentación equilibrada, la pechuga de pollo destaca por su bajo contenido graso y su versatilidad en todo tipo de dietas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 100 gramos de pechuga de pollo sin piel contiene 32 gramos de proteína y 160 calorías. Bridges señaló que solo la proteína en polvo se aproximaría a estos niveles. Esta cantidad cubre casi la mitad de la ingesta diaria recomendada de proteína para un adulto promedio de 84 kilogramos, según el análisis citado por The New York Times. En comparación, el salmón del Atlántico de cultivo proporciona 22 gramos de proteína y 206 calorías por cada 100 gramos, lo que demuestra la eficiencia nutricional de la pechuga de pollo.

¿Es saludable la pechuga de pollo?

La proteína cumple múltiples funciones, más allá del desarrollo muscular. Silver explicó al medio estadounidense que “todo el cuerpo está construido de proteína”, y subrayó su relevancia en la reparación celular, la producción de anticuerpos y la síntesis de enzimas esenciales para el funcionamiento del organismo. Además, las personas que realizan entrenamiento de fuerza o resistencia pueden requerir mayores cantidades de proteína para satisfacer las demandas de su cuerpo.

Respecto a la salud cardiovascular, la pechuga de pollo contiene cantidades moderadas de ácidos oleico y linoleico, dos tipos de grasas cuyas propiedades beneficiosas han sido demostradas en estudios científicos. Sin embargo, Bridges precisó que consumir más pollo no reduce automáticamente el riesgo de enfermedad cardíaca; los beneficios aparecen cuando se reemplazan carnes rojas y procesadas por pechuga de pollo, como recomienda el análisis de The New York Times.

Cuáles son los beneficios para la salud de la pechuga de pollo

La pechuga de pollo es
La pechuga de pollo es una fuente clave de proteínas, baja en calorías y rica en vitaminas del complejo B, recomendada por especialistas para una dieta saludable y equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos también destacan que la pechuga de pollo es rica en vitaminas del complejo B. Una porción supera el 70% del requerimiento diario de vitamina B6 y cubre más de la mitad de la recomendación de vitamina B3 (niacina).

Silver resaltó que estas vitaminas son fundamentales para producir neurotransmisores —dopamina, serotonina y melatonina—, los cuales regulan el estado de ánimo, el sueño y la atención. Murphy agregó que también intervienen en la síntesis de ADN y la capacidad del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Según Silver, las vitaminas B resultan indispensables “para la memoria, el aprendizaje, el procesamiento de palabras e información”, lo que relaciona el consumo de pechuga de pollo con el funcionamiento cognitivo óptimo.

Si bien la pechuga es destacada en muchos indicadores, los especialistas consultados por The New York Times indicaron que otros cortes del pollo, como los muslos y las patas, también aportan beneficios específicos. La carne oscura tiene un mayor contenido de grasa y aporta micronutrientes como vitamina B12, hierro y zinc, permitiendo que la elección del corte se adapte a los objetivos de salud de cada persona.

De este modo, la diversidad de nutrientes en los distintos cortes de pollo permite crear una dieta equilibrada. Mientras la pechuga optimiza la ingesta proteica con bajo contenido calórico y graso, la carne oscura contribuye con micronutrientes esenciales. Un enfoque integral incluye ambos tipos de carne para favorecer una nutrición más completa y personalizada.

Temas Relacionados

PolloValor nutricionalBeneficios para la saludNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo lograr una dieta equilibrada en proteínas sin suplementos ni ultraprocesados, según recomendaciones de expertos

En una conversación con ZOE pódcast, el especialista Stuart Phillips explicó por qué no es necesario recurrir a batidos ni snacks procesados para cubrir las necesidades del cuerpo

Cómo lograr una dieta equilibrada

Qué es el “ruido alimentario” y cómo dificulta el control del peso y afecta la salud mental

Investigaciones preliminares sugirieron que este fenómeno favorece el consumo excesivo de calorías y dificulta mantener hábitos saludables, incrementando la probabilidad de desarrollar obesidad y otras afecciones médicas, según difundió Science Focus

Qué es el “ruido alimentario”

5 ejercicios que pueden corregir la postura y eliminar el “cuello tecnológico”

Especialistas consultados por The Times advirtieron sobre los efectos físicos del sedentarismo digital y detallaron rutinas simples que alivian dolores cervicales, mejoran la respiración y favorecen la digestión

5 ejercicios que pueden corregir

Qué comer a los 40 y 50 años: los alimentos clave para mantener masa muscular, energía y salud mental

Expertos consultados destacaron la importancia de ajustar la dieta a los cambios hormonales, priorizando proteínas, fibra vegetal y variedad nutricional para sostener el rendimiento físico y cognitivo a largo plazo

Qué comer a los 40

Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria demostró que puede reducir la frecuencia y severidad de la migraña crónica

Un estudio clínico internacional que abarcó a 7.677 personas evidenció que una dieta antiinflamatoria baja en carbohidratos disminuye las crisis de este trastorno neurológico. Facundo Pereyra, gastroenterólogo y líder de la investigación explicó a Infobae los detalles

Eje intestino-cerebro: una intervención alimentaria
ÚLTIMAS NOTICIAS
Maniataron a una jubilada en

Maniataron a una jubilada en La Plata para robarle y solo se llevaron 30 mil pesos

Cómo limpiar el drenaje de la cocina con vinagre y bicarbonato de sodio

Cayó un policía de Misiones que se hacía pasar por oficial de la PFA para extorsionar a un hombre: tenía dos cómplices

Dos alumnas se pelearon en una escuela de Entre Ríos y sus conocidos se sumaron a la gresca: hay 4 docentes heridos

“Parece un lorito”: Martín Menem se enfrentó con Germán Martínez durante la sesión en Diputados

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky exigió un alto el

Zelensky exigió un alto el fuego como condición esencial para una posible reunión con Putin: “Las prioridades están claras”

Asesinó a sus padres y quedó libre: la oscura verdad detrás del caso Lizzie Borden, la devota protestante

Verdad, mito y melancolía: cómo nació “Ojalá”, la obra más emblemática de Silvio Rodríguez

Modi advirtió que está dispuesto a pagar un “alto precio” para defender los intereses de India ante los aranceles de EEUU

Trump celebró la entrada en vigor de sus nuevas tarifas y afirmó que “miles de millones” comenzarán a fluir hacia EEUU

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”