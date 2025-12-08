Terremoto de 7,6 en Japón sacude el Pacífico: ¿habrá alerta de tsunami para el Perú?

Japón activa alerta de tsunami tras sismo de magnitud 7,6: lo que se sabe sobre un posible impacto en costas peruanas | Canal N

La costa noreste de Japón experimentó una noche de tensión tras un potente terremoto que se registró a las 23:15 del lunes 8 de diciembre. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó de inmediato alertas de tsunami que movilizaron a miles de residentes hacia refugios en medio de un despliegue de precauciones y monitoreo continuo. Frente al temor de repercusiones en el Pacífico, autoridades peruanas analizaron el escenario y emitieron un reporte oficial sobre eventuales riesgos para el país sudamericano.

Alerta máxima en Japón tras el sismo

Un movimiento telúrico de magnitud 7,6 sacudió la región norte japonesa, forzando la evacuación de más de 13.000 habitantes en Hokkaido, Iwate y Miyagi, según datos proporcionados por organismos locales. El epicentro se situó a unos 84 kilómetros al este-noreste de la localidad de Misawa y a una profundidad de 53,1 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

ARCHIVO - Un tsunami golpea las costas de Natori, Japón, después de un poderoso terremoto el 11 de marzo de 2011. (Kyodo News vía AP, Archivo)

La zona costera de Aomori, partes de Iwate y el extremo sur de Hokkaido quedaron bajo alerta ante la previsión de olas que podrían alcanzar hasta tres metros. También se establecieron advertencias para Miyagi y Fukushima, mientras que la televisión pública NHK informaba sobre el curso de la situación y mantenía a la población al tanto de directrices para salvaguardar su seguridad.

Monitoreo y evacuaciones ante riesgo de tsunami

El sismo tuvo su mayor impacto en la ciudad de Hachinohe, donde la intensidad alcanzó el nivel 6 superior en la escala sísmica japonesa. Los pueblos de Oirase y Hashikami experimentaron una fuerza similar, aunque en menor grado. En Tokio, la vibración fue leve y se registró en nivel dos de la escala local.

Las autoridades japonesas activaron un protocolo de vigilancia enfocado en la posibilidad de réplicas y variaciones anómalas en el nivel del mar. La NHK repitió el llamado a alejarse de las costas, recordando que la alerta de tsunami continuaba vigente en varias áreas. Los refugios recibieron a un flujo constante de personas reubicadas, mientras la JMA y la Dirección de Meteorología analizaban en tiempo real la evolución de las olas.

Análisis en Perú: ¿hay riesgo de tsunami en el litoral nacional?

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se informó que las costas peruanas no se ven amenazadas por un tsunami tras el fuerte sismo ocurrido en el Pacífico asiático . | COEN

El temblor y la subsecuente alerta reavivaron la preocupación en países del Pacífico. En Perú, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Dirección de Hidrografía informaron que, tras un análisis técnico, no existe amenaza de tsunami para el litoral peruano debido al evento sísmico ocurrido en Japón.

Las oficinas peruanas aclararon a la población que las características del sismo no cumplen las condiciones necesarias para generar desplazamientos significativos en el océano capaces de llegar a las costas nacionales. El comunicado destacó que el monitoreo continúa y se mantiene el contacto con redes internacionales de alerta.

Recomendaciones y vigilancia mantienen la calma

Mientras Japón permanece atenta a posibles réplicas y nuevos cambios en el mar, las autoridades piden a los residentes evitar regresar a zonas de riesgo hasta recibir confirmación oficial de seguridad. El sistema de alertas japonés permanece activo, respaldado por vigilancia meteorológica y sísmica intensiva.

Por su parte, instituciones peruanas reiteran que ante cualquier sismo ocurrido en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el monitoreo es inmediato y las decisiones se basan en información validada por expertos internacionales. La tranquilidad ciudadana es la prioridad y no se reporta alerta de tsunami para el país tras el reciente sismo en territorio japonés.