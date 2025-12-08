Mundo

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón y activó una alerta por tsunami

Las autoridades japonesas advirtieron sobre la llegada de olas significativas a puertos del norte, luego de que un temblor de gran intensidad se registrara en la isla principal

FOTO DE ARCHIVO. Un sismógrafo
FOTO DE ARCHIVO. Un sismógrafo en funcionamiento en Santa Ana, California, Estados Unidos. 18 de octubre de 2018. REUTERS/Mike Blake

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

Se espera que la primera ola llegue entre cerca de 11:40 PM hora local (2:40 PM GMT) a zonas portuarias de Aomori y Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK.

La agencia indicó que el sismo de magnitud 1.1 se produjo justo al este de Aomori, la prefectura más septentrional de la principal isla de Japón, Honshu, y justo al sur de la isla de Hokkaido. Añadió que un tsunami de 40 centímetros azotó la ciudad de Urakawa, en la prefectura de Hokkaido, y el puerto de Mutsu Ogawara, en la prefectura de Aomori.

Mapa que muestra el epicentro
Mapa que muestra el epicentro del terremoto.

Varias personas resultaron heridas en un hotel de la ciudad de Hachinohe, en Aomori, informó NHK.

La primera ministra, Sanae Takaichi, en breves declaraciones a la prensa, declaró que el gobierno había creado un grupo de trabajo de emergencia para evaluar urgentemente la magnitud de los daños. “Estamos priorizando la vida de las personas y haciendo todo lo posible”, afirmó.

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora.

Japón se encuentra sobre cuatro placas tectónicas principales a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico y es uno de los países tectónicamente más activos del mundo.

El archipiélago, donde viven unos 125 millones de personas, sufre alrededor de 1.500 temblores al año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y profundidad bajo la superficie terrestre.

Noticia en desarrollo...

(con información de AP, EFE y AFP)

