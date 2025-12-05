Fernando Díaz se quiebra al conocer la inspiradora historia de los padres de Pol Deportes: “Qué tal lección”

Fernando Díaz se quiebra al conocer la inspiradora historia de los padres de Pol Deportes. Latina: 'Arriba mi gente'.

La mañana del viernes 5 de diciembre, el estudio de ‘Arriba mi Gente’ fue escenario de uno de los momentos más emotivos de la televisión peruana reciente. Fernando Díaz, reconocido periodista y conductor, no pudo contener las lágrimas al escuchar la historia de vida de los padres de Cliver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes.

Narrador juvenil de tan solo quince años, Cliver ha logrado capturar el cariño del país gracias a su pasión y entrega al relatar partidos de fútbol, pero detrás de su carisma se esconde una familia de esfuerzo, perseverancia y fe en los sueños.

Una historia que inspira: superación, humildad y sueños cumplidos

La emoción de Fernando Díaz fue evidente desde el primer momento. A través de sus palabras, hizo un potente contraste con la realidad social del país:

“En este 2025 lleno de noticias horribles, lleno de decepciones políticas de dos presidentes presos. Ustedes son nuestro regalo de Navidad. De verdad, muchas gracias. Es imposible no conmoverse, verlo llorar. La emoción, de saber que su hijo, solito, con su esfuerzo, nos devolvió a los periodistas el impulso. Qué tal lección, Clíver. Gracias”, dijo.

Díaz, visiblemente conmovido, resaltó cómo la historia de la familia Huamán Sánchez devuelve la fe y la esperanza en medio de la incertidumbre nacional.

La fuerza de sus palabras emocionó al público y a los propios compañeros de set, mientras Cliver agradecía a quienes lo han acompañado en el camino:

“Me siento muy contento de estar aquí con ustedes, contar con el apoyo que me están dando, cumpliendo un sueño más y la verdad me siento muy contento, agradecido con Dios, con mi tío Santi y con todas las personas que me han apoyado de Latina”, indicó.

Fernando Díaz se quiebra al conocer la inspiradora historia de los padres de Pol Deportes. Captura de TV: Latina

Pol Deportes: de Andahuaylas al mundo, una voz joven que conquista corazones

Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, es hoy un símbolo para miles de jóvenes que luchan por sus sueños a pesar de la adversidad. Su historia comenzó en Andahuaylas, donde la pasión por el fútbol y la narración lo llevó a superar barreras, siendo apoyado únicamente por su familia.

El camino de Pol Deportes saltó a la fama durante la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Después de viajar más de 18 horas a Lima, se le negó el acceso al estadio por ser menor de edad. Lejos de resignarse, improvisó una cabina desde el cerro Candela con un teléfono móvil, un aro de luz y el apoyo técnico y moral de su hermano.

Su narración a distancia se transmitió en vivo por TikTok y rápidamente se viralizó, uniendo a miles de peruanos y fanáticos internacionales con su entusiasmo. El esfuerzo y creatividad le valieron el reconocimiento del público y el apodo de “el narrador oficial del Mengao” por parte de los hinchas de Flamengo.

Adolescente narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro: el tiktoker que convirtió su sueño en un relato viral

El poder de las redes y la solidaridad

Gracias al impacto de sus transmisiones en redes sociales, Cliver Huamán arribó a la televisión nacional. Peter Arévalo, destacado periodista deportivo, lo invitó a participar en la narración de uno de los clásicos nacionales para L1MAX. Durante la transmisión, Arévalo no dudó en elogiar la valentía y la disciplina del joven narrador, celebrando su autenticidad y perseverancia.

El respaldo de la comunidad, la atención de figuras de la televisión y el seguimiento digital transformaron la travesía de Pol Deportes en un fenómeno social, que rompió barreras geográficas y sociales.

Santi Lesmes cumple el sueño de Pol Deportes: viaje a la Champions League

El capítulo más reciente en la vida de Cliver Huamán tiene como cómplice a Santi Lesmes, presentador de Latina, quien emocionó al joven al prometerle en vivo un viaje a España para narrar el esperado choque entre el Real Madrid y el Manchester City por la Champions League.

Lesmes anunció que el joven narrador y su hermano viajarán juntos, vestidos de gala gracias al generoso apoyo del diseñador Carlos Lara. Esta noticia no solo sorprendió a Cliver, también desató una ola de felicidad en sus seguidores, quienes reconocen en él un ejemplo palpable de que el esfuerzo y la pasión pueden abrir puertas insospechadas.

“Para mí sería un orgullo y tremenda felicidad ir a la Champions”, declaró Pol Deportes entre lágrimas y sonrisas, agradeciendo especialmente a todos los que han creído en su talento y en su historia.

Santi Lesmes llevará a niño Pol Deportes a la Champions League para que narre el partido Real Madrid vs. Manchester City

Una lección para el país: familia, pasión y nuevos caminos

La familia Huamán Sánchez y el surgimiento de Pol Deportes representan el tipo de historias que, en palabras de Fernando Díaz, “nos devuelven el impulso”. En medio de un país golpeado por la inestabilidad y la crisis, la narrativa de esfuerzo, unión y optimismo se convierte en un faro para miles de jóvenes y familias con sueños.

Gracias al apoyo de Santi Lesmes, el respaldo de Latina y el cariño masivo del público, el futuro de Cliver parece tan prometedor como inspirador. Su relato, nacido en la cima de un cerro y alimentado por la fe familiar, ha conquistado corazones, recordándonos que el talento no conoce límites y que, aun en tiempos difíciles, siempre hay historias capaces de emocionarnos hasta las lágrimas y de devolvernos la esperanza.

Los padres de Pol Deportes se reunieron en Arriba mi gente. Captura de TV: Latina