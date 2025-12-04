Perú

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

La conductora destacó el enorme esfuerzo del joven andahuaylino que narró desde un cerro en Ate y pidió respaldo para que pueda continuar su camino hacia el periodismo deportivo

‘Pol Deportes’ viajará a España tras hacerse viral, y Magaly hizo un llamado a instituciones para impulsar su futuro académico. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La historia de Cliver Huamán, conocido en redes como ‘Pol Deportes’, continúa conmoviendo al público peruano y ha generado una ola de apoyo que crece cada día. A esto, se suma el comentario de Magaly Medina, quien dedicó un extenso comentario este 3 de diciembre en Magaly TV La Firme a la travesía del joven narrador, resaltando no solo su sacrificio, sino también el mensaje inspirador que deja para miles de adolescentes que sueñan con una oportunidad.

Para Medina, la historia de este muchacho no es simplemente viral; representa la persistencia, la ilusión y la capacidad de soñar aún en condiciones limitadas. Desde el inicio de su reflexión, la conductora quiso dejar claro que el valor principal está en la decisión del joven de salir de su tierra para perseguir su meta.

“Bueno, tener la valentía y la osadía de venir desde su lejano pueblo y desde su humilde hogar, como hemos visto, tiene una casita muy, muy humilde allá en Andahuaylas, y venir a cumplir un sueño”, expresó, subrayando la enorme determinación del adolescente.

La historia de ‘Pol Deportes’ empezó cuando decidió viajar desde su comunidad en Andahuaylas hasta Lima con el único propósito de narrar un partido internacional entre dos equipos brasileños. No tenía entrada, pero sí un sueño firme.

Con la creatividad y el coraje propios de quien no se rinde, buscó un cerro que le permitiera ver el estadio Monumental y así cumplir su objetivo.

“Y como no tenía entrada, se fue, no al cerro San Cristóbal, como él equivocadamente dijo y yo repetí, sino al cerro que está frente al estadio Monumental de Ate”, explicó. Luego, entre risas, añadió: “El cerro de Ate, el cerro no tiene nombre”, mencionó.

Quiere ser periodista deportivo

Desde ahí, el joven encendió su celular, sintonizó la transmisión para poder orientarse con las imágenes y comenzó a narrar el encuentro como si estuviera en una cabina profesional. Magaly lo resumió así: “Desde donde se dominaba todo el estadio, además, pero él a través de su celular tenía sintonizado el partido para poder ver las imágenes y narrar ese partido”.

El sueño del muchacho va más allá de viralizar un video. Como recordó Magaly, Cliver ya tiene clara su meta. “Él aspira a ser un comunicador, estudiar en alguna universidad limeña y finalmente convertirse en un periodista deportivo, que es lo que él quiere ser”, mencionó. Para la conductora, este caso refleja que los sueños no tienen límites, y lo dijo explícitamente: “Los sueños no tienen jamás límites. Los límites nos los ponemos nosotros”.

Magaly también utilizó este momento para hacer una comparación sobre realidades sociales. Señaló que en países europeos, donde la infraestructura y las oportunidades están más estandarizadas, una escena como la del joven subiendo un cerro para narrar un partido podría parecer atípica o absurda. Pero en el Perú, en medio de las desigualdades, estas historias son frecuentes y reveladoras.

Magaly Medina pide ayuda a empresas para estudios de ‘Pol Deportes’

"Para muchos países europeos eso es algo totalmente anecdótico, fuera de lugar, que en sus países primermundistas no se ven. Pero acá, en estos lugares, es donde precisamente salen las anécdotas de este tipo”, reflexionó.

La conductora resaltó las dificultades que enfrentó un menor de edad para llegar a Lima. “Este niño llamó la atención porque siendo tan chiquito, viniendo de una provincia tan lejana, tuvo que pasar por diferentes peripecias hasta llegar a la capital”, dijo. Ese recorrido, lleno de esfuerzo y sacrificio, fue justamente lo que conectó con miles de personas en redes sociales, quienes han destacado el valor del joven y la pasión que demuestra por la narración deportiva.

Pero la historia no termina en Lima. Gracias a la viralidad de su caso, Cliver Huamán fue invitado a viajar a España, donde vivirá una experiencia que podría marcar un antes y un después en su desarrollo personal y profesional. Magaly también mencionó este logro con orgullo y esperanza. “Ahora se va a España, ¿no? Él está en cuarto de secundaria y se va a España a aparecer”, comentó.

Aprovechó su espacio para hacer un llamado urgente y directo a instituciones educativas, empresas y organizaciones que puedan realmente cambiar el destino del joven en el largo plazo. “Ojalá que este momento en que tiene visibilidad logre aprovechar y alguna universidad le dé una beca para empezar su carrera cuando termine la educación secundaria”, dijo. Minutos antes ya había hecho una solicitud similar: “Que se pongan las pilas y le ofrezcan una beca educativa”, insistió.

