Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para ‘El Monstruo’ y otros 16 presuntos miembros de ‘Los Injertos’

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández (‘El Monstruo’) y otros 16 presuntos miembros de ‘Los Injertos del Cono Norte’

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno Hernández (‘El Monstruo’), señalado como cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ y actualmente recluido en una cárcel de Paraguay, país donde fue detenido.

La solicitud, presentada por el cuarto equipo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, incluye a otros 16 presuntos miembros de la banda, según un documento divulgado por RPP.

El pedido se realizó el viernes pasado, en el marco de una investigación preparatoria relacionada con los presuntos delitos de homicidio calificado, extorsión y otros. Entre las víctimas figuran el mototaxista Moisés Trujillo, asesinado en 2022; Bruno Mauro, secretario de Economía del centro comercial Mega 80, ultimado en 2024; William Cruz Vargas, dirigente de mototaxis asesinado este año; y el Estado.

El requerimiento fue presentado ante el despacho del juez Wilson Verástegui. En el expediente se investiga a 43 personas, incluyendo a Jeffrey Hidalgo Infante y Grace Bados, identificados por la policía como lugarteniente y cajera de alias ‘El Monstruo’.

El pedido de prisión preventiva se sustenta en una investigación que involucra a 43 personas y acusa a la organización de homicidio calificado, extorsión y secuestro en varios distritos de Lima

Las investigaciones señalan que la red opera desde 2022 y se le atribuyen delitos de extorsión, secuestro y homicidio en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. El cobro de cupos llegaba a entre S/ 10 000 y S/ 80 000 como pago inicial, además de entre uno y cinco soles diarios a mototaxis y combis.

Entre las formas de presión a empresas de transporte figuraba la venta de tarjetas de polladas o chuletadas, con el objetivo de justificar pagos ilícitos tanto bancarios como en efectivo.

‘El Monstruo’ integraba la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrecía una recompensa de un millón de soles a cambio de datos que permitieran su captura.

A mediados de noviembre, la jueza paraguaya Clara Ruiz Díaz concedió su extradición solicitada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte, por su presunta responsabilidad en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien fue rescatada por agentes policiales el 24 de mayo de 2024.

Las autoridades identificaron un esquema de lavado de dinero que canalizaba fondos ilícitos hacia Bolivia, Brasil, Paraguay y Chile.

Captura

La detención de ‘El Monstruo’ ocurrió durante un operativo en San Lorenzo, Paraguay, en cumplimiento de una orden de captura internacional y una notificación roja de Interpol. Posteriormente, fue trasladado a un pabellón de máxima seguridad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, donde espera ser entregado a las autoridades peruanas.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, reconoció en su momento que algunos agentes policiales peruanos filtraban información reservada que impedía su captura.

“Desde el año pasado estábamos detrás de ‘El Monstruo’ pero recibíamos información con respecto a que esta captura no era posible, a veces por la información que podrían brindar malos efectivos policiales de los efectivos se realizaban”, declaró.

Santiváñez aseguró que la Inteligencia peruana también confirmó este hecho y por esta razón, en febrero del año pasado se decidió conformar un equipo especial reservado.