Lugarteniente de ‘El Monstruo’ estaría detrás del asesinato de policía en Carabayllo: lidera red desde España

La presencia del sicario que se convirtió en el más buscado en el Perú continúa dejando rastros. El lugarteniente de ‘El Monstruo’, Jeffrey Harold Hidalgo Infante, conocido como ‘Cachete’, habría dirigido desde España el ataque en el que murió el policía Jhordy Escobedo en Carabayllo. Según declaraciones de los detenidos, las órdenes para el crimen se emitieron desde el extranjero a través de comunicación directa con quienes actuaron en Lima.

La madrugada del 23 de octubre, Escobedo fue interceptado en su vehículo junto a una pareja. Información recabada por las autoridades indica que los integrantes de la banda estaban recorriendo las zonas de Comas y Carabayllo para localizar un automóvil de alta gama que robar. Flavio Moreno Osco, alias Pelado y actualmente prófugo, mantenía contacto en línea abierta con ‘Cachete’ desde Europa durante la operación.

“Al parecer, existiría, pues, una organización criminal en este caso, porque hay otras personas que los propios investigados han narrado todo”, señaló el fiscal.

Máximo López, uno de los detenidos y ex policía, afirmó ante las autoridades que el ataque se planeó en tiempo real y se da por el robo de vehículos.

Lugarteniente de ‘El Monstruo’ habría ordenado asesinato de policía en Carabayllo desde España| América Noticias

“El ‘Pelado’ fue directo al conductor. Escuché dos disparos primero. Fui a la puerta del copiloto, la chica salió y vi que el conductor del auto blanco me apuntó con su pistola, las balas seguían. Yo disparé tres o cuatro veces”, narró ante las autoridades.

Kevin Gamarra Bustamante, otro de los implicados, sostuvo que el cabecilla es ‘Cachete’, quien dirige a la organización desde España. De esta manera, los aliados de ‘El Monstruo’ no han perdido operatividad desde cualquier parte del mundo, a pesar de la captura de su líder.

Las investigaciones establecieron que la red delictiva tiene una estructura definida, con roles y órdenes transmitidas fuera del país. Esto ha llevado a imputarles cargos por organización criminal y otras figuras penales que contemplan cadena perpetua.

Caso del policía asesinado en Carabayllo: investigan vínculo entre la víctima y su visita al penal de Ancón días antes del crimen| Panamericana

Los detenidos Alfredo Guaricoma, Máximo López y Kevin Gamarra cumplen prisión preventiva por nueve meses, mientras se buscan a los fugitivos y persiste la pesquisa sobre la red criminal con operaciones internacionales.

La investigación policial y fiscal continúa con los pasos de más involucrados en el hecho. La hipótesis se centra que actuaron de forma coordinada tras un intento fallido de robo de camionetas a pocas cuadras del lugar donde se hallaba el alférez Jordi Escobedo. Las cámaras de seguridad confirmaron que los asaltantes siguieron recorriendo la zona hasta ubicar la camioneta en la que se encontraba el agente junto a su pareja.

Restos del policía Jhordy Escobedo son trasladados a Chachapoyas: alcalde de Leimebamba expresa condolencias| Panamericana

Dos de los integrantes se aproximaron para intimidar al policía, mientras un tercero se situó detrás del vehículo para sorprenderlo. El análisis técnico estableció que Máximo López Yllaconza fue quien disparó después de que Escobedo sacara su arma de reglamento para repeler el ataque. Los delincuentes escaparon sin lograr llevarse pertenencias debido al intercambio de disparos, y el trayecto de su huida quedó registrado en vídeo. La Dirincri confirmó antecedentes por delitos patrimoniales en los tres capturados, relacionados previamente con asaltos cometidos en la zona norte de Lima.