Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

La conductora criticó a la madre de la hija menor de Farfán y le exigió que deje los resentimientos personales por el bien de la menor

Magaly Medina defiende a Jefferson Farfán y arremete contra Darinka Ramírez: "Tus ganas son de fregarlo".

La tensión volvió a apoderarse del set de “Magaly TV La Firme”, esta vez durante una entrevista en vivo entre Magaly Medina y Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán. Lo que empezó como un enlace para hablar sobre el reciente viaje del exfutbolista junto a su pareja Xiomy Kanashiro y sus hijos mayores, terminó en una confrontación directa entre la periodista y la joven madre, a quien la conductora no dudó en tildar de “terca” por no facilitar los encuentros entre padre e hija.

La discusión surgió luego de que el programa mostrara imágenes exclusivas de Farfán en el aeropuerto Jorge Chávez, acompañado de Xiomy y sus hijos Maialen y Adriano, partiendo hacia Miami.

En medio de la polémica, Darinka decidió conectarse en vivo para explicar por qué el exfutbolista no ve a su hija desde hace semanas. Según relató, él había solicitado una visita con apenas un día de anticipación, cuando ella ya tenía planes familiares con la menor.

Magaly Medina le pide reflexionar

Ha solicitado la visita el viernes para el día siguiente, pero yo ya tenía algo planificado con mi hija. Le solicité que por favor sea con anticipación para poder organizarme”, dijo Darinka, intentando justificar su decisión.

Sin embargo, Magaly Medina no se mostró del todo convencida. La periodista cuestionó su postura y le pidió reflexionar sobre el papel que ambos padres juegan en la crianza de la niña. “Entre los dos alguien tiene que portarse como adulto, alguien tiene que ser más inteligente que el otro. Tú la tienes todo el tiempo, si él te dice que quiere verla y no la ha visto hace un mes, entonces, en son de paz, hay que enseñarle al resto a ser gente, hay que dar un primer paso”, le replicó.

Darinka trató de mantener la calma y explicó que su negativa no tenía un trasfondo de rencor, sino de organización. Sin embargo, Magaly insistió en que debía priorizar el bienestar emocional de su hija, más allá de los conflictos personales con Farfán. “Tú ejerces tu poder, con lo mal que me cae Farfán, pero si él trata de buscar la conciliación y la paz, demuéstralo. Lo que pasa es que le pones restricciones, y qué importa lo que tú sientes o dejes de sentir. Acá es el bien superior de la niña”, le dijo con firmeza.

Magaly Medina tilda de ‘terca’ a Darínka Ramírez

La conversación subió de tono cuando Magaly percibió que Darinka mantenía una actitud defensiva. Sin rodeos, la conductora le lanzó una frase que generó revuelo entre los televidentes: “No busquemos pretextos. No están tus ganas. Tus ganas son también de fregarlo, como él te friega a ti. Ustedes dos se friegan juntos”.

La periodista fue más allá y señaló que ambos padres estaban cayendo en una dinámica destructiva que perjudica directamente a la menor. “¿A ti qué importa lo que él debería? Tú ve lo mejor para tu hija. Qué terca eres, Darinka. Este hombre siempre las ha escogido igual”, agregó con dureza, dejando a la joven visiblemente incómoda.

La entrevista, que duró varios minutos, expuso nuevamente la complicada relación que Darinka Ramírez mantiene con el exfutbolista. Días atrás, la empresaria había denunciado públicamente que Farfán se negó a firmar el permiso de viaje que le permitiría salir del país con su hija, a pesar de que él mismo abandonó Lima para viajar al extranjero con su nueva familia. “No entiendo por qué no me lo brinda. Si él no va a estar en Lima y no la va a ver, ¿por qué no permitirle salir del país conmigo?”, había declarado en una emisión anterior.

A lo largo del diálogo, Magaly Medina trató de colocar el foco en la responsabilidad compartida que ambos padres tienen. Para la conductora, el problema no radica solo en la falta de permisos o los celos personales, sino en la ausencia de madurez de ambas partes para priorizar a su hija. “Alguien tiene que ser más inteligente que el otro, y en este caso, quien tiene la custodia debería marcar el ejemplo”, insistió.

