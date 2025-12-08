Perú

Así reaparece Daniel Cango, el torturador de ‘Los Michis’: el preso con 61 cadenas perpetuas recluido en Challapalca

En una entrevista exclusiva con Panorama, el líder criminal narra desde la prisión más inhóspita del país los métodos de terror que impuso con su banda, las traiciones internas y el impacto de su encierro tras cuatro años de aislamiento

Guardar
Daniel Cango, alias el Torturador, durante una confesión exclusiva ante las cámaras de Panorama desde el penal de Challapalca. | Panorama

Daniel Cango Mendiola, conocido como “el Torturador”, vuelve a escena tras cuatro años bajo el máximo aislamiento del penal de Challapalca, donde cumple sesenta y un cadenas perpetuas. Su figura resurge en medio de un relato estremecedor sobre la brutalidad que lo consagró como uno de los criminales más temidos del país. Su historia, reconstruida desde la celda más inhóspita de Perú, fue revelada en exclusiva por Panorama, programa que documentó los horrores cometidos por él y la organización que encabezó: Los Michis.

Con apenas veintiún años, Daniel Cango se posicionó como el líder absoluto de una red criminal que operó sin piedad en Lima norte. Testimonios, evidencias gráficas y grabaciones apuntan a un régimen de terror desplagado por su organización, caracterizado por la tortura, la extorsión y el asesinato, y sellado por una marca: el numeral tallado a navaja sobre el cuerpo de las víctimas.

Un dominio bañado en sangre

El ascenso de Daniel Cango no tuvo reparos. Su grupo, Los Michis, se abrió paso controlando el cobro de cupos en megaproyectos de construcción en Ancón y zonas de influencia de Lima y Callao. El jefe, apodado “Gordo Daniel” en los bajos fondos y “el Torturador” entre quienes conocían de cerca el expediente, disfrutaba cada etapa previa al crimen: la tortura, el amedrentamiento y la humillación de sus enemigos. Los audios y videos obtenidos por Panorama exponen escenas donde las víctimas, amarradas y golpeadas, son sometidas a brutales golpizas antes de perder la vida, mientras los verdugos documentan el suplicio.

La reaparición del criminal más temido del norte: qué dijo Daniel Cango desde Challapalca, donde purga múltiples cadenas perpetuas | Panorama

El método de Los Michis era reconocible: tras capturar a sus rivales, mutilaban dedos y lenguas, marcaban la piel con cortes y ejecutaban a quienes se interponían en sus planes. Testigos relataron cómo, luego de la tortura, los cuerpos eran abandonados en descampados de Ancón. En el caso de Isaac, conocido como “Mono Gringo”, el desenlace quedó grabado para siempre en el barrio: tras ser amarrado y amordazado, sufrió una ejecución con múltiples disparos, todo bajo órdenes directas del líder.

Un clan de violencia y traiciones

Los Michis funcionaban como una maquinaria letal que iba más allá del simple enfrentamiento territorial. Bajo el mando de Daniel, más de treinta individuos —entre extorsionadores, sicarios y policías corruptos— actuaban coordinados para garantizar la supremacía del grupo. Las llamadas e interceptaciones telefónicas, reproducidas por Panorama, ilustran la frialdad y la estructura jerárquica del clan: desde la recopilación de información de operativos hasta el uso de policías para montar intervenciones falsas, acallar denuncias rivales y sembrar pruebas.

El círculo de confianza de Cango era reducido y peligroso. Las traiciones se volvieron frecuentes; incluso su “número dos” planeó atentar contra su familia. Las delaciones y venganzas dentro y fuera de la organización eran moneda corriente. La policía identificó a agentes como Luis Alberto Aramburo Zapata, alias Wamba, y Junior Gómez Rivera, quienes filtraban operativos a cambio de favores y recompensas.

El rostro de la violencia
El rostro de la violencia criminal: Daniel Cango Mendiola, conocido como el Torturador, narró desde el penal de máxima seguridad su papel al frente de Los Michis, banda responsable de decenas de muertes. | Panorama

“El numeral”: la firma del horror

El sello de Daniel Cango era un corte con forma de numeral grabado en la piel de sus víctimas. Era la marca de la muerte, el distintivo del dolor que infligía. Sobrevivientes y familiares narraron a Panorama el horror de encontrar estos símbolos en los cuerpos: piernas abiertas, torsos desgarrados y rostros irreconocibles tras las sesiones de tortura. Una madre, rota en llanto, describió las marcas que dejaron en su hijo: “Le cortaron la pierna, lo señalaron aquí, le hicieron el numeral...”.

Las ejecuciones no eran azarosas ni impulsivas; respondían a un patrón de poder y control. Cada víctima pasaba por un proceso de tormento físico diseñado para arrancar confesiones o enviar mensajes a los enemigos de la banda. Los escenarios de los crímenes —búnkeres ocultos, cámaras bajo piscinas, autos en descampados— eran elegidos para garantizar el sufrimiento y el sigilo.

Prisión, confesiones y aislamientabsoluto

Tras la detención, la vida de Daniel Cango dio un giro definitivo. El Poder Judicial le impuso más de diez condenas a cadena perpetua, acumulando un récord de sesenta y un penas máximas en un proceso que involucró a otros diecinueve miembros de su grupo y a efectivos policiales cómplices. El expediente judicial documentó cincuenta hechos delictivos: desde asesinatos y secuestros agravados hasta extorsión y tráfico de drogas.

La reaparición del torturador de
La reaparición del torturador de ‘Los Michis’: Daniel Cango, el preso con más cadenas perpetuas, habla desde Challapalca | Panorama

Cango Mendiola fue relegado a la celda helada de Challapalca, donde la temperatura apenas supera los seis grados bajo cero y el aire escasea a más de cinco mil metros de altura. Allí, rodeado de los criminales más peligrosos del país y aislado de los suyos, el líder de Los Michis rompió el silencio ante Panorama. Admitió su participación en diecinueve secuestros—diecinueve vidas truncadas por su decisión y su mando—y reconoció, aún con voz temblorosa, que la traición llegó desde su círculo más íntimo. “Tengo ya cuatro años y medio que no puedo abrazar a mi madre ni a mis hijos... eso choca”, confesó.

Temas Relacionados

Daniel CangoChallapalcaINPEextorsiónorganización criminalperu-noticias

Más Noticias

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de próstata

Aunque el cáncer de próstata puede desarrollarse de forma silenciosa, existen señales de alerta que no deben ignorarse

Estos son los 5 principales

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

El canciller Hugo de Zela expresó su expectativa de que México reconsidere el asilo otorgado a la exjefa de Gabinete, condenada por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, y aseguró que la residencia diplomática permanecerá protegida

Canciller corrige a José Jerí

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe

César Acuña afirma que no está mal que la universidad que fundó le preste dinero al partido político que fundó para financiarlo

El líder de Alianza Para el Progreso afirmó que los aportes de la Universidad César Vallejo a su partido son en realidad “préstamos” y es dinero lícito

César Acuña afirma que no

¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia de Perú en 2026?: cuatro candidatas lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Con perfiles y trayectorias propias, Keiko Fujimori, Fiorella Molinelli, Marisol Pérez Tello y Rosario Fernández Bazán se convirtieron en las protagonistas de sus partidos, abriendo un inédito espacio para el liderazgo femenino en la contienda presidencial del próximo año

¿Quiénes son las mujeres que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

César Acuña afirma que no está mal que la universidad que fundó le preste dinero al partido político que fundó para financiarlo

¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia de Perú en 2026?: cuatro candidatas lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Al estilo del Mundial: Candidato presidencial del partido Salvemos al Perú se definirá con un sorteo de bolillas, según ONPE

ENTRETENIMIENTO

Niño venezolano se emociona al

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

Xiomy Kanashiro responde a usuario que cuestionó su relación con Doña Charo: “Mi suegra y yo nos adoramos”

Tilsa Lozano revela que sufrió de ansiedad tras terminar con Miguel Hidalgo por ampay: “Soñaba con una familia”

DEPORTES

Pedro García comparó la carrera

Pedro García comparó la carrera de Christian Cueva con una serie de Netflix: “En Juan Pablo II va a elegir al DT y los refuerzos”

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

“La mayoría de jugadores de Alianza Lima no quiere a Hernán Barcos”, el inesperado motivo de la salida del ‘Pirata’ del equipo ‘íntimo’

Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?