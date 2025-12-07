Perú

Transportistas van a paro de 48 horas pocos días antes de la Navidad, si el gobierno no atiende este pedido

El gremio condicionó la suspensión del servicio a la presentación de un plan gubernamental contra la extorsión y los ataques armados, lo que podría afectar a millones de ciudadanos en vísperas de la Nochebuena

Guardar
El gremio Transporte Unido amenaza
El gremio Transporte Unido amenaza con un paro de 48 horas en Lima y Callao si el gobierno no actúa contra la extorsión y los atentados armados. (Andina)

La advertencia de un paro de 48 horas lanzada por el gremio Transporte Unido podría detener el transporte público en Lima y Callao a solo unos días de la Navidad, si el gobierno no presenta un plan eficaz contra la extorsión y los atentados armados.

El comunicado, emitido por la organización el 5 de diciembre, otorgó al gobierno interino de José Jerí un plazo de 7 días hábiles que expira el martes 16 de diciembre para ofrecer una respuesta concreta.

El pedido de Transporte Unido surge tras una escalada de ataques que afectan de manera directa a los conductores y usuarios. Según el comunicado al que accedió Infobae Perú, las empresas asociadas de los conos norte, sur, este y oeste de la capital han sufrido ataques sistemáticos que recientemente costaron la vida a un conductor de la empresa ‘La 20’ en Chorrillos.

La paralización del transporte público
La paralización del transporte público en Lima y Callao podría afectar hasta 14 millones de viajes diarios en plena temporada navideña. (Andina)

“Los representantes del transporte urbano organizado por las empresas del cono Norte, Sur, Este y Oeste, expresamos nuestro profundo malestar e indignación por la ineficacia de las acciones del Estado frente a las extorsiones, los ataques criminales e incendiarios y todos los hechos delictivos que ponen en riesgo la seguridad y vida de nuestros conductores y usuarios”, indicaron.

De acuerdo con América TV, Martín Ojeda, dirigente del sector, advirtió que esta situación provoca que el sector viva en un estado de “agobio permanente”, mientras las familias de los trabajadores asesinados “quedan en desgracia”. Además, remarcó que “estamos en un estado de guerra”, señalando que los hechos de violencia y extorsión no han retrocedido a pesar de las declaraciones de estado de emergencia por parte del Ejecutivo.

Impacto en el servicio

El posible paro contempla fechas entre el 17 y el 19 de diciembre, justo días antes de la celebración navideña, acontecimiento que pondría en jaque el desplazamiento de millones de personas.

Transportistas exigen al Ejecutivo mayor
Transportistas exigen al Ejecutivo mayor presupuesto, tecnología y personal especializado para combatir la criminalidad en el sector. (Latina)

Según datos difundidos, la paralización afectaría cerca de 14 millones de viajes diarios en Lima y Callao, incluyendo desplazamientos laborales, citas médicas y clases.

Un reporte de 24 Horas sostiene que la inseguridad y las extorsiones han provocado que 5.000 buses de transporte público hayan dejado de operar en la capital, escenario que abre la puerta al crecimiento del transporte informal.

El mismo Ojeda, quien también representa a la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, refirió en ese medio que la escasez de conductores y el temor por los atentados han disuadido a muchos de sumarse al rubro, agravando así el déficit de profesionales y abriendo el camino a los colectiveros irregulares.

Transportistas exigen al Ejecutivo mayor
Transportistas exigen al Ejecutivo mayor presupuesto, tecnología y personal especializado para combatir la criminalidad en el sector. (Andina)

Principales demandas

Entre los requerimientos entregados al Ejecutivo, Transporte Unido exigió un aumento inmediato de presupuesto para la dotación de tecnología y personal especializado en la investigación de organizaciones criminales.

También pidieron el fortalecimiento de la Unidad Operativa contra la Extorsión, la implementación efectiva del protocolo de reserva de denuncias y coordinación con el Ministerio Público, así como el bloqueo y sanción de cuentas bancarias asociadas a la criminalidad.

El gremio alertó sobre la necesidad de modificar las leyes 31990 y 32181, argumentando que dificultan la lucha frontal contra estos delitos. Solicitaron, además, una mayor supervisión en la venta y activación de chips telefónicos, debido a que suelen emplearse para coordinar amenazas y extorsiones.

También se suma la demanda de transparencia en los resultados de las investigaciones, con el fin de que las instituciones informen a la ciudadanía sobre los avances en el combate al crimen.

El gremio solicita modificar las
El gremio solicita modificar las leyes 31990 y 32181, y reforzar la supervisión en la venta de chips telefónicos usados para extorsión.

Por su parte, América TV recogió de Martín Ojeda la solicitud de una reunión directa y urgente con el presidente de la República, así como el acceso rápido al secreto bancario para investigar cuentas involucradas en extorsiones. Aunque destacó la apertura al diálogo de algunos miembros del gobierno, subrayó que “el tiempo pasa y la situación se agudiza”.

La problemática de la inseguridad y su efecto en el sector

La situación, marcada por el incendio de buses y amenazas constantes, presiona a las autoridades a brindar soluciones. Ojeda refirió que, durante la última quincena, más de 25 buses de al menos cinco empresas resultaron incendiados, a menudo precedidos por amenazas de grupos delictivos. “No podemos decir que es un cortocircuito cuando hay amenazas previas”, sostuvo.

La determinación del paro no es unánime en el sector, pues mientras algunos sostienen que la medida resulta “irreversible” ante la persistencia de la violencia, otros plantean mantener el diálogo abierto con el Ejecutivo.

Temas Relacionados

Paro de transporteParo de transportistas Lima Extorsiónperu-noticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

Pese a que había renovado meses atrás por todo el 2026, el club ‘blanquiazul’ confirmó la salida del DT argentino tras el mal resultado en los ‘play-offs’ de la Liga 1

Néstor Gorosito no seguirá en

“Un desastre”: pasajeros de vuelos internacionales rechazan cobro “arbitrario” de la TUUA en el Jorge Chávez

Las filas y la falta de información marcaron la mañana de este domingo 7 de diciembre en la zona de conexiones, donde viajeros de Argentina, Chile y México expresaron su rechazo a la nueva tarifa

“Un desastre”: pasajeros de vuelos

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana sub 19 buscará consagrarse en el Coliseo Dibós frente a cientos de hinchas nacionales. Sigue todas las incidencias del encuentro definitivo

Perú vs Venezuela EN VIVO

ANP exige justicia por periodista asesinado en La Libertad: “La impunidad no puede seguir siendo la regla”

El director del portal Kamila Noticias, Fernando Nuñez, fue interceptado por sujetos armados cerca de Guadalupe, distrito de la región La Libertad

ANP exige justicia por periodista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones primarias en Perú se

Elecciones primarias en Perú se realizan este domingo: ¿Cuándo se conocerán los resultados proclamados por el JNE?

Diez ministros viajarán a Ecuador junto a José Jerí: Gobierno pagará pasajes de hasta S/ 10 mil para integrantes del gabinete

Gobernadora de Lima es condenada a 9 años y 5 meses de cárcel por corrupción: tribunal también le impone S/100 mil de reparación civil

Juez Richard Concepción Carhuancho debuta como cantante con Triciclo Perú de Los Mojarras en concierto

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

ENTRETENIMIENTO

Murió Rafael Ithier, fundador de

Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años: así lo despidieron los artistas peruanos

Bryan Torres desmiente a Samahara Lobatón y asegura que su infidelidad fue perdonada: “2024, hice mi vida un carnaval”

Samahara Lobatón muestra el video de cómo le increpó a Bryan Torres una infidelidad: “¿Quién es ella?”

Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’, anuncia su embarazo con emotivo mensaje: “Estuvimos guardando algo hermoso”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para reproducir hoy

DEPORTES

Néstor Gorosito no seguirá en

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por final ida de la Liga Femenina 2025

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase