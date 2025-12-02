Retiran más de una tonelada de residuos en el parque arqueológico de Sacsayhuamán, en el Cusco

(Andina)

La imagen monumental de Sacsayhuamán, uno de los espacios arqueológicos más emblemáticos del Cusco, volvió a deteriorarse por la acumulación de basura en pleno patrimonio cultural.

Una jornada de limpieza impulsada por autoridades, estudiantes y la Policía Nacional permitió retirar más de una tonelada de residuos sólidos en distintos sectores del parque, una cifra que expone el impacto sostenido de visitantes y actividades informales sobre sus casi tres mil hectáreas.

Unidos por la limpieza del patriomio cultural

Los equipos se dividieron en cuadrillas provistas de guantes y bolsas de gran capacidad. Los voluntarios ingresaron a sectores como Patallaqta, Cusilluchayoc, Bosque Tambillo, Templo de la Luna, Zona X, Q’enqo, Inquilltambo, Tambomachay y Sirenaqocha, áreas que registran tránsito constante de turistas y residentes.

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) destacó que el operativo forma parte de un plan destinado a proteger Sacsayhuamán de prácticas que generan un impacto ambiental directo y dañan su imagen como uno de los ingresos más emblemáticos hacia el Valle Sagrado de los Incas. Tras la recolección, los residuos fueron entregados a personal de limpieza pública para su disposición final.

La jornada reunió a efectivos de la comisaría de Tahuantinsuyo, trabajadores del Gobierno Regional, la Dirección Desconcentrada de Cultura, brigadas de la Municipalidad Provincial del Cusco, estudiantes del Instituto Khipu y vecinos organizados. Para la PNP, que impulsa desde hace meses operativos similares, estas limpiezas buscan reducir riesgos ambientales y fortalecer el compromiso ciudadano con la protección del patrimonio. Reiteraron que continuarán con estas actividades.

Sacsayhuamán bajo múltiples amenazas

La retirada de basura se suma a una preocupación que autoridades regionales vienen advirtiendo desde inicios de año. Sacsayhuamán enfrenta un nivel de vulnerabilidad creciente que compromete su conservación a largo plazo. En una inspección conjunta realizada meses atrás, instituciones como la Dirección Desconcentrada de Cultura, la Municipalidad del Cusco, la ANA y la Gerencia Regional de Recursos Naturales identificaron amenazas que van mucho más allá de los residuos sólidos.

Entre los problemas se encuentran los vertimientos de aguas servidas a un canal incaico que discurre hacia Sampatiana, la proliferación de comerciantes ambulantes y la edificación informal de viviendas de material noble dentro de zonas intangibles donde la ley prohíbe construcciones de tres o cuatro pisos. También se advirtió la presencia de tiendas de artesanía levantadas sin autorización a pocos metros del centro arqueológico, así como lavaderos de autos, servicios de paseo a caballo y hostales clandestinos.

El caso abre un debate sobre cómo mantener las tradiciones andinas sin poner en riesgo el patrimonio natural y arqueológico.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la privatización irregular de un humedal, que anteriormente formaba parte del dominio público. En ese espacio se levantó un muro perimétrico y se habilitó un negocio de crianza de truchas destinado a actividades turísticas, lo que ha generado impactos sobre el ecosistema.

A ello se suma la proliferación de jaurías de perros, un riesgo tanto para transeúntes como para animales silvestres, y la creciente presencia de mirabuses y transporte informal que ingresa sin control a la zona arqueológica.

El gerente regional de Recursos Naturales había advertido meses atrás que Sacsayhuamán “se encuentra en riesgo y requiere decisiones urgentes”.