Perú

La mitad de peruanos no está de acuerdo con que José Jerí sea presidente, según encuesta IEP

Estudio de opinión revela que la aprobación del mandatario se encuentra por debajo del 40 % y es superior a la popularidad de la expresidenta Dina Boluarte

Guardar
Mayoría de peruanos no está
Mayoría de peruanos no está de acuerdo con que José Jerí haya asumido la presidencia luego de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte

El presidente José Jerí superó su primer mes como mandatario luego de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, pero en este tiempo su presencia en Palacio de Gobierno sigue siendo discutida. Una encuesta hecha por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reveló que más del 50 % de peruanos no está de acuerdo con que el congresista de Somos Perú accedió a Palacio de Gobierno.

La encuesta, publicada en el diario La República, indica que el 53 % de los ciudadanos del Perú no están de acuerdo con que José Jerí haya asumido la presidencia. Quienes sí están de acuerdo representan el 32 % de los peruanos, mientras que el 15 % no sabe ni opina al respecto.

Por otro lado, la popularidad del mandatario sigue siendo superior a la que tenía la expresidenta Dina Boluarte. Mientras que el congresista se mantiene en 39 % de aprobación y un 46 % de desaprobación solo en su primer mes de gobierno; Boluarte alcanzó un 17 % de aprobación y un contundente 76 % de rechazo durante un periodo similar al inicio de su mandato.

En comparación, aunque Jerí tiene una aprobación mayor que Boluarte en su primer mes de gobierno, sigue por debajo de otros mandatarios recientes, como es el caso de Francisco Sagasti, que en diciembre del 2020 alcanzó un 58 %; y Martín Vizcarra, que logró un 52 %, ambos en su primer mes como presidentes.

José Jerí rechazado en el sur del Perú

En el marco de su gira por el interior del Perú, anunciada por él mismo, el presidente José Jerí aún no ha viajado a la región Puno, aunque sí admitió que la visita está programada y no teme el recibimiento que vaya a tener en esa zona del Perú

“Estoy dispuesto a recibir lo que tenga que recibir, porque me interesa la reconciliación. Si ellos consideran que insultándome o expresándose de la manera que consideran es la forma como pueden aceptar a un presidente, tendré que aceptar”, declaró.

Viaje de José Jerí a
Viaje de José Jerí a Puno desata rechazo de deudos

Aunque la respuesta de Jerí suena conciliadora, su intención de viajar a Puno generó un rechazo inmediato entre dirigentes y familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023.

En entrevista con Infobae, Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, afirmó que una posible llegada de José Jerí a Puno y Juliaca sería una provocación.

“La llegada del señor Jerí es una provocación, no solamente a la región de Puno, sino también a los familiares, tanto a los huérfanos, a las viudas, a los padres que lloran por sus hijos y a los hermanos, como a los sobrevivientes que están postrados en la cama con la bala en el cuerpo”, comentó.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra la presidente Dina Boluarte en el caso de las muertes durante las protestas contra su gobierno. | Canal N

Según el dirigente, Jerí tiene responsabilidad política por la situación judicial de Dina Boluarte, ya que como parlamentario fue el encargado de sustentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe que recomendaba archivar el caso de las muertes en las protestas.

“Entonces, este señor, sin llevar a debate, lamentablemente, pues archivó esta denuncia, y con ello nos está negándonos a todas las víctimas a acceder a la justicia. Es por culpa de este señor que la señora Dina Boluarte hoy en día está feliz de la vida en las calles, sin que la justicia la pueda encontrar”, agregó.

Temas Relacionados

José JeríCongresoIEPEncuestaperu-politica

Más Noticias

Natalia Málaga mandó firme advertencia a su plantel: “La jugadora que no tiene carácter que se vaya a la calle”

Luego de un partido lleno de complicaciones frente a Deportivo Soan, la entrenadora de Géminis fue directa y confirmó que evaluará la llegada de un nuevo refuerzo. “La que no funciona se regresa a su casa”, apuntó

Natalia Málaga mandó firme advertencia

Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

El entrenador uruguayo se pronunció por su continuidad en el cuadro ‘crema’ y explicó por qué se tuvo que reunir con los dirigentes de cara al 2026

Jorge Fossati reveló qué falta

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

La cantante de música romántica fue testigo de un emotivo momento durante su show por sus 10 años de trayectoria

Lita Pezo fue cómplice de

El 70% de peruanos tiene miedo a perder su trabajo, según Chubb: estabilidad laboral en Perú figura entre las peores de la región

Solo cuatro de cada diez trabajadores formales tienen contrato a plazo determinado en Perú. El 31% perdió su trabajo en los últimos tres años, pese a que solo un quinto tenía algún tipo de seguro. ¿El efecto de retiro CTS?

El 70% de peruanos tiene

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El equipo ‘blanquiazul’ afronta su último desafío local antes de viajar a Brasil para el Mundial de Clubes. Sigue las incidencias del vibrante duelo ante las ‘diosas’

Alianza Lima vs Atlético Atenea
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori oficializa su candidatura

Keiko Fujimori oficializa su candidatura 2026: “Es una oportunidad de cambio”

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

Tomás Gálvez pide levantar el secreto de las comunicaciones de Juan José Santiváñez por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

Lita Pezo fue cómplice de

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

Brian Rullan se molesta al ser consultado por su relación con Laura Spoya: “Qué les importa”

Melissa Klug y Jesús Barco se reconcilian: pareja se dio un beso en ‘Esta Noche’

Shin Hyun Joon llegó a Lima y desató euforia en el aeropuerto: hoy es su fan meeting

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

DEPORTES

Natalia Málaga mandó firme advertencia

Natalia Málaga mandó firme advertencia a su plantel: “La jugadora que no tiene carácter que se vaya a la calle”

Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mary Luz Andía criticó al IPD y COP tras ganar medalla de plata en Juegos Bolivarianos 2025: “He sido perjudicada más de 5 años”

Pedro García lanzó firme advertencia a Universitario ante inminente regreso de Diego Romero: “Hay un tema futbolístico peligroso″