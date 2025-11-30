La mitad de peruanos no está de acuerdo con que José Jerí sea presidente, según encuesta IEP

Mayoría de peruanos no está de acuerdo con que José Jerí haya asumido la presidencia luego de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte

El presidente José Jerí superó su primer mes como mandatario luego de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, pero en este tiempo su presencia en Palacio de Gobierno sigue siendo discutida. Una encuesta hecha por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), reveló que más del 50 % de peruanos no está de acuerdo con que el congresista de Somos Perú accedió a Palacio de Gobierno.

La encuesta, publicada en el diario La República, indica que el 53 % de los ciudadanos del Perú no están de acuerdo con que José Jerí haya asumido la presidencia. Quienes sí están de acuerdo representan el 32 % de los peruanos, mientras que el 15 % no sabe ni opina al respecto.

Por otro lado, la popularidad del mandatario sigue siendo superior a la que tenía la expresidenta Dina Boluarte. Mientras que el congresista se mantiene en 39 % de aprobación y un 46 % de desaprobación solo en su primer mes de gobierno; Boluarte alcanzó un 17 % de aprobación y un contundente 76 % de rechazo durante un periodo similar al inicio de su mandato.

En comparación, aunque Jerí tiene una aprobación mayor que Boluarte en su primer mes de gobierno, sigue por debajo de otros mandatarios recientes, como es el caso de Francisco Sagasti, que en diciembre del 2020 alcanzó un 58 %; y Martín Vizcarra, que logró un 52 %, ambos en su primer mes como presidentes.

José Jerí rechazado en el sur del Perú

En el marco de su gira por el interior del Perú, anunciada por él mismo, el presidente José Jerí aún no ha viajado a la región Puno, aunque sí admitió que la visita está programada y no teme el recibimiento que vaya a tener en esa zona del Perú

“Estoy dispuesto a recibir lo que tenga que recibir, porque me interesa la reconciliación. Si ellos consideran que insultándome o expresándose de la manera que consideran es la forma como pueden aceptar a un presidente, tendré que aceptar”, declaró.

Viaje de José Jerí a Puno desata rechazo de deudos

Aunque la respuesta de Jerí suena conciliadora, su intención de viajar a Puno generó un rechazo inmediato entre dirigentes y familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ocurridas en diciembre de 2022 y enero de 2023.

En entrevista con Infobae, Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, afirmó que una posible llegada de José Jerí a Puno y Juliaca sería una provocación.

“La llegada del señor Jerí es una provocación, no solamente a la región de Puno, sino también a los familiares, tanto a los huérfanos, a las viudas, a los padres que lloran por sus hijos y a los hermanos, como a los sobrevivientes que están postrados en la cama con la bala en el cuerpo”, comentó.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia contra la presidente Dina Boluarte en el caso de las muertes durante las protestas contra su gobierno. | Canal N

Según el dirigente, Jerí tiene responsabilidad política por la situación judicial de Dina Boluarte, ya que como parlamentario fue el encargado de sustentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe que recomendaba archivar el caso de las muertes en las protestas.

“Entonces, este señor, sin llevar a debate, lamentablemente, pues archivó esta denuncia, y con ello nos está negándonos a todas las víctimas a acceder a la justicia. Es por culpa de este señor que la señora Dina Boluarte hoy en día está feliz de la vida en las calles, sin que la justicia la pueda encontrar”, agregó.