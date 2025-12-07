Perú

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 7 de diciembre

Además del precio promedio de las gasolinas en la capital peruana, aquí están los costos más baratos

Guardar
Ya sea Premium, Regular o
Ya sea Premium, Regular o Diésel, aquí están los precios más altos y más bajos de la gasolina. (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina y diésel por galón en la ciudad peruana de Lima? Consulta en seguida los precios más altos y más bajos de este domingo 7 de diciembre, de acuerdo con los datos de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los costos de los combustibles.

Es importante mencionar que los precios dados a conocer por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de las gasolinas hoy en Lima

El gasohol regular en la ciudad alcanzó un valor máximo de 17,5 soles el galón, mientras que su valor mínimo fue de 12,39 soles el galón.

Por su parte, el gasohol premium se ubicó en 17,9 soles el galón en su costo más caro y llegó a los 12,99 soles el galón en su precio más barato en la capital.

En tanto, el diésel registró en Lima un costo máximo de 19,7 soles el galón, así como un precio mínimo de 13,99 soles el galón.

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los carburantes
El precio de los carburantes en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer el valor de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer la tarifa de los combustibles, también te dice dónde está la estación de gasolina más cercana con la mejor tarifa.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en Perú, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el valor de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

gasolinagasoholperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Jorge Chávez cobra desde hoy TUUA de USD 11,86 a conexiones internacionales y MTC toma decisión sobre pago para conexiones nacionales

Desde este domingo, todo viajero internacional que conecte vuelos sin salir del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez deberá pagar una tarifa adicional de USD 11,86, según lo aprobado por OSITRAN

Jorge Chávez cobra desde hoy

Asesinan a periodista Fernando Núñez en La Libertad: sicarios lo acribillan y dejan a su hermano en estado crítico

La víctima, director de Kamila Noticias, fue atacada a balazos en plena carretera mientras regresaba de una cobertura junto a su hermano, quien permanece hospitalizado con graves heridas

Asesinan a periodista Fernando Núñez

Indecopi declara ilegal exigencia de Sunedu para dictar carreras de salud solo en modo presencial: ¿Y las prácticas?

La decisión del Indecopi de declarar como barreras burocráticas las restricciones de Sunedu otorga a las universidades mayor margen de maniobra para definir cómo impartir sus carreras de salud

Indecopi declara ilegal exigencia de

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

La selección peruana sub 19 irá en búsqueda de su revancha para conseguir la medalla de oro en este certamen continental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Perú vs Venezuela EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenado por homicidio y con

Condenado por homicidio y con denuncias por violencia contra la mujer exige paralizar elecciones de Ahora Nación

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

ENTRETENIMIENTO

Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’,

Darlene Rosas, exintegrante de ‘Combate’, anuncia su embarazo con emotivo mensaje: “Estuvimos guardando algo hermoso”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para reproducir hoy

Emanuel Noir, cantante de ‘Ke Personajes’, sorprende con pasos de huaylash en Huancayo

Pamela López elige la Navidad para contar a sus hijos su romance con Paul Michael: “No saben que estamos formalmente”

Julián Zucchi y Priscila Mateo se reencuentran en ‘Estás en todas’ y confiesan: “No sé qué pueda pasar más adelante”

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto por la final del vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 7 de la primera fase

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

Paulo Autuori sobre el error de Felipe Vizeu ante Alianza Lima: “Trabajé con Romario y Ronaldinho y ellos también perdieron goles”