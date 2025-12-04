JNE pide activar seguridad electoral ya: Roberto Burneo alertó riesgos por violencia contra precandidatos

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respaldó el plan de seguridad electoral anunciado por el Ejecutivo, pero advirtió que su aplicación no debe esperar hasta el 23 de diciembre, fecha en que se oficializan las candidaturas presidenciales según el cronograma electoral. Señaló que la violencia registrada en las últimas semanas obliga a que la protección se active cuanto antes.

“Ya tenemos candidatos virtuales surgidos de las elecciones internas. Las amenazas o hechos de violencia recientes, como el asesinato de un precandidato en Piura, exigen activar los protocolos de seguridad de inmediato”, declaró a Canal N.

Exige seguridad para candidatos, funcionarios y ciudadanos

Burneo insistió en que las medidas de protección no deben centrarse solo en quienes postulan. “Debemos proteger a todos los involucrados: candidatos, funcionarios electorales y, sobre todo, a los ciudadanos que participarán activamente en estas elecciones”, sostuvo.

El titular del JNE recordó que la institución ya había alertado al Ejecutivo sobre la necesidad de reforzar estos protocolos y que su implementación temprana es indispensable para prevenir tensiones o hechos lamentables durante el proceso electoral 2026.

JNE instala comisión de prevención de conflictos en Arequipa

En paralelo a su llamado, Burneo encabezó en Arequipa la instalación de la Comisión Interinstitucional de Prevención de Conflictos Electorales, la número 24 creada a nivel nacional. La comisión articula acciones entre el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la prefectura regional y otras instituciones con el fin de anticipar riesgos y evitar conflictos durante la campaña.

“No solo se trata de coordinar, sino de activar acciones concretas desde las regiones”, afirmó. El objetivo central, enfatizó, es garantizar una elección segura, pacífica y confiable, en la que los ciudadanos voten con tranquilidad y los resultados sean plenamente respetados.

Atentado contra Rafael Belaunde intensifica las alertas

El llamado de Burneo se produce en medio de un clima de creciente preocupación. Días atrás, el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un ataque en Cerro Azul (Cañete), donde sicarios balearon la camioneta en la que se trasladaba. Los delincuentes dispararon al menos tres veces contra el vehículo. Belaunde resultó ileso, aunque con manchas de sangre producto del impacto de los vidrios, y aún no se confirma si el chofer con el que viajaba se encuentra fuera de peligro.

Este atentado ocurre a pocos días de que se oficialice su candidatura y de que pueda recibir protección del Estado, lo que —según Burneo— evidencia la urgencia de activar los protocolos antes del 23 de diciembre.

Rafael Belaúnde sale ileso de atentado en Cerro Azul.

Asesinato de precandidato en Piura también presiona al Gobierno

Burneo también hizo referencia al asesinato de un precandidato en Piura, ocurrido semanas atrás, hecho que encendió nuevas alarmas y que, sumado al ataque en Cañete, revela —según el JNE— un patrón de creciente violencia política que debe abordarse de inmediato.

En octubre, la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP confirmó que brindará protección a los candidatos presidenciales de cara a las Elecciones 2026. El general Juan Carlos Delgado, jefe de la unidad, explicó que la custodia está programada para el 23 de diciembre, conforme al cronograma del Jurado Nacional de Elecciones. Indicó que la medida será implementada con los protocolos habituales de la dirección especializada.

Tras el cierre de inscripciones, el JNE oficializará las fórmulas presidenciales el 11 de febrero de 2026.

Juntos por el Perú exige justicia por el asesinato de Percy Ipanaqué: abogado era su precandidato a diputado en Piura.

Un proceso electoral que exige respuestas rápidas

Burneo enfatizó que garantizar un proceso seguro requiere respuestas inmediatas del Ejecutivo y articulación entre todas las instituciones involucradas.“Queremos que se viva una verdadera fiesta democrática, donde los ciudadanos voten con tranquilidad y el resultado de las urnas sea respetado plenamente”, sostuvo al finalizar su visita a Arequipa.