Papa León XIV rememora a los mártires de Chimbote en el décimo aniversario de su beatificación.

El Papa León XIV dirigió un mensaje a la comunidad católica del Perú con motivo del décimo aniversario de la beatificación de los mártires de Chimbote.

Los sacerdotes Michał Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski y Alessandro Dordi fueron asesinados en 1991 durante su labor pastoral en la región de Ancash, víctimas de un contexto de violencia asociado al grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta carta papal se extiende a Polonia, Italia y otras comunidades donde el recuerdo de los mártires sigue vigente.

El Pontífice recordó cómo los tres sacerdotes compartieron su vida con las comunidades locales, celebrando la Eucaristía, administrando los sacramentos y organizando acciones solidarias.

Permanecieron junto a sus fieles, aún en medio del peligro, y perdieron la vida bajo la acusación de “odio a la fe”. El mensaje institucional señala que la diversidad de orígenes de los mártires –dos frailes franciscanos polacos y un presbítero diocesano italiano– se transformó en una fortaleza para su misión conjunta en Pariacoto y en la región del Santa. El legado de su entrega permanece como símbolo de unidad y servicio en el país y la Iglesia global.

Papa León XIV.

Mártires de Chimbote

Los mártires de Chimbote no sólo representan el testimonio de vidas entregadas, sino que encarnan la comunión nacida al poner en común carismas y culturas diversas.

De acuerdo con el mensaje de León XIV, la sangre de los mártires no fue derramada por aspiraciones personales, sino como parte de un acto de amor al pueblo y a su fe.

Enfatizó que “el Señor es capaz de unir lo que nuestra lógica humana tiende a separar”, planteando la historia de los beatos como una invitación a superar divisiones a nivel eclesial y social.

La vida de Michał Tomaszek y Zbigniew Strzałkowski transcurrió en la localidad andina de Pariacoto, en la región Áncash, donde desarrollaron labores de evangelización y acompañamiento en contextos de carencia material.

El sacerdote italiano Alessandro Dordi, integrante de la diócesis de Bérgamo, dedicó su servicio como misionero fidei donum en el Santa. Las circunstancias de su asesinato, ligadas a la persecución religiosa de la época, refuerzan su ejemplo como “estímulo de fidelidad” para múltiples generaciones.

Llamado a la renovación misionera

En la carta, León XIV convoca no solo a la Iglesia de Chimbote, sino también a fieles de Polonia, Italia y de otros países, a renovar la apertura al anuncio del Evangelio y al servicio al prójimo.

El papa anima a las nuevas generaciones a responder al llamado de Dios, sea en el sacerdocio, la vida consagrada o la misión internacional donde aún persisten retos pastorales. Incentiva a continuar la labor de los mártires “anunciando a Jesús con palabras y con obras” y permanecer firmes ante la adversidad.

El mensaje papal finaliza inspirando a sacerdotes jóvenes a considerar el envío misionero y a los obispos a apoyar el ardor apostólico en las Iglesias más necesitadas. El décimo aniversario de la beatificación de los mártires de Chimbote, según el Papa, renueva la esperanza y fortalece el compromiso de la Iglesia Católica en el Perú y alrededor del mundo.