Nuevo hito para el comercio peruano: concreta su primera venta de pavos a Panamá

El despacho se concretó gracias a la labor especializada que realizó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Foto: composición Infobae Perú/Pinterest

El sector agroexportador sumó un avance significativo con la salida del primer cargamento de pavo marinado rumbo a Panamá, hecho que marca una nueva etapa en la estrategia de diversificación comercial del país. La operación abre una ventana relevante en un mercado con más de 4 millones de consumidores y consolida la capacidad del Perú para retomar el ritmo en exportaciones avícolas tras años de retos sanitarios.

El envío fue posible gracias al trabajo técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que verificó cada fase del proceso en la planta ubicada en Chincha, región Ica. Con un total de 25 toneladas certificadas bajo los lineamientos sanitarios internacionales, el Perú revalida su compromiso por mantener estándares de inocuidad que garanticen la confianza de los países importadores.

Recuperación del comercio avícola

El despacho a Panamá es un paso firme para reimpulsar el intercambio de carne de ave, un rubro que vuelve a mostrar dinamismo tras la etapa de restricciones globales. La empresa encargada del envío cumplió un proceso exhaustivo de evaluación por parte de especialistas del Senasa, quienes confirmaron que todos los requisitos zoosanitarios exigidos por el país de destino fueron atendidos sin excepción.

Este tipo de certificaciones se ha vuelto clave para reinsertar la oferta avícola peruana en mercados que demandan controles de alto rigor. Con la validación técnica obtenida para este primer envío, el país fortalece su posición para ampliar su presencia en otras plazas con similar exigencia sanitaria.

El Midagri, a través del Senasa, continúa impulsando trámites y coordinaciones para restablecer el intercambio comercial con mercados habituales como Colombia y Cuba. Foto: World Animal Protection

Reapertura de mercados y proyecciones

El Midagri, mediante el Senasa, mantiene gestiones activas para reactivar el comercio con destinos tradicionales como Colombia y Cuba. Paralelamente, continúa el proceso para acceder a rutas con mayor valor comercial en Asia, entre ellas China, Japón y Singapur, donde la trazabilidad y la inocuidad son requisitos centrales para autorizar importaciones.

La consolidación de estas oportunidades se ve respaldada por el renovado estatus sanitario del país frente a la Influenza Aviar. En abril de 2025, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó la autodeclaración del Perú como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena, condición que fue reafirmada con la Resolución Jefatural N.° 0115-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, emitida el 26 de junio.

Trabajo articulado para sostener la competitividad

El Midagri destacó que este logro responde a un esfuerzo conjunto entre el Senasa, los productores avícolas y los gremios del sector. Las acciones técnicas desarrolladas en los últimos meses han permitido reforzar los sistemas de control sanitario y elevar la capacidad de respuesta frente a eventuales riesgos epidemiológicos.

Gracias a esta coordinación permanente, el país ha consolidado un entorno que favorece la recuperación del comercio internacional y fortalece su posición como proveedor confiable en el mercado global de proteína aviar. La primera exportación de pavo hacia Panamá se convierte así en un indicador del avance alcanzado y de las oportunidades que se abren para el sector.

Perú ha logrado establecer condiciones que impulsan el repunte del comercio exterior y refuerzan su imagen como un abastecedor seguro dentro del mercado mundial de carne aviar. Foto: Andina

¿Qué países de Latinoamérica suelen comer pavo por Navidad?

En buena parte de Latinoamérica, el pavo forma parte esencial de la cena navideña. Países como Perú, Brasil, Ecuador, Chile e incluso México acostumbran a preparar pavo —o “guajolote” en el caso mexicano— en Nochebuena, acompañado de guarniciones tradicionales, ensaladas y dulces propios de la festividad.

Pero no todos los países de la región comparten esta costumbre. En naciones como Colombia o Venezuela, por ejemplo, la cena navideña suele centrarse en tamales, hallacas u otras opciones típicas, en lugar de pavo.