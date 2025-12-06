Perú

Nuevo hito para el comercio peruano: concreta su primera venta de pavos a Panamá

El primer envío de pavo marinado, validado bajo estrictos controles sanitarios, marca el inicio de una nueva etapa para la avicultura peruana y respalda la estrategia del país por recuperar y ampliar su presencia en los mercados internacionales

Guardar
El despacho se concretó gracias
El despacho se concretó gracias a la labor especializada que realizó el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Foto: composición Infobae Perú/Pinterest

El sector agroexportador sumó un avance significativo con la salida del primer cargamento de pavo marinado rumbo a Panamá, hecho que marca una nueva etapa en la estrategia de diversificación comercial del país. La operación abre una ventana relevante en un mercado con más de 4 millones de consumidores y consolida la capacidad del Perú para retomar el ritmo en exportaciones avícolas tras años de retos sanitarios.

El envío fue posible gracias al trabajo técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que verificó cada fase del proceso en la planta ubicada en Chincha, región Ica. Con un total de 25 toneladas certificadas bajo los lineamientos sanitarios internacionales, el Perú revalida su compromiso por mantener estándares de inocuidad que garanticen la confianza de los países importadores.

Recuperación del comercio avícola

El despacho a Panamá es un paso firme para reimpulsar el intercambio de carne de ave, un rubro que vuelve a mostrar dinamismo tras la etapa de restricciones globales. La empresa encargada del envío cumplió un proceso exhaustivo de evaluación por parte de especialistas del Senasa, quienes confirmaron que todos los requisitos zoosanitarios exigidos por el país de destino fueron atendidos sin excepción.

Este tipo de certificaciones se ha vuelto clave para reinsertar la oferta avícola peruana en mercados que demandan controles de alto rigor. Con la validación técnica obtenida para este primer envío, el país fortalece su posición para ampliar su presencia en otras plazas con similar exigencia sanitaria.

El Midagri, a través del
El Midagri, a través del Senasa, continúa impulsando trámites y coordinaciones para restablecer el intercambio comercial con mercados habituales como Colombia y Cuba. Foto: World Animal Protection

Reapertura de mercados y proyecciones

El Midagri, mediante el Senasa, mantiene gestiones activas para reactivar el comercio con destinos tradicionales como Colombia y Cuba. Paralelamente, continúa el proceso para acceder a rutas con mayor valor comercial en Asia, entre ellas China, Japón y Singapur, donde la trazabilidad y la inocuidad son requisitos centrales para autorizar importaciones.

La consolidación de estas oportunidades se ve respaldada por el renovado estatus sanitario del país frente a la Influenza Aviar. En abril de 2025, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicó la autodeclaración del Perú como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena, condición que fue reafirmada con la Resolución Jefatural N.° 0115-2025-MIDAGRI-SENASA-JN, emitida el 26 de junio.

Trabajo articulado para sostener la competitividad

El Midagri destacó que este logro responde a un esfuerzo conjunto entre el Senasa, los productores avícolas y los gremios del sector. Las acciones técnicas desarrolladas en los últimos meses han permitido reforzar los sistemas de control sanitario y elevar la capacidad de respuesta frente a eventuales riesgos epidemiológicos.

Gracias a esta coordinación permanente, el país ha consolidado un entorno que favorece la recuperación del comercio internacional y fortalece su posición como proveedor confiable en el mercado global de proteína aviar. La primera exportación de pavo hacia Panamá se convierte así en un indicador del avance alcanzado y de las oportunidades que se abren para el sector.

Perú ha logrado establecer condiciones
Perú ha logrado establecer condiciones que impulsan el repunte del comercio exterior y refuerzan su imagen como un abastecedor seguro dentro del mercado mundial de carne aviar. Foto: Andina

¿Qué países de Latinoamérica suelen comer pavo por Navidad?

En buena parte de Latinoamérica, el pavo forma parte esencial de la cena navideña. Países como Perú, Brasil, Ecuador, Chile e incluso México acostumbran a preparar pavo —o “guajolote” en el caso mexicano— en Nochebuena, acompañado de guarniciones tradicionales, ensaladas y dulces propios de la festividad.

Pero no todos los países de la región comparten esta costumbre. En naciones como Colombia o Venezuela, por ejemplo, la cena navideña suele centrarse en tamales, hallacas u otras opciones típicas, en lugar de pavo.

Temas Relacionados

venta de pavospavo navideñoPanamáperu-economia

Más Noticias

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros

Sindicato y empleador: Causas de

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo decisivos: Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al ganador de la semifinal de la Liga 1, Barcelona buscará mantener la racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 6

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

El exchico reality protagonizó una discusión que terminó en pelea en pleno concierto, según un video viral difundido en redes sociales.

Greg Michel, exchico reality, envuelto

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

El equipo de Facundo Morando enfrentará su primer duelo en la cita mundialista frente al campeón de Brasil en Sao Paulo. Conoce todos los detalles del emocionante duelo

Alianza Lima vs Osasco: día,

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía pide cadena perpetua para

Fiscalía pide cadena perpetua para terrorista Víctor Polay Campos por caso ‘Las Gardenias’: ¿de qué se le acusa?

Delia Espinoza retira sus pertenencias de la Fiscalía en medio de hostilidades del personal

Rafael Belaunde descartó que atentado que sufrió haya sido por extorsión: “No pagaría ni un sol, antes me agarro a balazos”

Phillip Butters renuncia al partido Avanza País: “Por motivos políticos y personales, he de alejarme de su institución”

Gobierno de José Jerí designa a Manuel Balladares como nuevo jefe de Migraciones: ¿Quién es?

ENTRETENIMIENTO

Greg Michel, exchico reality, envuelto

Greg Michel, exchico reality, envuelto en fuerte pelea durante concierto de Anuel AA en Lima

Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

Mimy Succar no pudo ocultar su emoción al encontrarse con Gilberto Santa Rosa en gala de Miami: “Qué honor y placer”

Ed Sheeran hace un repaso de su 2025 y se prepara para su concierto en Perú: “Gracias por el cariño, ha sido increíble”

Alfredo Benavides rechaza seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana TV por Susana Umbert: “Ni muerto”

DEPORTES

Actuación dorada de Juan Pablo

Actuación dorada de Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez en los Juegos Bolivarianos 2025: dominio absoluto peruano en individuales

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′

Agustín Graneros cerró su etapa en Alianza Atlético: se unió al Deportivo Garcilaso para disputar Liga 1 2026