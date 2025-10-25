Perú

Caso del policía asesinado en Carabayllo: investigan vínculo entre la víctima y su visita al penal de Ancón días antes

No se descarta que alguna organización criminal relacionada con este delito haya podido tomar represalias luego de que las autoridades descartaran que se trate de un robo

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

El asesinato de Jhordy Stainer Escobedo Mori, alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP) de 23 años, ocurrido en la madrugada en la avenida San Pedro de Carabayllo, ha abierto una línea de investigación sobre su reciente visita al penal de Ancón en el marco de una operación en sus funciones, según informó Panamericana Televisión.

De acuerdo con el reporte, Escobedo Mori había estado acompañado por su pareja, momentos previos al ataque. El hecho ocurrió luego de que el policía estacionara un vehículo blanco cuyos registros no lo vinculan como propietario.

Cuando la pareja permanecía dentro del automóvil, al menos tres sujetos se aproximaron al vehículo. Según el testimonio de la mujer, dos individuos avanzaron por el lado derecho del auto y la obligaron a descender, mientras que un tercero abordó el lado donde estaba el oficial.

Una nueva línea de investigación

Una línea de la investigación apunta a un posible sicariato relacionado con su labor policial. Panamericana reportó que días antes del asesinato, Escobedo Mori acudió al penal de Ancón como parte de una pesquisa. Además, detectives de la División de Investigación de Homicidios indagan la posible intervención del alférez en un caso de tráfico de terrenos.

No se descarta que alguna organización criminal relacionada con este delito haya podido tomar represalias. La investigación oficial sigue abierta. Las autoridades buscan esclarecer si la visita de Escobedo Mori al penal y su trabajo reciente en casos de tráfico de terrenos pudieran haber motivado este asesinato.

Pareja revela que está embarazada

La pareja del agente, de 27 años, informó a Latina Noticias que, tras convertirse en testigo clave del homicidio, exige garantías para su vida y alertó sobre la falta de apoyo de las autoridades.

La noche del 22 de octubre tenía lugar una reunión familiar en la que Escobedo Mori y su pareja planeaban comunicar la noticia del embarazo, descubierto pocos días antes. “Tres días antes de que pase eso, nos habíamos enterado de que yo estaba gestando. Ese día de lo sucedido ya íbamos a bajar para venir a conversar con mi mamá para decirle que yo estoy embarazada”, relató la joven al citado medio.

La relación comenzó en noviembre de 2024 y se formalizó en febrero, con planes que incluían la ampliación de sus familias. De acuerdo con la narración de la joven, ambos pensaban asumir su nueva responsabilidad parental antes de que el asesinato truncara sus expectativas.

La pareja de Escobedo Mori destacó la ausencia total de comunicación institucional tras el crimen. “Nadie se ha comunicado conmigo”, aseguró ante cámaras, mientras solicitaba resguardo y reiteraba el pedido de justicia para su compañero y para ella. Además, señaló que declaró extensamente ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de España para contribuir al esclarecimiento del caso.

La familia decidió trasladar su cuerpo a su tierra natal Leimebamba, en Chachapoyas, donde le darán el último adiós. El joven de 23 años era muy apegado a su madre y buscaba salir adelante, refieren sus seres queridos.

