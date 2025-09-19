Cajamarca registra la mayor cantidad de incendios forestales en 2025, según Defensa Civil | Video: Tv Perú

Cajamarca se ha consolidado como la provincia con mayor número de incendios forestales en la región peruana durante los últimos meses, informó Ruth Misahuamán, directora del Indeci Cajamarca. Aunque la cantidad de emergencias no llegó a los niveles de 2024, la reiteración de estos incidentes llevó a las autoridades a fortalecer las tareas de prevención y sensibilización entre la población.

Los distritos de Jesús, Cajamarca, Amora, Matara, Patiño, San Pablo, Contumazá, San Miguel, Sucre y Celendín figuran entre los más afectados. La respuesta ante estos eventos recayó en las municipalidades provinciales y distritales, en coordinación con la compañía de bomberos y la población organizada. En Patiño, San Pablo y Contumazá, la cooperación entre entidades de primera respuesta y vecinos permitió extinguir focos de incendio sin requerir apoyo de instancias superiores.

En Celendín, la municipalidad, los bomberos y la comunidad lograron controlar los últimos incendios reportados, incluso en zonas de riesgo como Sucre y el Utco, donde las líneas eléctricas representaban un peligro añadido. No se reportaron daños a la vida ni a la salud de los habitantes, resultado considerado fundamental por las autoridades.

Ruth Misahuamán afirmó: “Las emergencias se atendieron con los recursos y niveles adecuados, y la participación activa de la ciudadanía fue clave para el control de la situación”. No obstante, continúa la alerta en la provincia.

La institución advierte sobre la necesidad de prevenir prácticas de riesgo, como la quema de pastizales, frecuente en labores agrícolas y costumbres locales, que es una de las causas principales de estos incendios. Por ello, se han intensificado campañas de información y sensibilización dirigidas a la población, con el objetivo de eliminar estas prácticas y disminuir la incidencia de emergencias.

Carretera Celendín–Balsas afectada; se destruyeron cultivos, pastizales y plantaciones de pino y eucalipto. Fiscalía investiga posible provocación. (Municipalidad Provincial de Celendín)

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa monitoreando este tipo de eventos que se registran en diferentes regiones, en coordinación con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, Provincial y Distrital, así como con las autoridades respectivas las acciones de respuesta en atención de la población damnificada y afectada.

Incendios forestales extinguidos

Indeci reportó que, además de Cajamarca, se logró controlar nuevos incendios forestales en diferentes regiones. Los siniestros, localizados en los distritos de Orurillo y San Antón (Puno), Espinar, Sicuani y Livitaca (Cusco), Mariano Melgar y Miraflores (Arequipa), Casitas (Tumbes) y San Pablo (Cajamarca), fueron extinguidos sin que se registren daños a la vida o la salud de la población.

En Puno, los incendios ocurrieron entre el 12 y 15 de septiembre y se extinguieron gracias al trabajo de la policía, municipalidades distritales y habitantes de la zona. El saldo fue la pérdida de 100 hectáreas de cobertura natural y una vivienda afectada en Orurillo.

En Cusco, la extinción de los incendios estuvo a cargo de bomberos distritales, personal de oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y comuneros, con un reporte de 159 hectáreas de vegetación consumidas, según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

En Arequipa, la municipalidad provincial finalizó la EDAN tras apagar los incendios en los distritos de Mariano Melgar y Miraflores, el 13 de septiembre, acción realizada con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército del Perú, municipalidades y pobladores. El recuento arrojó 671,94 hectáreas de cobertura natural destruidas.

Por otro lado, los incendios iniciados en Casitas (Tumbes) y San Pablo (Cajamarca) los días 15 y 16 de septiembre también fueron controlados con la intervención del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), gobiernos locales y comunidades. La cifra total de vegetación afectada en estos hechos fue de siete hectáreas.

Números de emergencia

En Perú, para emergencias relacionadas con incendios forestales, puedes contactar los siguientes números:

CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres): 01- 513-9050

Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): 01- 411-4000

Bomberos: 116

SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre): 01-225-9005

Ministerio del Ambiente - Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre: 01-611-6000