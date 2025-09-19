Perú

Cajamarca registra la mayor cantidad de incendios forestales en 2025, según Defensa Civil

Defensa Civil atribuye la alta frecuencia de incendios en la provincia a prácticas como la quema de pastizales e insta a reforzar la prevención entre los habitantes

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Guardar
Cajamarca registra la mayor cantidad de incendios forestales en 2025, según Defensa Civil | Video: Tv Perú

Cajamarca se ha consolidado como la provincia con mayor número de incendios forestales en la región peruana durante los últimos meses, informó Ruth Misahuamán, directora del Indeci Cajamarca. Aunque la cantidad de emergencias no llegó a los niveles de 2024, la reiteración de estos incidentes llevó a las autoridades a fortalecer las tareas de prevención y sensibilización entre la población.

Los distritos de Jesús, Cajamarca, Amora, Matara, Patiño, San Pablo, Contumazá, San Miguel, Sucre y Celendín figuran entre los más afectados. La respuesta ante estos eventos recayó en las municipalidades provinciales y distritales, en coordinación con la compañía de bomberos y la población organizada. En Patiño, San Pablo y Contumazá, la cooperación entre entidades de primera respuesta y vecinos permitió extinguir focos de incendio sin requerir apoyo de instancias superiores.

En Celendín, la municipalidad, los bomberos y la comunidad lograron controlar los últimos incendios reportados, incluso en zonas de riesgo como Sucre y el Utco, donde las líneas eléctricas representaban un peligro añadido. No se reportaron daños a la vida ni a la salud de los habitantes, resultado considerado fundamental por las autoridades.

Ruth Misahuamán afirmó: “Las emergencias se atendieron con los recursos y niveles adecuados, y la participación activa de la ciudadanía fue clave para el control de la situación”. No obstante, continúa la alerta en la provincia.

La institución advierte sobre la necesidad de prevenir prácticas de riesgo, como la quema de pastizales, frecuente en labores agrícolas y costumbres locales, que es una de las causas principales de estos incendios. Por ello, se han intensificado campañas de información y sensibilización dirigidas a la población, con el objetivo de eliminar estas prácticas y disminuir la incidencia de emergencias.

Carretera Celendín–Balsas afectada; se destruyeron
Carretera Celendín–Balsas afectada; se destruyeron cultivos, pastizales y plantaciones de pino y eucalipto. Fiscalía investiga posible provocación. (Municipalidad Provincial de Celendín)

El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa monitoreando este tipo de eventos que se registran en diferentes regiones, en coordinación con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional, Provincial y Distrital, así como con las autoridades respectivas las acciones de respuesta en atención de la población damnificada y afectada.

Incendios forestales extinguidos

Indeci reportó que, además de Cajamarca, se logró controlar nuevos incendios forestales en diferentes regiones. Los siniestros, localizados en los distritos de Orurillo y San Antón (Puno), Espinar, Sicuani y Livitaca (Cusco), Mariano Melgar y Miraflores (Arequipa), Casitas (Tumbes) y San Pablo (Cajamarca), fueron extinguidos sin que se registren daños a la vida o la salud de la población.

En Puno, los incendios ocurrieron entre el 12 y 15 de septiembre y se extinguieron gracias al trabajo de la policía, municipalidades distritales y habitantes de la zona. El saldo fue la pérdida de 100 hectáreas de cobertura natural y una vivienda afectada en Orurillo.

En Cusco, la extinción de los incendios estuvo a cargo de bomberos distritales, personal de oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y comuneros, con un reporte de 159 hectáreas de vegetación consumidas, según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

En Arequipa, la municipalidad provincial finalizó la EDAN tras apagar los incendios en los distritos de Mariano Melgar y Miraflores, el 13 de septiembre, acción realizada con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército del Perú, municipalidades y pobladores. El recuento arrojó 671,94 hectáreas de cobertura natural destruidas.

Por otro lado, los incendios iniciados en Casitas (Tumbes) y San Pablo (Cajamarca) los días 15 y 16 de septiembre también fueron controlados con la intervención del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), gobiernos locales y comunidades. La cifra total de vegetación afectada en estos hechos fue de siete hectáreas.

Números de emergencia

En Perú, para emergencias relacionadas con incendios forestales, puedes contactar los siguientes números:

  • CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres): 01- 513-9050
  • Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil): 01- 411-4000
  • Bomberos: 116
  • SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre): 01-225-9005
  • Ministerio del Ambiente - Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre: 01-611-6000

Temas Relacionados

Incendios forestalesCajamarcaperu-noticias

Más Noticias

8 de cada 10 niños en Ayacucho muestran señales de ludopatía infantil, señala el Colegio de Psicólogos

Juegos, pantallas y falta de control parental contribuyen al desarrollo de conductas compulsivas y a un creciente aislamiento social en los menores

8 de cada 10 niños

Conoce el pronóstico del clima de la ciudad de Ayacucho de este sábado 20 de septiembre

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

Conoce el pronóstico del clima

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez

La ‘Muñeca’ dejará su cargo como jefe de la Unidad Técnica de Menores y pasará a ser el entrenador de la ‘bicolor’ para los encuentros ante Rusia y Chile

FPF oficializó a Manuel Barreto

“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025

Winston Reátegui señaló que el referí brasileño Ramón Abatti se equivocó en invalidar el tanto de Fernando Gaibor tras mano de Kevin Quevedo en Matute

“No debió anularse”: la rotunda

Crisis en EsSalud: ¿Qué propone la Asociación de Clínicas Particulares del Perú para reducir demoras en citas?

Infobae Perú conversó con Hernán Ramos, gerente general de la ACP, quien explicó la propuesta que deberá ser trasladada al Congreso de la República para un proyecto de ley y ser evaluada

Crisis en EsSalud: ¿Qué propone
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo arremete contra Rosángela

Ethel Pozo arremete contra Rosángela Espinoza por insinuar beso entre Onelia Molina y Patricio Parodi: “Eres agresiva”

Imitadora de Dua Lipa de ‘Yo Soy’, genera polémica y es eliminada en las primeras galas: “No daba la talla”

Roberto Artigas y Carlos Orozco se enfrentan y descalifican el trabajo de los peruanos con polémicos comentarios: “Pobre diablo”

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Manolo Rojas no deja atrás su faceta musical y rinde homenaje a Centeno, el ‘Patrón de la cumbia’

DEPORTES

FPF oficializó a Manuel Barreto

FPF oficializó a Manuel Barreto como DT interino de la selección peruana para amistosos tras salida de Óscar Ibáñez

“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025

Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 de vóley EN VIVO: así marcha Perú en el Grupo A del certamen

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú: partido por la fecha 5 de LaLiga

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales