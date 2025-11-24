Perú

Un nuevo atentado contra combi en Pamplona Alta deja dos heridos y evidencia la violencia cotidiana que afecta al transporte público

El atentado se registró de noche, en una vía transitada. Los heridos fueron trasladados en mototaxi para una atención inmediata

Una combi de la empresa
Una combi de la empresa Los Rojitos, ruta A, fue atacada a balazos la noche del 23 de noviembre en Pamplona Alta.

En Pamplona Alta, la noche de este domingo 23 de noviembre, alrededor de las 19:55 horas, quedó marcada por un ataque contra una unidad de transporte público que cubre la ruta A. La combi de la empresa Los Rojitos avanzaba por la Av. Prolongación San Juan, cerca del paradero 10, cuando sujetos armados interceptaron el vehículo y dos delincuentes a bordo de una moto lineal abrieron fuego.

La unidad transportaba pasajeros al momento del ataque. Según los primeros reportes, los disparos alcanzaron a dos personas. Tras la balacera, los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital María Auxiliadora. Un mototaxi cumplió la función de transporte de emergencia ante la necesidad de atención rápida. Se conoce que ambas víctimas presentan lesiones de consideración.

El atentado ocurrió a solo siete cuadras de la comisaría Pamplona 1, detalle que generó inquietud entre los residentes del sector, quienes observaron la llegada de los agentes y el cierre parcial de la vía mientras se recogían casquillos y se entrevistaba a los pasajeros.

Líneas de emergencia

El Gobierno lanzó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para denunciar extorsiones y recibir protección inmediata. Esta línea está interconectada con la Central de Emergencias 105, y permitirá a los ciudadanos aportar pruebas como audios y videos.

También tienes las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
  • Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.

Otros números de emergencia

  • Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: 116
  • Centro de Emergencia Mujer: 100
  • SAMU (Servicio de Atención Móvil de Urgencia): 106
  • Hospital Nacional de Emergencias: 113

Noticia en desarrollo...

