Edgar Vivar recuerda a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” a más de una década de su muerte

Durante su aniversario luctuoso, el actor expresó una vez más su agradecimiento y admiración por el fallecido comediante

Edgar Vivar recuerda a su amigo y colega a 11 años de su muerte. (Foto: RS)

Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito, falleció el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en su residencia de Cancún, Quintana Roo.

Como parte de su aniversario luctuoso, el actor Edgar Vivar, quien colaboró de cerca con el actor y comediante, utilizó sus redes sociales para recordar al creador de El chavo del 8.

Édgar Vivar recuerda a Chespirito. (Fotos: Televisa)

Edgar Vivar recuerda a Chespirito a 11 años de su muerte

A través de su cuenta personal de X, el actor de doblaje compartió la gran admiración y el respeto que siente por Roberto Gómez Bolaños, quien sigue presente en su vida.

Han sido 11 años ya, pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones. Por las sonrisas”, escribió.

Para acompañar su mensaje, colocó una fotografía junto a Chespirito de uno de los exitosos proyectos que creó el comediante durante sus inicios en el entretenimiento.

Edgar Vivar reacciona al aniversario luctuoso de Chespirito. (Captura de pantalla)

Internautas siguen lamentando el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños

Su publicación resultó ser el escenario perfecto para que miles de internautas colocaran un mensaje no solo sobre la trayectoria de Chespirito sino también respecto a la buena y cercana relación que siempre demostraron tener.

"Es usted todo barriga señor corazón“, ”Grande Edgar y Roberto que bien me lo pasaba con ustedes“, Qué linda barriga, señor homenaje. Gracias a ustedes por regalarnos miles de momentos llenos de humor y alegría y "Roberto siempre estará en la barriga de todos, señor recuerdo", son algunos de los comentarios que se pueden leer hasta ahora.

Además de las muestras de cariño a ambas figuras destacadas de la televisión mexicana, hubo quienes expresaron su deseo para que Edgar Vivar sea homenajeado en vida, tal y como ocurrió con Roberto Gómez Bolaños.

Aseguran que Edgar Vivar merece tener un homenaje en vida. EFE/Cortesía Grupo Televisa/SOLO USO EDITORIAL

Cómo llegó Edgar Vivar a trabajar con Roberto Gómez Bolaños

La transición de Edgar Vivar hacia el mundo del espectáculo no fue abrupta, sino el resultado de una doble vocación. Mientras ejercía la medicina, también se formó en actuación, lo que finalmente lo llevó a tomar una decisión determinante en 1972.

En ese año, decidió abandonar su carrera para integrarse al elenco de la serie creada por Roberto Gómez Bolaños, una decisión determinante en su trayectoria artística, pues lo convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

“Yo escogí el teatro. Siempre me gustó, desde pequeño. Aunque no parezca, las dos profesiones van de la mano, porque la medicina busca aliviar el dolor físico y el arte el dolor del espíritu”, compartió en una entrevista.

Édgar Vivar estudió medicina antes de llegar a la televisión. Edgar Vivar

Hasta ahora, sus personajes más emblemáticos son el Señor Barriga y el Botija, ambos le otorgaron popularidad y dejaron una huella profunda en la cultura popular latinoamericana, pues el impacto de su trabajo en la comedia televisiva sigue vigente.

Vuelos demorados y cancelados en

Confirman segunda fecha para J

Conoce la nueva película navideña

Temblor en Chiapas hoy: se

MÁS NOTICIAS
“El Güero”, hijo del Chapo

Confirman segunda fecha para J

Luto en la Liga MX:

