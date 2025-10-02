México

Édgar Vivar dedica mensaje de aliento a La Chilindrina ante problemas de salud: “Dios permita reencontrarnos”

El actor celebró la resiliencia de María Antonieta de las Nieves con un mensaje lleno de admiración, recordando la entrañable relación que los une desde hace más de cuatro décadas

Por Armando Guadarrama

Edgar Vivar envía mensaje de
Edgar Vivar envía mensaje de apoyo a La Chilindrina tras problemas de salud (IG)

Edgar Vivar envió un mensaje de apoyo a María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, tras los recientes problemas de salud que ha enfrentado la actriz mexicana.

La publicación de Vivar, recordado por su papel del Señor Barriga en El Chavo del 8, generó una ola de reacciones en redes sociales y reavivó la nostalgia entre los seguidores de la serie.

La intérprete de La Chilindrina reapareció públicamente a mediados de septiembre de 2025, luego de una crisis de salud que incluyó una hospitalización durante una gira en Perú.

María Antonieta de las Nieves ha alarmando a los fans de 'El Chavo del 8' tras sus últimas apariciones públicas. Crédito: Instagram/@lachilindrina_oficial

En ese país, la actriz de 75 años sufrió una fuerte deshidratación que provocó una baja de sodio, situación que la obligó a modificar su agenda profesional y priorizar su recuperación.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió en sus redes sociales.

En septiembre pasado, de las Nieves también sufrió una caída durante una función de la obra Cabaret en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México. Aunque inicialmente se especuló sobre un posible traslado de emergencia al hospital, la propia actriz aclaró que no fue necesario y minimizó el incidente, asegurando que continuaría con sus compromisos profesionales.

La Chilindrina minimiza caída en
La Chilindrina minimiza caída en el Teatro de los Insurgentes y sigue con sus compromisos (@TiTiasandra, X)

La actriz, que padece fibromialgia, ha utilizado sus redes para agradecer los mensajes de apoyo y confirmar que sigue bajo supervisión médica. En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, envió un saludo especial al pueblo mexicano por el Grito de Independencia y compartió un mensaje de fortaleza:

“Que no falten los antojitos, la música y la alegría… porque somos un país lleno de tradiciones hermosas que hay que celebrar con orgullo y mucha, mucha diversión. Un abrazo enorme a todos mis amigos y seguidores, ¡disfruten esta noche mexicana con su familia!”.

El mensaje de Edgar Vivar destacó la admiración por la resiliencia de su compañera: “Celebro desde el corazón verte bien, contenta, lúcida, viva…Dios permita reencontrarnos, muchas, muchas veces, Toni!”.

El mensaje de Edgar Vivar
El mensaje de Edgar Vivar reaviva la nostalgia por El Chavo del 8 en redes sociales (X)

Este gesto fue ampliamente celebrado por los fanáticos de El Chavo del 8, quienes resaltaron la vigencia de la amistad entre ambos actores tras más de 45 años de haberse conocido.

La figura de La Chilindrina permanece como referente de la televisión mexicana y latinoamericana, y su capacidad para mantenerse activa en el teatro y la televisión continúa inspirando a varias generaciones.

