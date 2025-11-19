Perú

Ahora Nación, partido de Alfonso López Chau, pide hasta 80 mil soles a sus afiliados para postular al Senado

El partido que tiene como candidato presidencial al exrector de la UNI, Alfonso López Chau, tiene 80 mil soles como monto para postular al Senado por circunscripción nacional única

Guardar

Los partidos políticos que serán parte de las próximas elecciones generales del 2026 han establecido montos que sus postulantes deben aportar para participar en la agrupación. Peru21 expuso que Ahora Nación, el partido fundado por el exrector Alfonso López Chau, estableció uno de los montos más altos: para las listas al Senado por circunscripción nacional única es S/80 mil. Para la Cámara de Diputados, los valores varían entre S/65 mil y S/10 mil, dependiendo del número de integrantes de la lista.

Montos en diferentes agrupaciones

Peru21 detalló que Ahora Nación establece montos diferenciados según el tipo de circunscripción. En el caso del Senado por circunscripción múltiple, se exige S/12 mil por lista en el interior del país y S/15 mil para Lima Metropolitana.

El partido Progresemos, encabezado por Paul Jaimes, optó por tarifas para participar en las elecciones primarias, con montos desde S/5.000 para la inscripción de fórmulas presidenciales hasta S/400 por candidato al Senado, Cámara de Diputados o Parlamento Andino. Otro caso es el de Ciudadanos por el Perú, agrupación con vínculos a Nicanor Boluarte, donde las cifras oscilan entre S/3.000 para planchas presidenciales y S/500 para el Parlamento Andino.

En Acción Popular, los documentos revisados por Peru21 indican que dinero varía de S/3.000 a S/2.000, conforme al cargo y la lista. Respecto al Partido Aprista Peruano, fuentes del partido mencionaron que, aunque en un principio se estableció un pago cercano a S/1.000, esta medida fue derogada tras las objeciones de militantes jóvenes.

Por su parte, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, afirmó al medio que “nos parece un delito hacerlo”, respecto a este actuar de los partidos.

Podemos y el Partido Morado

En Podemos Perú, la cuota para participar en Lima asciende a 37,450 soles, mientras que quienes postulan desde regiones pagan 26,750 soles. En diálogo con Infobae Perú, el regidor limeño Aaron Espinoza explicó que “no se está cobrando por los números que se le está asignando a cada candidato”.

Aseguró que “no cobramos, es una cuota que fue aprobada en el congreso nacional y va a servir para que finalmente se promocione al partido”. Añadió que, tras evaluar varias opciones, “el acuerdo fue la propuesta más mínima”.

Podemos Perú acordó pagos para
Podemos Perú acordó pagos para la inscripción de precandidaturas. Foto: Podemos Perú

En el caso del Partido Morado, los integrantes de la fórmula presidencial deberán aportar un total de 1.800 soles por inscripción, y los montos para el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino son de 450 soles300 soles y 200 soles, respectivamente.

“Los postulantes deberán presentar una declaración jurada dirigida a la Tesorería Nacional del Partido Morado, en la que consignen y acrediten los pagos realizados”, cita el documento oficial publicado en su página web.

“Esa fue una decisión autónoma del órgano electoral. Según entiendo, se ha cumplido en su integridad. Los aportes se han depositado en nuestra cuenta de aportes privados en el banco de la nación (fondos privados) y se ha separado en una partida para el uso exclusivo de dicho órgano y del proceso de inscripción ante las autoridades electorales de las listas finales que participarán en las Elecciones Generales 2026, pues el Partido Morado no tiene dueños ni financistas y es muy estricto con el uso correcto de los fondos públicos”, dijo el presidente del Partido Morado a Infobae Perú.

Temas Relacionados

Alfonso López ChauAhora NaciónElecciones generaleselecciones primariasperu-politica

Más Noticias

Bomberos suspenden la línea 116 por falla técnica: este es el canal provisional para emergencias

La institución precisó que los fallos no se originan dentro de la entidad, sino en el operador telefónico responsable del servicio

Bomberos suspenden la línea 116

Ordenan la detención de Óscar Acuña, hermano de César Acuña, por caso Qali Warma

El operativo abarcó 16 inmuebles en Lima, La Libertad y Áncash, entre ellos propiedades vinculadas al hermano del líder de APP, aunque su detención no se concretó debido a que no fue localizado en las direcciones registradas

Ordenan la detención de Óscar

Ejecutivo aún no define su postura sobre ampliación del Reinfo al 2027: “Esto se tiene que discutir en Consejo de Ministros”

El ministro Ernesto Álvarez indicó que el gobierno del presidente José Jerí aún no sabe si apoya o no la iniciativa del Congreso porque espera escuchar a “expertos de uno y otro lado”

Ejecutivo aún no define su

Llanta de trailer se desprende, atropella a un hombre y lo deja en UCI en Ayacucho

Un hombre dedicado a la agronomía lucha por sobrevivir tras un accidente en plena vía cuando fue impactado por neumáticos desprendidos de un tráiler, mientras su familia reclama atención médica urgente en la capital

Llanta de trailer se desprende,

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

La representante peruana deslumbró con su porte y pasarela en la etapa final del concurso de belleza. Manos peruanas estuvieron a cargo de su vestuario

Karla Bacigalupo en Miss Universo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Álvarez sobre por qué

Ministro Álvarez sobre por qué no funcionan los estados de emergencia: “Por sí solos, no garantizan ni protegen en absoluto”

Presidente del Fuero Militar Policial fue designado ilegalmente por Pedro Castillo, según Fiscalía

Waldir Sáenz se enteró por redes sociales que fue incluido como precandidato al senado: “Nunca autoricé mi candidatura”

Fuerza Popular, APP, Podemos Perú y las bancadas que votaron a favor del dictamen que amplía el Reinfo hasta el 2027

Keiko Fujimori a la expectativa de las decisiones de Trump ante Venezuela y considera “extraordinaria” la salida de Maduro

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo en Miss Universo

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

Mario Irivarren bromea tras ser consultado sobre supuesta rivalidad con Jefferson Farfán: “Somos hermanos de la vida”

Karla Bacigalupo impacta en la preliminar del Miss Universo 2025 con una elegante pasarela en traje de baño y gala

Karla Bacigalupo en el Miss Universo 2025: qué dicen los missólogos sobre nuestra Miss Perú en el certamen de belleza

Esposa de Luigui Carbajal lo defiende luego de ser captado ingresando a hotel

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se filtró nacionalidad del nuevo DT de Perú: el plan de Agustín Lozano y Jean Ferrari para Eliminatorias 2030

Comerciantes Unidos responde a Ayacucho FC y pide evitar desinformación o presiones sobre la Comisión Disciplinaria

Bolivia en el repechaje para el Mundial 2026: posibles rivales de la ‘verde’ en el sorteo

Sorteo del repechaje para el Mundial 2026: día, hora, canal TV y selecciones clasificadas a etapa previa del torneo FIFA