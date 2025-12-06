Anuel AA aterrizó en Lima a la 1:30 a.m. mientras su público esperaba: ¿qué causó su retraso?

Anuel AA en el aeropuerto de Lima. TikTok

La madrugada del sábado 6 de diciembre, el cantante puertorriqueño Anuel AA aterrizó en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima a la 1:30, mientras miles de seguidores lo aguardaban desde hace horas en la Arena Monumental de Ate.

A través de los videos que captaron los usuarios de TikTok, se puede ver al cantante en horas de la madrugada, pisando recién sueño peruano, cuando sus fans estaban esperándolo desde tempranas horas del 5 de diciembre.

El espectáculo, previsto para iniciar a las 10:30 p.m. del viernes, se transformó en una larga espera que generó frustración y molestia entre el público. Durante varias horas, la incertidumbre dominó el ambiente, ya que la organización comunicó únicamente que el artista enfrentaba retrasos vinculados a inconvenientes con su vuelo.

¿Qué pasó con Anuel AA?

A pesar de que la productora Iguana Producciones Perú confirmó la llegada del cantante al país avanzada la madrugada, el ingreso de Anuel AA al escenario se produjo recién cerca de las 3:00 a.m. Este intervalo provocó que muchos asistentes se retiraran antes de ver a su ídolo, mientras en redes sociales aumentaban las críticas tanto por el tiempo de espera como por la falta de información transparente.

“Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino”, señalaba el mensaje.

Este episodio en Lima se suma a otros retrasos recientes en la gira internacional del artista. Durante su presentación del 23 de noviembre en Madrid, Anuel AA también demoró su entrada y ofreció un show de poco más de una hora, lo que motivó reclamos de sus seguidores y cuestionamientos a la organización.

La reiteración de estos inconvenientes afecta la percepción del público sobre el compromiso del artista con sus fans y representa un reto para los organizadores de futuros espectáculos. Mientras la expectativa inicial de la noche en Ate era disfrutar de Anuel AA, el recuerdo final para miles de seguidores fue el de una espera que se prolongó hasta el amanecer.

Anuel AA abrió su concierto a las 3 a.m.

Cerca de las 3 de la mañana, Anuel AA hizo su gran entrada al escenario, causando furor entre el público que aún aguardaba por el artista. Pese a la larga espera y los contsnates reclamos, los seguidores del reguetonero terminaron disfrutando el concierto y plasmándolo a través de sus redes sociales.

“Valio la espera”, “Sueño cumplido”, “Sí que nos hizo esperar”, “Se me quitó el sueño”, expresaron los cibernautas, quienes publicaron videos de cantante, que no dudó en lucir la bandera peruana sobre sus hombros.

