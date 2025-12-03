Anuel AA despertó rumores por supuesto diagnóstico de VIH: esto se sabe de la salud del cantante

Anuel AA en Bogotá: El regreso más esperado que encendió el Movistar Arena entre ovaciones y críticas - crédito @anuel/IG

La reciente circulación de un video en el que Anuel AA supuestamente confirma que padece VIH ha generado una ola de inquietud y especulación entre sus seguidores y en la opinión pública internacional.

La pieza audiovisual muestra al artista con un aspecto desmejorado y una voz apagada, se compartió ampliamente en redes sociales, alimentando rumores sobre su estado de salud y provocando reacciones encontradas en el entorno digital.

Un análisis de la información disponible indica que la grabación es el resultado de manipulación digital y que, hasta la fecha, no existe confirmación oficial sobre un diagnóstico de VIH ni de ninguna otra enfermedad grave por parte del cantante o su equipo.

El video, viralizado en plataformas sociales, presenta a Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, pronunciando la frase: “Sí es verdad que tengo VIH. Y se me está siendo un poco complicado mantenerme activo, pero les prometo que vamos a salir de esta infección”. La autenticidad del material fue cuestionada de inmediato, aunque la similitud en el timbre de voz, los tatuajes y los gestos del artista hizo que muchos creyeran que se trataba de una confesión genuina.

Un video que ha sido ampliamente difundido en TikTok, muestra una supuesta declaración del cantante en la que dice que tiene Sida - crédito @saraclips2.o/ TikTok

La difusión del video coincidió con un periodo en el que el reguetonero ha mostrado un perfil bajo en redes sociales y una apariencia física alterada, lo que incrementó la preocupación de sus seguidores. Además, una declaración falsa de la cantante Karol G en la que confirma el diagnóstico de su expareja también ha sido usada para hacer creíbles las declaraciones del cantante.

Uno de los videos difundidos en TikTok, que superó los 80 mil “me gusta”, sostiene que Anuel AA habría realizado las supuestas declaraciones en un mensaje grabado para la clínica UHealth Tower en Miami. Sin embargo, ese fragmento no figura en las redes oficiales de la institución médica, lo que refuta nuevamente la veracidad de esta información.

En redes sociales se difundió el video original que fue manipulado con inteligencia artificial. En la grabación auténtica, el cantante se muestra en un restaurante y afirma estar disfrutando del lugar, no en una clínica. El clip fue publicado inicialmente por Troya Rest, un establecimiento que grabó a Anuel AA para que recomendara su servicio.

Anuel AA aparece en el video original disfrutando en un restaurante, según una grabación publicada por Troya Rest, y no en una clínica como sugieren versiones manipuladas - crédito @troyarest/ Instagram

Pese a que la información no tiene una fuente oficial, la alarma entre sus fanáticos aumentó ante la reciente cancelación y reprogramación de varios conciertos de la gira A Fuego Europe Tour 2025 en España. La empresa organizadora comunicó que la suspensión de la presentación en el Coliseum de A Coruña se debió a una enfermedad del artista y a circunstancias fuera de su control.

El concierto previsto en Valencia fue pospuesto al 27 de noviembre y el de Sevilla al 29 de noviembre, este último por condiciones climáticas adversas. Estas modificaciones, junto al notorio adelgazamiento de Anuel AA, han originado diversas teorías en redes sociales, como agotamiento extremo por la exigente agenda, problemas de adicción o una enfermedad no revelada.

El debate sobre la salud de Anuel AA tiene antecedentes. En 2022, el propio artista respondió a críticas sobre su aspecto físico con una declaración tajante: “No entiendo… que si Anuel está bien flaco, que si las drogas. Mire, yo lo que estoy es ready”, señalando que llevaba dos años con una dieta.

Más recientemente, el periodista Javier Ceriani afirmó en su programa que el reguetonero habría sufrido una descompensación física extrema e incluso un coma por consumo de sustancias, describiéndolo como alguien que “luce como un cadáver, una catrina”. Ceriani también mencionó que presuntamente fue bajado de un avión por su estado, pero ninguna fuente médica ni declaración oficial respalda estas afirmaciones, por lo que permanecen como rumores, dijo en su cuenta de YouTube.

Hasta ahora, no existe comunicado oficial de Anuel AA ni de su equipo que confirme un diagnóstico de VIH o de cualquier otra enfermedad grave. La información verificada por especialistas en el área digital coincide en que el video viral es una manipulación digital y que las versiones sobre su salud carecen de respaldo documental.