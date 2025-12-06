Anuel AA inició su concierto a las 3 a. m. y desata ola de críticas por hacer esperar seis horas al público

Anuel AA llegó tarde a su concierto en Lima. TikTok

El concierto de Anuel AA en la Arena Monumental de Ate transformó la expectativa en descontento para miles de seguidores. Un retraso de más de seis horas en el inicio del show provocó una ola de enojo en el público y generó serios problemas de tráfico en la transitada avenida Javier Prado Este.

La noche del viernes 5 de diciembre, los fanáticos del artista puertorriqueño Anuel AA comenzaron a llegar desde temprano al recinto ubicado en el distrito de Ate, Lima, con la esperanza de presenciar uno de los conciertos más esperados de la temporada. Aunque la cita estaba anunciada para las 8:30 p. m., la velada se extendió de forma imprevista hasta casi las 3 de la mañana del sábado 6. Varios asistentes reportaron que la espera resultó extenuante, pues no recibieron información clara sobre la tardanza hasta después de las 9:30 de la noche.

El público que aguardaba ingresó al coliseo con incertidumbre y desconcierto. Gritos de impaciencia y quejas se escucharon en repetidas ocasiones desde la zona de graderías. “Sí se ha demorado bastante, yo llegué como a las 9:30 y recién avisaron que él estaba en Lima”, comentó una de las asistentes, quien manifestó estar agotada tras horas de espera.

La magnitud del encuentro excedió el ámbito musical e impactó al tránsito capitalino. El flujo vehicular en la av. Javier Prado Este se vio afectado negativamente, generando un colapso en los alrededores del estadio monumental. Los automovilistas enfrentaron extensos embotellamientos, mientras que los servicios de transporte público y taxis particulares no daban abasto. Varios fanáticos admitieron en las redes sociales que no pudieron disfrutar de todo el concierto, pues optaron por salir antes, ante la dificultad de conseguir traslado y la imposibilidad de soportar la congestión.

La expectativa de ver a Anuel AA, cuyo verdadero nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, se transformó paulatinamente en molestia e incomodidad. El estruendo del espectáculo y los cánticos se prolongaron hasta la madrugada, afectando a los residentes del sector. El impacto se extendió más allá de los seguidores del reguetonero; a modo de ejemplo, varios vecinos expresaron molestias por el ruido que persistió casi hasta el amanecer.

¿Por qué Anuel AA llegó tarde al concierto?

La demora de Anuel AA respondió a un retraso en su vuelo desde el extranjero. El propio artista detalló, sobre el escenario, que experimentó problemas en el tránsito aéreo y con los trámites de migración, motivo por el cual recién arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a la 1:30 a. m. Tras descender al país, se trasladó directamente al coliseo, donde el show comenzó finalmente a las 2:55 a. m.

Durante la noche, el costo del transporte informal se disparó. Varios taxistas aprovecharon la alta demanda y la urgencia de los asistentes para aumentar sus tarifas. Viajes que en condiciones normales costarían una fracción subieron hasta los 100 soles, una cifra considerable para la mayoría de los usuarios. Esto obligó a decenas de personas a buscar alternativas o caminar largas distancias para abandonar la zona.

Productora responde ante constantes reclamos

El público expresó su descontento en redes sociales, reclamando la falta de información y la prolongada espera. Ante la presión, la productora Iguana Producciones Perú emitió un comunicado a las 10:45 p. m., en el que explicó la causa de la demora. “Informamos al público que el artista Anuel ha presentado un leve retraso debido a un inconveniente con su vuelo, pero ya se encuentra en camino”, señalaba el mensaje. La empresa añadió que el evento seguía en pie y pidió comprensión y paciencia al público congregado.

Finalmente, Anuel AA apareció sobre el escenario alrededor de las 3 de la mañana, según informaron usuarios. Si bien es cierto, esta demora provocó críticas y descontento en sus seguidores, otros expresaron que disfrutaron la hora y media que el cantante estuvo en el escenario, donde no dudó en interpretar sus éxitos con la bandera del Perú sobre los hombros.

Este incidente en Lima se suma a una cadena de retrasos y dificultades registradas en la más reciente gira del cantante. El 23 de noviembre, Anuel AA también recibió críticas en el Movistar Arena de Madrid al ofrecer un recital que duró apenas una hora y cuarto. La organización informó allí que el inicio “no iba a ser a la hora anunciada” debido a contratiempos relacionados con el propio artista. De acuerdo a medios extranjeros, la gira en España estuvo marcada por retrasos, cancelaciones y conciertos de corta duración, lo que alimentó la frustración de los seguidores.