Perú

Aeropuerto de Trujillo registra una disminución de 52 mil pasajeros entre enero y setiembre frente al año pasado

Las visitas a sitios emblemáticos se redujeron, mientras que persisten desafíos para mejorar la infraestructura aérea y elevar la ejecución presupuestal

El aeropuerto de Trujillo perdió 52 mil pasajeros respecto de 2024 y desciende en tráfico nacional.

El viernes 28 de noviembre se conmemoró el 39º aniversario de la declaración de la ciudadela de Chan Chan como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este contexto, el desempeño del turismo en La Libertad cobra especial relevancia: la actividad turística está estrechamente ligada al comercio, el transporte y los servicios de restaurantes y alojamientos, sectores que han representado el 23.2 % del PBI regional promedio de los últimos cinco años y que en 2024 generaron un total de 58,547 empleos directos e indirectos en la región.

Pérdida del dinamismo aéreo

El Aeropuerto Internacional de Trujillo movilizó 709.4 mil pasajeros entre enero y septiembre de 2025, lo que lo posiciona como el octavo aeropuerto más transitado del país, con 2.1% del tráfico nacional. Sin embargo, se movilizaron 52 mil pasajeros menos que en 2024, debido al menor tráfico de pasajeros en vuelos domésticos (-6.4 %) e internacionales (-14.4 %). A pesar de la reducción de este año, llegaron 31 mil turistas internacionales gracias a la ruta aérea Trujillo-Santiago de Chile; sin embargo, esta es apenas una de cinco rutas internacionales que conectan con aeropuertos fuera de Lima. El desarrollo del turismo en La Libertad exige mejorar la conectividad aérea con nuevas rutas directas hacia otras regiones y destinos internacionales.

Menores visitas turísticas

Los principales atractivos turísticos han registrado menores visitas en lo que va del año. Entre enero y octubre de 2025, el Complejo Arqueológico Huaca del Sol y la Luna recibió 76.5 mil visitantes, lo que representa una caída de 9.7 % respecto del mismo periodo de 2024 y de 34.6 % frente a 2019. De manera similar, las visitas al Palacio Nikán “Casa del Centro” no lograron recuperar los niveles prepandemia: alcanzaron alrededor de 83.0 mil visitantes en 2025 y mantienen una tendencia negativa desde 2022.

En contraste, el Museo de Sitio Chan Chan recibió 54.4 mil visitantes en el mismo periodo. Las visitas a este museo, que mostraban una trayectoria de crecimiento sostenido desde 2020, cayeron 21.3 % respecto de 2024. No obstante, aún recibe 90.7 % más turistas en comparación con 2019. La recuperación también es desigual según el tipo de turista: en la Huaca del Sol y la Luna y en el Palacio Nikán, las visitas de extranjeros siguen por debajo de 2019 (-53.3 % y -54.7 %, respectivamente), mientras que en el Museo de Sitio Chan Chan aumentaron 24.1 %.

Recuperar la competitividad

Para volver a atraer visitantes a los sitios turísticos de la región, es importante la ejecución de inversiones que mejoren su infraestructura. Al cierre de noviembre, La Libertad ejecutó el 73.9 % de los S/13.9 millones destinados a mejorar la competitividad turística, lo que la ubica entre las diez con mayor desempeño a nivel nacional. Sin embargo, el presupuesto destinado a esta actividad es 37 % menor que en 2024, descontando la inflación.

El sector turístico en la región ha experimentado un desempeño negativo en el último año, con menor tráfico de turistas a la región. En este contexto, resulta importante sostener y mejorar el desempeño en la ejecución de la inversión pública en infraestructura vial, aérea y turística, así como fortalecer la articulación entre autoridades, operadores turísticos y sector privado para mejorar la experiencia y consolidar al turismo como un motor estable de crecimiento y empleo en La Libertad.

(*) Elaborado por Alonso Macedo, economista del IPE, con colaboración de Maylith Coronel.

