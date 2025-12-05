Perú

Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70 mil por show junto a Christian Cueva

La cantante de cumbia desmiente versión sobre elevadas tarifas en sus conciertos junto al futbolista y advierte sobre contactos falsos; solo un canal oficial gestiona sus presentaciones.

Guardar
Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: “Es mi pareja”. Video: América Espectáculos

La escena de la cumbia nacional se vio sacudida esta semana luego de que un informe de ‘Magaly TV, La Firme’ pusiera en el ojo de la tormenta a Pamela Franco y al futbolista Christian Cueva.

La noticia de que el espectáculo conjunto alcanzaría un costo de S/ 70.000 desencadenó un intenso debate, y la artista no tardó en reaccionar, tomando una medida contundente para esclarecer la situación.

‘Magaly TV, La Firme’ revela el presunto tarifario, se desata la controversia

Todo comenzó cuando el programa conducido por Magaly Medina difundió un reportaje en el que se exponía el supuesto tarifario que manejaría Pamela Franco para las contrataciones de su orquesta.

Según la información presentada, si el contratante deseaba sumar a Christian Cueva al espectáculo, el precio del show se dispararía hasta S/ 70.000. Esta cifra fue atribuida a una supuesta representante, identificada como Katya, quien habría ofrecido los datos a la producción televisiva.

La revelación fue suficiente para que la noticia se propagara en redes sociales y motivara una avalancha de comentarios críticos y escépticos respecto al alto costo del espectáculo. Sin radares, ni comunicación por radio, la polémica se intensificó rápidamente, alcanzando a los fans de ambos artistas y al público general.

Pamela Franco rompe su silencio y desmiente la información

Frente a la creciente ola de especulaciones, Pamela Franco se pronunció oficialmente a través de sus plataformas digitales. En su cuenta de Instagram, la cantante publicó un comunicado en el que desestimó por completo la versión ventilada en televisión, aclarando que no cuenta con manager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de sus contratos.

“No cuento con manager, representante ni intermediarios autorizados para la gestión de mis presentaciones, contratos o cualquier tipo de negocio profesional”, enfatizó Franco, deslindando cualquier tipo de vínculo o relación con la persona identificada como Katya.

Esta declaración buscó frenar la propagación de versiones falsas y proteger tanto su reputación como la transparencia en sus futuras contrataciones. El mensaje fue contundente y directo, dejando en claro que ella misma lidera la negociación de sus shows.

Pamela Franco toma drástica decisión
Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70 mil por show junto a Christian Cueva

Advertencia contra suplantaciones y fraude: solo existe un canal oficial

Más allá de la negativa rotunda a los supuestos precios divulgados, Pamela Franco aprovechó el espacio para orientar tanto al público como a los organizadores de eventos sobre la manera correcta de contactarla. Como único canal válido, la artista publicó el número 955 186 624, invitando a utilizarlo para cualquier gestión vinculada a su trabajo artístico.

“Se exhorta al público y a los organizadores a desestimar cualquier otro número, persona o mensaje que se presente como parte del equipo de representación, con el fin de evitar información falsa, intentos de suplantación y estafas”, advirtió Franco en su comunicado.

El objetivo es claro: impedir confusiones, evitar maniobras fraudulentas y garantizar la seguridad de quienes deseen contratar sus servicios.

Pamela Franco toma drástica decisión
Pamela Franco toma drástica decisión tras revelarse que cobrará S/70 mil por show junto a Christian Cueva

¿Por qué Christian Cueva está en el centro de la polémica?

El interés mediático alrededor de Christian Cueva se debe a su continuo acercamiento a la música y a la vida nocturna, lo que lo ha llevado en varias ocasiones a aparecer junto a Pamela Franco en espectáculos y eventos. La sola posibilidad de un show conjunto entre ambos intensificó el debate en torno al precio, alimentando teorías y comentarios de todo tipo sobre sus futuras colaboraciones.

Franco, por su parte, declaró en entrevistas pasadas: “Si él me quiere apoyar, que me apoye”, despejando cualquier duda sobre la naturaleza profesional —y autónoma— de su carrera artística, pero sin cerrar la puerta a participaciones de amigos o colegas.

Pamela Franco refuerza su imagen y apunta a la transparencia

Lejos de quedarse en la polémica, Pamela Franco ha planteado una respuesta ejemplar ante el escándalo. No solo aclaró las versiones sobre su tarifario y la supuesta gestión de terceros, sino que también protegió a su público y a los organizadores de potenciales engaños, reforzando la idea de que la transparencia es la prioridad en su carrera.

Con su drástica decisión, la cantante marca distancia respecto a las versiones infundadas y se perfila como una figura que apuesta por la claridad y la confianza, en un entorno artístico donde las malas prácticas pueden tener consecuencias graves.

Pamela Franco responde a las
Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: "Es mi pareja".

