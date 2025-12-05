Perú

Navidad con Calidad: Inacal impulsa normas técnicas para garantizar la seguridad y excelencia de artesanías peruanas

La campaña destaca que la aplicación de buenas prácticas de manufactura permite a los talleres artesanales mejorar sus procesos y acceder a nuevos mercados

Guardar
“Navidad con Calidad”: normas técnicas
“Navidad con Calidad”: normas técnicas buscan elevar la seguridad y competitividad de la artesanía peruana. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

La campaña “Navidad con Calidad” promueve la adopción de Normas Técnicas Peruanas en la producción de artesanías de cerámica y madera, protagonistas en nacimientos y regalos tradicionales durante las fiestas. Esta propuesta, impulsada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), responde tanto a la necesidad de resguardar la seguridad de las familias como a la de impulsar la excelencia en la manufactura artesanal.

El principal propósito de la iniciativa radica en fortalecer la competitividad de los talleres y productores peruanos. Al aplicar estándares de calidad, los artesanos no solo protegen a los consumidores, sino que también elevan la gestión de sus talleres, optimizan procesos y abren nuevas posibilidades de comercialización en mercados nacionales e internacionales.

La campaña integra la difusión de normas relacionadas con juguetes, productos eléctricos decorativos, cerámicas y alimentos típicos de la temporada, con el objetivo de minimizar riesgos y ofrecer confianza a las familias durante las festividades.

“Navidad con Calidad”: Inacal impulsa
“Navidad con Calidad”: Inacal impulsa normas técnicas para garantizar la seguridad y excelencia de artesanías peruanas. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

Estándares en cerámica artesanal

Entre las regulaciones fundamentales destaca la NTP 333.507, que fija parámetros para la elaboración de cerámica artesanal, tanto utilitaria como decorativa. Esta norma exige la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y Gestión (BPMG), que comprenden:

  • El registro y documentación de los procesos
  • La organización interna del taller (misión, visión, objetivos, requisitos legales)
  • La formación del personal

El control integral de la producción abarca:

  • Preparación de la arcilla
  • Moldeado
  • Cocción
  • Esmaltado
  • Pintura
  • Inspecciones y ensayos para verificar la conformidad
  • Almacenamiento adecuado para evitar daños

La adopción de estos estándares beneficia no solo la preservación de las tradiciones, sino que también impulsa la economía local, reduce errores y desperdicios y mejora la imagen de los artesanos en potenciales mercados.

Inacal promueve estándares obligatorios para
Inacal promueve estándares obligatorios para cerámica y madera en artesanías navideñas con la campaña “Navidad con Calidad”. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

Normas para artesanías de madera

En el caso de los productos en madera, la NTP 232.501 regula nacimientos, esculturas, imágenes religiosas, juguetes y artículos decorativos. Esta regulación exige:

  • Acabados seguros (bordes redondeados, superficies lisas, uniones firmes, ausencia de grietas)
  • Bases y fijaciones estables
  • Pinturas, barnices y lacas aplicados sin grumos ni goteos
  • Recubrimientos impermeables para prevenir humedad y hongos
  • Ensamblajes fuertes y seguros
  • Técnicas de carpintería que permitan lijados limpios y acabados pulidos

El cumplimiento de estas exigencias permite que las piezas mantengan su resistencia y durabilidad, a la vez que otorgan confianza a los consumidores, quienes perciben mayor valor en cada adquisición.

Artesanías más seguras en esta
Artesanías más seguras en esta temporada: Inacal difunde normas técnicas para nacimientos y productos navideños. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

Recomendaciones para consumidores

Bajo el lema “Esta Navidad, la calidad también se comparte”, Inacal insta a los consumidores a elegir talleres y artesanos que apliquen estos estándares, a revisar los detalles de acabado —incluidos uniones, bordes, texturas y estabilidad—, a informarse sobre los procesos y materiales, y a realizar compras en puntos de venta confiables. Ferias, tiendas especializadas y talleres formales figuran como principales alternativas para encontrar productos que cumplen con las normas vigentes.

Los nacimientos peruanos, tradicionales en regiones como Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, exhiben una gran variedad de materiales, como cerámica, madera, sillar, piedra, fibras y tejidos, reflejando la diversidad y riqueza del arte popular. Para profundizar en los requisitos y recomendaciones de las Normas Técnicas Peruanas, los interesados pueden consultar la Sala de Lectura Virtual del Inacal en su portal institucional: https://www.gob.pe/inacal/

Inacal refuerza controles y normas
Inacal refuerza controles y normas técnicas para mejorar la calidad de artesanías usadas en nacimientos y regalos navideños. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

¿Qué es y cuál es la función de Inacal?

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) es el organismo técnico especializado responsable de dirigir el Sistema Nacional para la Calidad en el Perú. Su labor abarca la normalización, acreditación y metrología, mediante la elaboración de normas técnicas peruanas, el reconocimiento de la competencia de laboratorios y organismos de evaluación, y el mantenimiento de los patrones nacionales de medida. Además, gestiona la Política Nacional para la Calidad e impulsa la difusión de información especializada, con el fin de fortalecer la infraestructura de calidad en el país.

La importancia del Inacal radica en su rol para asegurar que los productos y servicios cumplan estándares reconocidos, protegiendo a los consumidores y promoviendo la competitividad empresarial. Su trabajo también facilita el comercio exterior, dado que garantiza que las mediciones y certificaciones peruanas tengan validez internacional. Con ello, contribuye a que las empresas mejoren sus procesos, accedan a nuevos mercados y eleven el nivel de confianza en la oferta nacional.

Temas Relacionados

NavidadArtesaníaInacalperu-economia

Más Noticias

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra Samahara Lobatón por aparecer en discoteca donde cantaba Bryan Torres: “Qué tales enfermos”

El conductor señaló que la influencer actuó en contradicción con su comunicado y generó más dudas sobre su separación con el cantante de salsa

Samahara Lobatón: Peluchín estalla contra

Perú vs Colombia EN VIVO HOY: punto a punto del vóley femenino por los Juegos Bolivarianos 2025

Se juega el quinto set. En un muy reñido juego, esto va empatado 2-2. Sigue en directo las incidencias desde el Coliseo Eduardo Dibós

Perú vs Colombia EN VIVO

Serfor alerta en Navidad: regalar animales exóticos como mascotas promueve el tráfico y pone en riesgo a todos

Especialistas del Serfor advierten que comprar animales silvestres los saca de su entorno y los deja vulnerables a bacterias que pueden poner en riesgo la salud de las familias

Serfor alerta en Navidad: regalar

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, la representación parlamentaria respaldó la quinta extensión del Registro Integral de Formalización Minera

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Ante retrasos del Aeropuerto de Chinchero, comunidades advierten toma de Machu Picchu y reclaman mayor gestión del Ejecutivo

El MTC reconoció un avance global de solo 25% en la infraestructura, mientras comunidades campesinas exigen un cronograma claro

Ante retrasos del Aeropuerto de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba ampliación del Reinfo

Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta 2026: Parlamento redujo plazo inicial tras críticas y objeciones del Ejecutivo

Apagón en pleno discurso de Rafael López Aliaga durante cumbre Edircom 2025: exalcalde fue retirado del escenario

El 84% no sabía quién era José Jerí antes de ser presidente, pero el 62% aprueba su gestión, según encuesta

Defensoría del Perú en riesgo de perder acreditación internacional: GANHRI acuerda someter a revisión gestión de Josué Gutiérrez

Rafael López Aliaga plantea retirar a embajadores improductivos e incautar “todos los activos de Odebrecht” en Perú

ENTRETENIMIENTO

Carolina Braedt enciende TikTok con

Carolina Braedt enciende TikTok con misterioso mensaje antes de su boda con Javier Millership: ¿fue al ‘Morsi’?

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, y Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

Magaly Medina pide a empresas beca para ‘Pol Deportes’ tras invitación a España: “Los sueños no tienen límites”

Brian Rullán estalla en vivo cuando Magaly Medina le pregunta si Laura Spoya lo dejó por ‘mantenido’

Magaly Medina ridiculiza vestuario de Gisela Valcárcel: “De los 80, qué antigua y disforzada se veía con ese vestido de brillos”

DEPORTES

Resultados de Perú vóley en

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron van los partidos de la ‘bicolor’

Perú vs Colombia 3-2: resumen del triunfazo ‘blanquirrojo’ y clasificación a final de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025

Tabla de posiciones de vóley de los Juegos Bolivarianos 2025: así va Perú Sub 19 en el torneo

“Christian Cueva vino gordo y se fue más gordo”: el lapidario comentario de la prensa ecuatoriana al ‘10′ tras su salida de Emelec

El consejo de Facundo Morando al plantel de Alianza Lima antes del debut en el Mundial de Clubes: “Pide que nos divirtamos”