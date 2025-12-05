“Navidad con Calidad”: normas técnicas buscan elevar la seguridad y competitividad de la artesanía peruana. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

La campaña “Navidad con Calidad” promueve la adopción de Normas Técnicas Peruanas en la producción de artesanías de cerámica y madera, protagonistas en nacimientos y regalos tradicionales durante las fiestas. Esta propuesta, impulsada por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), responde tanto a la necesidad de resguardar la seguridad de las familias como a la de impulsar la excelencia en la manufactura artesanal.

El principal propósito de la iniciativa radica en fortalecer la competitividad de los talleres y productores peruanos. Al aplicar estándares de calidad, los artesanos no solo protegen a los consumidores, sino que también elevan la gestión de sus talleres, optimizan procesos y abren nuevas posibilidades de comercialización en mercados nacionales e internacionales.

La campaña integra la difusión de normas relacionadas con juguetes, productos eléctricos decorativos, cerámicas y alimentos típicos de la temporada, con el objetivo de minimizar riesgos y ofrecer confianza a las familias durante las festividades.

“Navidad con Calidad”: Inacal impulsa normas técnicas para garantizar la seguridad y excelencia de artesanías peruanas. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

Estándares en cerámica artesanal

Entre las regulaciones fundamentales destaca la NTP 333.507, que fija parámetros para la elaboración de cerámica artesanal, tanto utilitaria como decorativa. Esta norma exige la implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y Gestión (BPMG), que comprenden:

El registro y documentación de los procesos

La organización interna del taller (misión, visión, objetivos, requisitos legales)

La formación del personal

El control integral de la producción abarca:

Preparación de la arcilla

Moldeado

Cocción

Esmaltado

Pintura

Inspecciones y ensayos para verificar la conformidad

Almacenamiento adecuado para evitar daños

La adopción de estos estándares beneficia no solo la preservación de las tradiciones, sino que también impulsa la economía local, reduce errores y desperdicios y mejora la imagen de los artesanos en potenciales mercados.

Inacal promueve estándares obligatorios para cerámica y madera en artesanías navideñas con la campaña “Navidad con Calidad”. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

Normas para artesanías de madera

En el caso de los productos en madera, la NTP 232.501 regula nacimientos, esculturas, imágenes religiosas, juguetes y artículos decorativos. Esta regulación exige:

Acabados seguros (bordes redondeados, superficies lisas, uniones firmes, ausencia de grietas)

Bases y fijaciones estables

Pinturas, barnices y lacas aplicados sin grumos ni goteos

Recubrimientos impermeables para prevenir humedad y hongos

Ensamblajes fuertes y seguros

Técnicas de carpintería que permitan lijados limpios y acabados pulidos

El cumplimiento de estas exigencias permite que las piezas mantengan su resistencia y durabilidad, a la vez que otorgan confianza a los consumidores, quienes perciben mayor valor en cada adquisición.

Artesanías más seguras en esta temporada: Inacal difunde normas técnicas para nacimientos y productos navideños. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

Recomendaciones para consumidores

Bajo el lema “Esta Navidad, la calidad también se comparte”, Inacal insta a los consumidores a elegir talleres y artesanos que apliquen estos estándares, a revisar los detalles de acabado —incluidos uniones, bordes, texturas y estabilidad—, a informarse sobre los procesos y materiales, y a realizar compras en puntos de venta confiables. Ferias, tiendas especializadas y talleres formales figuran como principales alternativas para encontrar productos que cumplen con las normas vigentes.

Los nacimientos peruanos, tradicionales en regiones como Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, exhiben una gran variedad de materiales, como cerámica, madera, sillar, piedra, fibras y tejidos, reflejando la diversidad y riqueza del arte popular. Para profundizar en los requisitos y recomendaciones de las Normas Técnicas Peruanas, los interesados pueden consultar la Sala de Lectura Virtual del Inacal en su portal institucional: https://www.gob.pe/inacal/

Inacal refuerza controles y normas técnicas para mejorar la calidad de artesanías usadas en nacimientos y regalos navideños. (Foto: FB/@Noticias "La Voz")

¿Qué es y cuál es la función de Inacal?

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) es el organismo técnico especializado responsable de dirigir el Sistema Nacional para la Calidad en el Perú. Su labor abarca la normalización, acreditación y metrología, mediante la elaboración de normas técnicas peruanas, el reconocimiento de la competencia de laboratorios y organismos de evaluación, y el mantenimiento de los patrones nacionales de medida. Además, gestiona la Política Nacional para la Calidad e impulsa la difusión de información especializada, con el fin de fortalecer la infraestructura de calidad en el país.

La importancia del Inacal radica en su rol para asegurar que los productos y servicios cumplan estándares reconocidos, protegiendo a los consumidores y promoviendo la competitividad empresarial. Su trabajo también facilita el comercio exterior, dado que garantiza que las mediciones y certificaciones peruanas tengan validez internacional. Con ello, contribuye a que las empresas mejoren sus procesos, accedan a nuevos mercados y eleven el nivel de confianza en la oferta nacional.