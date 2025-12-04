Perú

Perú cambia las reglas para determinar cuánto alcohol lleva la cerveza: los detalles

¿Qué cocina el Ministerio de la Producción? La industria cervecera peruana lidera la recaudación industrial, con S/27.684 millones en tributos y más de 25.000 empleos generados entre 2015 y 2024

El INACAL actualiza 12 Normas Técnicas Peruanas y elimina 7 regulaciones para modernizar sectores clave como alimentos, construcción y energía.

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) aprobó 12 nuevas Normas Técnicas Peruanas (NTP) y derogó 7, impactando rubros industriales como alimentos, construcción, metales, energía y mobiliario, según la Resolución Directoral N° 000028-2025-INACAL/DN, oficializada este 4 de diciembre de 2025.

Según la normativa firmada por María del Rosario Uría Toro, directora de Normalización del INACAL, las nuevas normas y la eliminación de regulaciones anteriores se basaron en informes técnicos de los comités sectoriales y responden a las necesidades de adaptación tecnológica e integración a las mejores prácticas internacionales.

INACAL: principales sectores y normas aprobadas

  • Cerveza: Se adoptó la NTP 213.004:2023/CT 1:2025, que define métodos para la determinación de alcohol en la cerveza, incluyendo una nueva corrigenda técnica. Esta actualización permite un mayor control sobre la calidad y etiquetado de la industria cervecera.
  • Arándanos y agroindustria: Fueron actualizadas y reemplazadas normas relativas a la definición y clasificación de arándanos, y se introdujeron requisitos específicos para arándanos osmodeshidratados, lo que facilita la exportación y certificación internacional de este producto.
  • Cementos: Se publicó la NTP 334.046:2025, la cual regula con criterios actualizados los métodos de ensayo para la finura de cementos hidráulicos y materiales crudos en diferentes tamaños de tamiz, una medida que fortalece los procesos de control de calidad en la industria de la construcción.
  • Seguridad en vehículos y contra incendios: El paquete de normas incluye la NTP-ISO 17840-4:2025 sobre identificación de energía en vehículos y la NTP 432.201-1:2025, que establece requisitos para sistemas automáticos contra incendios en motores, orientados a reforzar la prevención en transporte y logística.
  • Corrosión de metales y eficiencia energética: Se aprobó la NTP-ISO 9225:2025 para la medición de la corrosividad ambiental y NTP-IEC 60379:2025 sobre métodos para medir el desempeño de calentadores eléctricos de agua, protegiendo instalaciones industriales y a los consumidores.
  • Muebles escolares: Se renovaron y reemplazaron normas para tableros blancos y mesas de mobiliario escolar de profesores, estableciendo criterios técnicos para su fabricación, resistencia y funcionalidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de ambientes educativos.
  • Sistemas eléctricos y baterías: Se incluyó la NTP-IEC 62351-3:2025 para seguridad de redes y comunicación eléctrica y la NTP-IEC 62660-3:2025 sobre requisitos para celdas de iones de litio de vehículos eléctricos.

¿Por qué se derogó la norma técnica de la cerveza en Perú?

Las siete normas técnicas derogadas corresponden a versiones previas que ya han quedado desactualizadas respecto a los estándares internacionales, según los informes presentados por los comités técnicos y la Dirección de Normalización.

De acuerdo con la Ley N° 30224, el INACAL tiene la facultad de revisar, actualizar y, si corresponde, dejar sin efecto aquellas normas técnicas que no reflejan los avances actuales de la industria o los requisitos del comercio mundial.

La Resolución Directoral N° 000028-2025-INACAL/DN oficializa la revisión normativa para alinear la industria peruana con estándares internacionales.

El INACAL anunció que las versiones íntegras de las nuevas NTP, así como la lista de las derogadas, serán publicadas en sus plataformas digitales y pueden ser consultadas por empresas, profesionales y público interesado.

La medida, según el organismo, busca fortalecer la competitividad, incentivar la innovación y proteger a los consumidores en los principales sectores productivos del país.

La industria de la cerveza en el Perú

La industria cervecera peruana aportó S/27.684 millones en tributos entre 2015 y 2024, cifra equivalente al presupuesto de la Línea 3 del Metro de Lima, liderando la recaudación entre los 93 sectores industriales del país, según estimaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El sector cervecero genera más de 25.000 empleos directos e indirectos y representa el 62% de toda la recaudación por ISC, así como el 22% de la recaudación industrial, pese a que mantiene un consumo anual per cápita bajo en comparación regional.

Actualmente, existen 384 empresas cerveceras formales en Perú, de las cuales el 95,8% son microempresas y solo cinco son grandes, con Backus controlando más del 95% del mercado nacional.

¿Qué es INACAL?

El INACAL (Instituto Nacional de Calidad) es el ente rector y autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad, adscrito al Ministerio de la Producción (Produce) del Perú.

Sus funciones principales incluyen el desarrollo de la normalización, acreditación y metrología, la gestión de la Hora Oficial del Perú y la aprobación de Normas Técnicas Peruanas para impulsar la calidad en diversos sectores productivos.

Aumento de sueldos para el

Malas noticias para cobro del

Aguinaldo de S/300 en diciembre:

Multan a Smartfit con S/418

Crece venta de viviendas de
