Policía y Fiscalía son las instituciones más rechazadas del Perú, según encuesta de CPI. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Las instituciones encargadas de la lucha contra la inseguridad ciudadana son también las que tienen el mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Una encuesta realizada por CPI revela que tanto la Policía Nacional del Perú como la Fiscalía de la Nación tienen una desaprobación a nivel nacional que llega a superar el 70 % y 80 % respectivamente.

Según el estudio, difundido por la encuestadora en RPP, el 73.3 % de los peruanos desaprueban la gestión actual de la Policía Nacional del Perú (PNP), ahora liderada por el Comandante General Óscar Arriola, quien asumió el cargo el pasado 31 de octubre del 2025, luego del pase a retiro de Víctor Zanabria, quien lo precedió en el puesto durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. La aprobación de la PNP solo alcanza el 26.7 %, según la encuesta.

“Muy golpeada la PNP por los malos efectivos que existen (...) sabemos que hay malos efectivos, hay muy buenos también. Quizás la falta de recursos, de apoyo del Ejecutivo a las fuerzas policiales para luchar eficientemente contra la delincuencia, le pasa factura, pero también los malos comportamientos. Estas noticias donde los delincuentes que atrapan y que señalan tener vínculos con la Policía (...)”, indicó el gerente general de CPI, Omar Castro.

PNP garantiza derecho a protestar pero advierte acción contra quienes se infiltran para desestabilizar. (Foto: X/@PNP)

Por otro lado, el estudio de opinión también revela que la institución con mayor rechazo en su gestión actual, liderada por Tomás Gálvez, es la Fiscalía de la Nación, que posee un 82.2 % de desaprobación, un porcentaje muy superior al de la PNP, mientras que su aprobación es de apenas el 17.8 % de los peruanos.

Según el gerente de CPI, la alta desaprobación de la Fiscalía de la Nación en su gestión actual podría estar relacionada con la disputa entre las fiscales supremas Patricia Benavides y Delia Espinoza, e incluso reveló que existen estudios privados en los que se revela que gran parte de los peruanos no saben quién es el fiscal de la Nación.

Aprobación de las Fuerzas Armadas

La encuesta de CPI también reveló que las Fuerzas Armadas mantienen una aprobación superior a su rechazo, con un 51.1 % de valoración positiva por parte de la ciudadanía; mientras que la desaprobación es de 48.9 %.

Aunque las cifras comparativas entre ambas opiniones no es mucha, es suficiente para que las Fuerzas Armadas sean la única institución de las tres sobre las que se hizo la consulta, que cuentan con una opinión positiva en su mayoría.

Aprobación del presidente José Jerí

En lo que respecta a la aprobación del presidente José Jerí, el estudio de CPI indica que el mandatario goza de un respaldo ciudadano del 52 %, mientras que su rechazo se ubica en 31.4 %, por lo que sus cifras se consideran mejores que las que tenía la expresidenta Dina Boluarte durante su último mes de gobierno antes de ser vacada por el Congreso.

“Se mantiene este 50 % de aprobación porque el presidente tiene una figura y un comportamiento distinto a los demás. Una imagen presente, rejuvenecida, activa (...)”, indicó el gerente de CPI.