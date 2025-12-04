Perú

Policía y Fiscalía son las instituciones más rechazadas del Perú, según encuesta de CPI

Ambas instituciones superan el 70 % de desaprobación en sus gestiones actuales, lideradas por Óscar Arriola y Tomás Gálvez respectivamente

Guardar
Policía y Fiscalía son las
Policía y Fiscalía son las instituciones más rechazadas del Perú, según encuesta de CPI. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Las instituciones encargadas de la lucha contra la inseguridad ciudadana son también las que tienen el mayor rechazo por parte de la ciudadanía. Una encuesta realizada por CPI revela que tanto la Policía Nacional del Perú como la Fiscalía de la Nación tienen una desaprobación a nivel nacional que llega a superar el 70 % y 80 % respectivamente.

Según el estudio, difundido por la encuestadora en RPP, el 73.3 % de los peruanos desaprueban la gestión actual de la Policía Nacional del Perú (PNP), ahora liderada por el Comandante General Óscar Arriola, quien asumió el cargo el pasado 31 de octubre del 2025, luego del pase a retiro de Víctor Zanabria, quien lo precedió en el puesto durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. La aprobación de la PNP solo alcanza el 26.7 %, según la encuesta.

Muy golpeada la PNP por los malos efectivos que existen (...) sabemos que hay malos efectivos, hay muy buenos también. Quizás la falta de recursos, de apoyo del Ejecutivo a las fuerzas policiales para luchar eficientemente contra la delincuencia, le pasa factura, pero también los malos comportamientos. Estas noticias donde los delincuentes que atrapan y que señalan tener vínculos con la Policía (...)”, indicó el gerente general de CPI, Omar Castro.

PNP garantiza derecho a protestar
PNP garantiza derecho a protestar pero advierte acción contra quienes se infiltran para desestabilizar. (Foto: X/@PNP)

Por otro lado, el estudio de opinión también revela que la institución con mayor rechazo en su gestión actual, liderada por Tomás Gálvez, es la Fiscalía de la Nación, que posee un 82.2 % de desaprobación, un porcentaje muy superior al de la PNP, mientras que su aprobación es de apenas el 17.8 % de los peruanos.

Según el gerente de CPI, la alta desaprobación de la Fiscalía de la Nación en su gestión actual podría estar relacionada con la disputa entre las fiscales supremas Patricia Benavides y Delia Espinoza, e incluso reveló que existen estudios privados en los que se revela que gran parte de los peruanos no saben quién es el fiscal de la Nación.

Aprobación de las Fuerzas Armadas

La encuesta de CPI también reveló que las Fuerzas Armadas mantienen una aprobación superior a su rechazo, con un 51.1 % de valoración positiva por parte de la ciudadanía; mientras que la desaprobación es de 48.9 %.

Aunque las cifras comparativas entre ambas opiniones no es mucha, es suficiente para que las Fuerzas Armadas sean la única institución de las tres sobre las que se hizo la consulta, que cuentan con una opinión positiva en su mayoría.

Aprobación del presidente José Jerí

En lo que respecta a la aprobación del presidente José Jerí, el estudio de CPI indica que el mandatario goza de un respaldo ciudadano del 52 %, mientras que su rechazo se ubica en 31.4 %, por lo que sus cifras se consideran mejores que las que tenía la expresidenta Dina Boluarte durante su último mes de gobierno antes de ser vacada por el Congreso.

“Se mantiene este 50 % de aprobación porque el presidente tiene una figura y un comportamiento distinto a los demás. Una imagen presente, rejuvenecida, activa (...)”, indicó el gerente de CPI.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúFiscalíaMinisterio PúblicoCPIEncuestaÓscar ArriolaTomás Gálvezperu-noticias

Más Noticias

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’

El equipo de Antonio Rizola arrancó con pie derecho el certamen al imponerse frente a Bolivia. Su siguiente rival será Colombia, este jueves 4 de diciembre a las 20:00 horas en el Coliseo Eduardo Dibós

Resultados de Perú vóley en

MEF aprueba transferencia de 175 millones de soles para pagar incremento salarial a maestros: ¿a quiénes aplica?

El Ministerio de Educación también aprobó esta transferencia a gobiernos regionales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior

MEF aprueba transferencia de 175

Matrícula escolar 2026: Cronograma del Minedu para la presentación de solicitudes y asignación de vacantes en colegios

Las instituciones deberán difundir el número de vacantes por aula, recibir solicitudes en línea o de manera presencial y registrar la información en el SIAGIE dentro de las fechas fijadas

Matrícula escolar 2026: Cronograma del

Pedro García advirtió posible conflicto entre Jorge Fossati y Universitario: “Si entran los abogados, la cosa se pondrá fea”

El técnico uruguayo y la ‘U’ todavía no llegan a un acuerdo por su permanencia pese a que tiene contrato vigente por todo el 2026

Pedro García advirtió posible conflicto

S/500 por seis metros cuadrados: el cobro municipal que desató la disputa por la feria navideña en La Victoria

Vecinos y vendedores cuestionan la transparencia del proceso y advierten consecuencias para el comercio y la convivencia en uno de los principales puntos de venta del distrito

S/500 por seis metros cuadrados:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Testigo revela que allegado de

Testigo revela que allegado de Juan José Santiváñez habría mandado a seguir y eliminar a periodista Karla Ramírez

Delia Espinoza responde a su inhabilitación: próximos pasos y críticas al silencio de la Junta de Fiscales Supremos

José Antonio Kast reconoce que expulsión de migrantes es inviable: plantea corredor de retorno con Perú tras crisis en frontera

Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta son salvados por el Congreso: rechazan inhabilitarlos por 10 años

¿‘Derrota diplomática’ de Hugo de Zela en la OEA? Estas fueron las posiciones de los demás países a la propuesta de Perú sobre el asilo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona presencia de

Magaly Medina cuestiona presencia de Jorge Benavides en Panamericana pese a contrato con ATV: “Eso no se hace”

Brian Rullan reveló al chofer de ATV que Laura Spoya le engañó varias veces, asegura Magaly Medina: “Nunca dije eso”

Mon Laferte vuelve al Perú: fecha, lugar y entradas para su concierto en Lima

⁠Ibai Llanos indignado porque Perú no tiene una estrella Michelin: “Pareciera como si la gente no lo tiene en cuenta”

Tilsa Lozano regresa a ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Juan Manuel Vargas y Jackson Mora

DEPORTES

Resultados de Perú vóley en

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’

Pedro García advirtió posible conflicto entre Jorge Fossati y Universitario: “Si entran los abogados, la cosa se pondrá fea”

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

Polémica en Juegos Bolivarianos 2025: Cecilia Tait solicitó rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

Diego Penny hizo crudo análisis por complicado presente de Sporting Cristal y advirtió: “Necesita un golpe real sobre la mesa”