Brian Rullán fulmina a compañeros podcast de Laura Spoya: “Desde que ella entró ahí todo se fue a la mie...”

El programa de Magaly Medina presentó mensajes donde el empresario critica las actitudes de Laura y expresa su molestia por su cercanía con colegas del pódcast. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica entre Brian Rullán y Laura Spoya continúa generando tensiones que se hacen cada vez más visibles, especialmente luego de que ‘Magaly TV: La Firme’ difundiera una serie de conversaciones privadas que el empresario mexicano mantuvo con un reportero del programa.

Estas comunicaciones, reveladas en la última edición del espacio, muestran el estado emocional y el malestar que Rullán sentía en los meses posteriores a su separación con la modelo peruana. En ellas, el empresario expone sus frustraciones, su percepción sobre los cambios que vio en su expareja y su incomodidad con la dinámica que ella mantenía con sus compañeros del pódcast en el que ahora participa.

Los mensajes salieron a la luz después de que el equipo de Magaly comenzara a revisar las conversaciones que el mexicano sostuvo con su reportero desde julio, periodo en el que el distanciamiento entre ambos ya se había hecho evidente. De acuerdo con el material mostrado en televisión, Rullán insinuó que detrás de la ruptura existirían razones más complejas de lo que se había comentado públicamente, sugiriendo que la versión conocida hasta ahora era solo una pequeña parte de lo que él vivió durante ese tiempo.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue aquel en el que Rullán expresaba sentirse desplazado del nuevo círculo social de Laura. En la conversación divulgada, el empresario escribió:

“Ya que no me invitó a su cumple tengo que ir a trabajar, no me acerca a sus nuevos amigos. Ella sigue su papel de estrella, la apoyo en todo, pero las faltas de respeto están mal y las bromas de Gerardo que ella permite tampoco”, comentario que habría sido enviado entre julio y agosto. Para él, la forma en que Laura se desenvolvía con sus colegas y su creciente exposición pública estaban afectando la comunicación que tenían como pareja.

La situación pareció intensificarse meses después, cuando Laura ya estaba plenamente incorporada a su nuevo proyecto. En una de las conversaciones fechadas el 17 de septiembre, el empresario arremetió con fuerza: “Desde que ella entró ahí, se fue todo a la mie* peor, ya ni comunicación. Pero Lau fue en un concierto de Marc Anthony con Gerardo y me tuve que tragar esa mie***. Yo no haría eso y menos tan rápido”**.

No soportaba a compañeros de podcast

La incomodidad de Rullán también quedó evidenciada en otras conversaciones donde cuestionó el comportamiento de la modelo en redes sociales y con sus compañeros de trabajo. En otra parte del chat, afirmó:

“Yo tengo que tolerar a ella subiendo con hombre ‘colegas del trabajo’ y diciendo TKM. A su productor acostado en las piernas de Lau, las cosas que publica ella son comprometedoras. Ya no es la Laura que conoces, es otra mujer, no la reconozco. El dinero y el trabajo no lo es todo. Está mal aconsejada, me la envenenaron cada vez peor”.

Este último mensaje revelaba una combinación de celos, frustración e incomodidad por el cambio de dinámica que Rullán percibía en el entorno de Laura. La mención a Gerardo, uno de los integrantes del equipo creativo del pódcast, así como la interpretación de los gestos afectivos que ella compartía públicamente, revelaban que para el empresario la cercanía laboral se había convertido en un problema que no podía manejar emocionalmente. Al mismo tiempo, señalaba que la modelo había recibido malas influencias, cuestión que también empezó a ser comentada por él en círculos cercanos.

Magaly Medina confronta a Brian Rullán

Magaly Medina decidió confrontar a Rullán EN VIVO respecto a lo que ella llamó “comentarios a espaldas” que él habría hecho sobre su expareja, específicamente cuando se dirigía al canal para la entrevista que ofreció recientemente. Según la periodista, el chofer asignado para recoger al mexicano les habría relatado lo que él le confesó durante el trayecto. Magaly no dudó en preguntarle directamente frente a cámaras.

La conductora inició la interpelación con una frase que sorprendió al empresario: “Hoy día que venías para acá y que te mandamos un chofer. Este chofer nos dice que tú venías diciéndole una serie de cosas, una serie de confesiones, como que Laura Spoya te había engañado varias veces, algo así”. En el set se produjo un silencio tenso mientras Brian reaccionaba visiblemente incómodo ante la acusación.

La respuesta de Rullán fue inmediata y tajante. “¿Cuándo dije eso? Nunca dije eso. Laura nunca me ha engañado. Eso no dije”, expresó, negando completamente que hubiera hecho algún comentario que pusiera en duda la fidelidad de su exesposa. Durante ese momento, según se observó en la transmisión, el empresario sonrió en varias ocasiones y soltó un par de carcajadas nerviosas, lo que fue interpretado por algunos como un gesto de incomodidad ante la situación.

