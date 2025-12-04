Brian Rullán estalla en vivo cuando Magaly Medina le pregunta si Laura Spoya lo dejó por ‘mantenido’

El mexicano negó tajantemente haber afirmado que su expareja lo engañó, pese a que la conductora insistió en la versión de un chofer. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La visita de Brian Rullán al set de Magaly Medina se anunciaba como un bloque ligero, casi culinario, en el que el empresario mexicano prepararía tacos en vivo. Sin embargo, apenas la conversación empezó a tomar calor, quedó claro que nada sería tan simple.

En cuanto Magaly dejó caer, la pregunta que venía rondando desde hacía semanas, el ambiente se tensó por completo. La conductora quería saber si era verdad que Laura Spoya había terminado su relación porque, según versiones que ella misma había difundido antes, se habría cansado de ser “el único sustento de su casa”.

Magaly abrió el fuego de forma directa, sin adornos. Relató que en una entrevista pasada, Spoya le habría dicho: “Ya me cansé de ser el único sustento de mi casa, porque me mato trabajando”. Repitió esa frase al aire mientras miraba de frente a Brian, esperando su reacción. Él respiró profundo, pero el gesto de incomodidad fue inmediato. “Eso es algo que tienes que ver con ella”, respondió con un tono más frío, intentando esquivar la provocación sin perder el control.

Brian Rullán afirma que tiene más de 13 negocios en México

La conductora no parecía dispuesta a soltar el tema tan rápido. Insistió en que él debía hacerse cargo de lo que se comentaba. Brian, con el ceño fruncido, lanzó una negación firme.

“Yo tenía 13 negocios. Tenía 13 centros de entretenimiento, con 500 empleados”, dijo, intentando dejar claro que nunca dependió económicamente de su expareja. Explicó, además, que el panorama cambió de manera drástica cuando el huracán que arrasó Acapulco golpeó directamente sus empresas.

“Cuando venimos aquí es porque a Laura le habían caído ciertas ofertas de chamba. Queríamos ver cómo podíamos estar la mitad del año allá y la mitad acá”, agregó, como si quisiera ordenar una narrativa que, según él, se había distorsionado.

Pero Magaly volvió a la carga. Le preguntó si al dedicarse a sus hijos él había dejado de trabajar por un tiempo. Brian elevó la voz, visiblemente alterado.

“¿Quién dice que no trabajo? Cuando quieras ir, puedes ver mi teléfono. Aunque a ti no te tengo que comprobar ni a ti ni a nadie nada para que vean todo lo que hago desde mi teléfono estando acá”. El tono se había vuelto cortante. Añadió que tiene socios, equipo, a su hermano y a su papá involucrados en sus negocios. “No es difícil”, remató, demostrando que la presión lo estaba sacando de su zona de calma.

La conversación había tomado un rumbo tenso, pero Magaly decidió girar el timón hacia otro ángulo. Le planteó la idea de que quizá la relación terminó porque Laura habría dejado de admirarlo, insinuando que la diferencia de niveles profesionales o económicos pudo jugar un rol.

Brian Rullán evitó hablar de Laura Spoya

“A veces uno deja de admirar a la persona cuando ya no la vemos a nuestro mismo nivel”, lanzó la conductora. Brian negó de inmediato. “Eso no tiene que ver con mi relación”, contestó. Pero Magaly insistió, recordándole declaraciones antiguas de la modelo sobre no volver a estar con alguien que no estuviera “a su nivel”. Brian, cansado del rumbo del interrogatorio, solo añadió: “Imagínate lo que tú quieras. La realidad es otra”.

Cuando parecía que ya habían tocado todas las aristas posibles de la separación, Magaly sacó una más. Le mencionó que, según el chofer que lo había recogido para llevarlo al canal, Brian habría comentado que Laura lo engañó varias veces. El empresario abrió los ojos, sorprendido y molesto. “¿Cuándo dije eso? Nunca dije eso”, afirmó. Medina defendió su fuente, asegurando que el chofer era “un señor respetable”. Pero Brian rechazó esa versión con fuerza: “Estaba haciendo chiste. Eso no dije”.

Magaly aprovechó ese momento para recordar cómo, según ella, Brian había escrito a algunos reporteros durante los primeros días de la separación, enviándoles comentarios que luego pedía que no publicaran. Él no quiso entrar en ese terreno. No quería alimentar más fuego. “Yo no vine a hablar mal de ella ni de nadie. La estabilidad más importante es la de mis hijos”, afirmó con seriedad, dejando claro que ese era el único punto que quería defender ante cámaras.

Al final, lo que quedó claro es que cada vez que Magaly mencionó una frase atribuida a Spoya, Brian devolvió el peso a ella. “Lo tienes que ver con ella”, repitió casi como cierre automático.

