Magaly Medina destapa chats de Brian Rullán: celos, reclamos y el quiebre definitivo con Laura Spoya: “Me la envenenaron”

Medina compartió mensajes donde el mexicano acusa a la influencer y a su entorno. La conductora defendió a Laura y recordó cómo la vio trabajar desde sus inicios en Acapulco. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente emisión del programa de Magaly Medina expuso una recopilación de chats atribuidos a Brian Rullán, en los que el empresario mexicano compartía comentarios, reproches y acusaciones sobre su expareja, Laura Spoya.

Con un tono directo y apelando a su experiencia como periodista, Magaly reconstruyó su propia cercanía con la modelo y madre de dos hijos junto a Rullán, y contextualizó el origen del deterioro de la relación, según lo que la misma Laura le habría contado “off the record” cuando aún estaban juntos.

Magaly comenzó recordando cómo vio crecer a Laura Spoya desde sus inicios en redes sociales cuando vivía en México. Contó que la conoció cuando la modelo estaba “casada y dedicada con ahínco a las redes sociales”, esforzándose desde su pequeño departamento en Acapulco. “Ella cocinaba, hacía comedias, se inventaba canciones, hacía raps. Comenzó a crecer en redes sociales desde su departamentito en Acapulco, compartiendo sus labores como ama de casa, criando a su hija mayor, dedicándose a trabajar muy, pero muy duro”, relató.

Magaly Medina sostiene que Laura Spoya no vivía con lujos ni vida de ‘rica’

La conductora también hizo hincapié en que nunca vio a Laura como la esposa de “un ricachón” o alguien que viviera privilegiadamente sin mover un dedo.

“No es que viviera en Acapulco como si fuera la esposa de un millonario. Para nada. Y eso lo digo porque yo sí fui a la casa de ellos. Siempre fue bien trabajadora”, afirmó, desmintiendo la idea de que la influencer hubiera mantenido un estilo de vida acomodado a costa de la solvencia de su pareja.

Recordó, además, que Laura renunció a un programa televisivo de lunes a viernes en Lima porque sentía que estaba descuidando a sus dos hijos pequeños. La apuesta por la maternidad la llevó a retirarse temporalmente de la pantalla para concentrarse en sus redes sociales y posteriormente aceptar un espacio sabatino. Para Magaly, esa decisión demostraba que la exreina de belleza jamás se apartó de sus responsabilidades familiares ni profesionales. “No se la puede acusar de no trabajar, de no ser empeñosa, de no estar metida en veinte cosas a la vez”, enfatizó.

Magaly Medina confiesa que Laura Spoya le confesó que se cansó de sacar adelante la relación con Brian Rullán

Sin embargo, el punto más revelador llegó cuando Magaly recordó la conversación privada que sostuvo con Laura antes de su separación. “Ella me dijo: ‘Me cansé de tratar de sacarlo a él adelante. Ya me cansé de ser yo la única, el motor, la que trabaje, la que chambee, la que se mate trayendo la plata a la casa. Ya me cansé’”, citó. Agregó que la influencer confesó haber perdido la admiración en la relación y sentirse decepcionada. Para la conductora, se trataba de un sentimiento que muchas mujeres podían entender.

A partir de allí, Medina comenzó a analizar los chats atribuidos a Brian Rullán, señalando que él culpaba al entorno de Laura por el fin de la relación. “Cuando tú le estás echando la culpa al resto del fracaso de tu relación, estás mal. La culpa no es de uno, es de dos”, comentó. En los mensajes, según la conductora, Rullán aseguraba:

“Me la envenenaron cada vez peor entre la suegra y sus amigos. Se volvió una falsa”. Magaly cuestionó duramente que él expresara ese tipo de calificativos a un periodista que no era su amigo ni su confidente, esperando que después se repitiera públicamente.

Brian Rullán expresa que Laura spoya era ‘controlada por el dinero’

También recordó que el empresario se molestó cuando ella mencionó que los locales donde él decía trabajar eran de propiedad de su padre. “Si tú eres dueño de tantos locales, ¿por qué desde hace años dices que quieres emprender y nunca emprendes nada?”, cuestionó. Según Magaly, Laura y Brian habían contado en una entrevista anterior que él buscaba inversionistas y préstamos sin éxito.

En otro fragmento de los mensajes, Rullán señalaba: “El dinero y el trabajo no lo es todo, y a ella ya la controla el dinero”. Magaly rebatió con firmeza: “El dinero y el trabajo sí son importantes cuando tienes dos hijos, cuando quieres salir adelante. Ella cocinaba todos los días para las redes, armaba guiones, hacía shows, generaba su capacidad de trabajo. ¿Cómo que el dinero no lo es todo?”.

El tono de los mensajes se volvía más celoso cuando él se quejaba de las publicaciones de Laura. Afirmaba: “Yo tengo que tolerar a Laura subiendo cosas con hombres, ‘colegas de trabajo’, diciendo ‘te quiero mucho’ a su productor acostado en sus piernas. Lleva a Gerardo al concierto de Marc Anthony, sale a cenar sola con él. A mí no me van a ver haciendo eso”. Magaly cuestionó esos celos, recordando que ya estaban separados cuando él escribió eso y que la influencer trabajaba en un streaming que requería interacción y confianza entre colegas. “No hemos visto ninguna conducta que denote algo fuera de lo común”, aseguró.

Sentía celos de productor de Laura Spoya

También leyó otro mensaje donde él insistía: “Las cosas que publica Lau sí son comprometedoras. Lo mío no. Y lo que hace Abner, peor aún”. Medina explicó que la influencer no había mostrado actitudes que afectaran su reputación, mientras que él buscaba sembrar dudas entre periodistas para “quedar como el pobrecito, el abandonado”.

La frase más polémica se dio cuando él afirmó: “Yo no soy un pen y a mí se me respeta y a mi mujer también”. Magaly reaccionó indignada: “¿‘A mi mujer también’? Ya no era tu mujer, Brian. ¿Qué tal machismo caduco y pasado de moda? Eso ya suena a obsesión, a celos irracionales”.

La conductora reveló que decidió mostrar esos mensajes porque, tras tenerlo “frente a frente” en su programa y preguntarle directamente por lo que ella sabía, él lo negó todo. “No me puedes negar lo que a mis reporteros y a mí misma me has dicho”, sentenció.

