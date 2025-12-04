Thiago Vernal, las críticas tras ‘Locos de amor 4′ y su carrera actoral en ascenso: “Voy a seguir haciendo lo que me apasiona”

Thiago Vernal fue productor ejecutivo de Locos de amor 4.

El actor peruano Thiago Vernal atraviesa una etapa de transformación profesional tras dejar atrás los papeles de adolescentes y asumir retos más complejos en ficciones como Luz de Luna, donde interpreta a Tony Chippén. De regreso al país luego de casi tres años de formación internacional, el artista reflexiona sobre su crecimiento, la exposición en redes sociales y el impacto de las críticas recibidas por su participación como productor en 'Locos de amor 4: Mi primer amor’.

Has pasado de tener roles juveniles a asumir papeles más adultos, como es el caso de Luz de Luna. ¿Cómo vives este momento en tu carrera?

Me siento contento. Sí, es la primera vez que se me ve con un personaje adulto y eso implica un traspaso importante en mi carrera. Cambié el look, hasta la barba, para el personaje y me gusta que el público reconozca la evolución. Volver después de casi tres años estudiando en el extranjero también fue todo un proceso, sobre todo para reintegrarme al circuito local. Si bien estuve muy metido en redes sociales por un tiempo, actuar siempre será lo que más disfruto.

Algunos te definen más como influencer que como actor. ¿Te molesta esa etiqueta?

Yo creo que estamos en una era muy digital, donde todo es redes sociales. Incluso, creo que gran parte de la cosas que se emiten en tele se hacen videos cortos y se viralizan en redes sociales. Todo gira alrededor de eso. Yo al menos en el rubro de la actuación, vengo haciendo cosas desde los diez años. Entiendo que haya mucha gente que quizá no ha conocido mi trabajo, pero eso no creo que quiera decir que no tenga una formación de por medio.

La exposición en redes implica críticas, algunas muy duras. ¿Cómo manejas los ataques personales?

Los tiempos han cambiado bastante y se toma muy en cuenta la voz y el voto de la gente en redes sociales, sobre todo en TikTok y en diferentes plataformas. Creo que es importante, de cierta manera, que la gente reconozca tu trabajo, y es bueno que tenga una buena o mala crítica de ello. Incluso, me he dado el tiempo de conversarlo precisamente con las personas que están hablando mal de mí, es bueno debatir. Pero cuando ya se cruza el límite y empiezan a insultar y generar odio, eso ya no lo permito. En mi caso, no le tomo importancia.

Thiago Vernal regresó a Lima tras estudiar tres años en el extranjero. IG

En cuanto a Locos de amor 4, ¿crees que quedaste en el centro de una polémica injusta?

Lo que pasa es que la gente, por el simple hecho de ver mi nombre ahí, generó cierta confusión, me tiró una responsabilidad sin saber cuál era mi cargo real dentro de la película. Yo entré inicialmente como un productor asociado, donde lo que hice netamente fue invertir en la película con un trato interno con Miguel Valladares, que es el productor de todo. Más adelante hice propuestas en la posproducción y pasé a ser productor ejecutivo, pero nunca asumí la dirección. Lo vi como una oportunidad de aprendizaje y siento que, a veces, el desconocimiento hace que la crítica llegue con mucha fuerza.

¿Qué le faltó a la película para conectar con el público?

Creo que al intentar hacer una película juvenil, hubo ciertas fallas en el desarrollo del guion. Siento que se pudo sacar mucho más el jugo con una historia más juvenil actual. Tomemos en cuenta que ‘Locos de amor’ es una franquicia dirigida a una generación que no es la nuestra. Entonces, al haber escogido quizás canciones de 90′, como que la gente de esa época no se siente tan representada con nosotros los jóvenes y la gente joven no se siente representado con las canciones. Resultó un poco forzado.

También creo que la cinta se vendió como si los protagonistas fueran una pareja gay, cuando no es así, es el amor juvenil. En una sociedad donde la gente aún es conservadora, debió tomarse con cuidado. Siento que fue un malentendido, sé que una sola película no va a hacer el cambio, pero al menos, la gente debió dar el ‘chance’ para verla.

'Locos de Amor' se estrenó el 26 de junio de 2025'. Foto: Tondero

¿Volverás a producir una película?

Sí, claro. Mira, yo he podido conversar con personas que han visto la película, me han dado su opinión y es válido, pero también hay muchos que critican sin haber visto la cinta. La verdad, me costó entender tanto rechazo, pero tienen derecho a sentirse así. Yo he podido aprender muchas cosas de esta experiencia y me quedo con lo bueno. Por mi parte, voy a seguir haciendo lo que me apasiona, que es la actuación y si en algún momento me lanzo para producir algo propio, creo que será cuando tenga los pies más plantados sobre la tierra.

¿Qué edad tenías cuando te decidiste embarcarte en este proyecto?

Tenía 19 cuando decidí dar esta inversión a la película.

'Locos de Amor: Mi Primer Amor' contó con un destacado elenco juvenil. Foto: Tondero

¿Y perdiste mucho?

No, realmente no perdí nada, porque llegué a un acuerdo en ese momento con Miguel (Valladares). Era una acuerdo interno que tenía con él, a mí se me devolvió en el momento. Entonces, no, yo no tuve realmente algún tipo de pérdida con respecto a la película.

¿Más adelante deseas apostar por la direccción?

A mí me encanta todo lo que es ficción. Yo he estudiado y me he formado como actor. Me gustaría apostar por la dirección, dando ideas para poder generar más industria y que crezca el cine. Por ahora, voy a seguir enfocándome en la actuación, haciendo películas y teatro. Y si en algún momento, tengo las ganas de querer abordar la dirección, me prepararé y me formaré más para hacer un buen trabajo, porque es parte de crecer y seguir aprendiendo.

Thiago Vernal inició su carrera desde los 10 años. IG

