Perú

Panadero sufre brutal golpiza por defender a su hija en Villa El Salvador: tiene 26 puntos en el rostro

El adulto mayor quedó inconsciente en plena vía pública tras ser atacado con una botella rota por un vecino que habría insultado a su hija. La familia exige que el responsable sea ubicado cuanto antes

En medio de una noche tranquila en el asentamiento humano Oasis de Villa El Salvador, un hecho de extrema violencia contra un adulto mayor ha generado preocupación entre los vecinos. La escena que encontraron los residentes quedó grabada en sus memorias: un hombre tendido en el pavimento, inconsciente y rodeado de un charco de sangre. Se trataba de Julio Ramos Pinedo, un panadero de 60 años que minutos antes había salido en defensa de una de sus hijas tras un presunto acto de irrespeto.

Según los testimonios recogidos en la zona, Ramos Pinedo había estado tomando unas cervezas con un amigo en los exteriores de una tienda cuando ocurrió el altercado. A pocos metros del lugar también se encontraba Anderson Ticse Fidel Poma, señalado por la familia como el presunto agresor. Al increparle por supuestos insultos hacia su hija, el enfrentamiento subió de tono de inmediato. Vecinos que se acercaron tras los gritos lo hallaron desangrándose y con un profundo corte en la mejilla.

Adulto mayor quedó gravemente herido

De acuerdo con el propio afectado, el ataque se desató en cuestión de segundos. “Yo me acuerdo que estaba agarrando la botella y me tiró. Ya me he caído al suelo. No sé cómo me ha cortado con una botella rota… no me acuerdo mucho”, narró, aún con dificultad por la herida que recibió. Testigos aseguraron que el presunto agresor utilizó una botella de cerveza para realizar el corte, que terminó desfigurando el rostro del panadero. La lesión requirió 26 puntos y lo mantiene imposibilitado de retomar su trabajo.

La hija del afectado relató que, al regresar a casa, encontró a su padre tirado en el suelo y rodeado de personas que intentaban detener la hemorragia. “Lo vi botando bastante sangre, su cara estaba abierta. Cuando pregunté qué había pasado, los vecinos dijeron que había sido él”, comentó sobre el presunto atacante, a quien identificó como un hombre de aproximadamente 32 años. Aseguró también que este sujeto habría faltado el respeto a otras mujeres de la zona cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Días después del ataque, una abogada vinculada al acusado llegó a la vivienda de la familia para sugerir una conciliación, señalando que se trataba de una “lesión leve”. Sin embargo, los deudos rechazaron esa versión. “Le dije que se pusiera en mi lugar. Lo único que queremos es que dé la cara”, expresó la hija del panadero.

El equipo de prensa acudió a la casa del señalado agresor, ubicada a pocos metros del lugar de los hechos, pero nadie abrió la puerta. Vecinos describieron al hombre como conflictivo y temido en la zona, mencionando actos recurrentes de agresividad y consumo de alcohol en la vía pública. Algunos incluso aseguraron que no ha vuelto a aparecer desde el incidente.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Pachacámac y el caso ya pasó a manos de la Fiscalía, mientras la familia pide celeridad para ubicar al responsable y esclarecer lo ocurrido.

Canales de ayuda

Violencia contra la mujer en
Violencia contra la mujer en Perú alcanza niveles críticos, feminicidios y desapariciones siguen en aumento| Gobierno del Perú

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

Por su parte, el Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Finalmente, para los casos de situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, mediante el siguiente enlace.

