Perú

Cerebro y bebidas alcohólicas: cómo el consumo de cerveza causa daño en las neuronas

Las neuronas son las células especializadas del sistema nervioso encargadas de diversos procesos cognitivos

Guardar
El consumo excesivo de cerveza
El consumo excesivo de cerveza activa procesos inflamatorios en el cerebro que, con el tiempo, deterioran funciones cognitivas (Shutterstock)

En el Perú, la cerveza sigue siendo una de las bebidas alcohólicas más consumidas socialmente. Tanto el Ministerio de Salud (Minsa) como el Seguro Social de Salud (EsSalud) advierten continuamente sobre los efectos negativos del consumo excesivo de alcohol: desde daño hepático y problemas cardiovasculares hasta deterioro del sistema nervioso. Estas instituciones de salud pública realizan campañas para alertar a la población sobre los riesgos de beber en exceso, sobre todo en contextos sociales normales donde la cerveza (por su sabor, precio y aceptación cultural) es consumida con facilidad.

A pesar de estos avisos, muchas personas no son conscientes del impacto que la cerveza puede tener a largo plazo, sobre todo en el funcionamiento del cerebro. Incluso una bebida considerada ligera, como la cerveza, puede afectar las neuronas, las células responsables de los procesos cognitivos.

Cómo el consumo de cerveza causa daño en las neuronas

El alcohol puede alterar la
El alcohol puede alterar la membrana de las neuronas, interrumpir su comunicación sináptica, y generar estrés oxidativo, lo que debilita las células cerebrales (AdobeStock)

Cuando consumes alcohol, éste circula por tu sangre y llega al cerebro. Las neuronas (las células responsables de pensar, aprender, memorizar, sentir y coordinar funciones corporales) se ven directamente afectadas. El etanol (alcohol presente en bebidas como la cerveza) actúa como depresor del sistema nervioso central. A dosis altas o con consumos repetidos, provoca varios daños como los siguientes:

  • Daño celular y muerte neuronal: el alcohol puede alterar la membrana de las neuronas, interrumpir su comunicación sináptica, y generar estrés oxidativo, lo que debilita las células cerebrales.
  • Inflamación cerebral: el consumo excesivo activa procesos inflamatorios en el cerebro que, con el tiempo, deterioran funciones cognitivas.
  • Déficit de neurotransmisores: el equilibrio químico del cerebro se altera, reduciendo la producción de sustancias clave para el ánimo, la memoria y el aprendizaje.
  • Alteración del volumen cerebral: el abuso crónico de alcohol puede reducir el tamaño de ciertas áreas cerebrales, lo que impacta en la velocidad de procesamiento, la memoria, la atención y otras funciones cognitivas.

Aunque la cerveza tiene menor grado alcohólico que bebidas destiladas (como, por ejemplo, el whisky, el ron y el vodka), su consumo habitual, especialmente en exceso o con frecuencia, puede acumular efectos negativos con el tiempo, afectando tu salud cerebral mucho más de lo que imaginas.

Cuánto alcohol se recomienda consumir como máximo a la semana

Según las recomendaciones internacionales de salud y las que suelen difundir entidades sanitarias cuando alertan sobre consumo responsable, lo ideal es evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Algunas guías sugieren límites moderados, por ejemplo, no más de 1 bebida estándar diaria para mujeres y hasta 7 a 10 bebidas por semana, aunque lo más saludable para tu cerebro y cuerpo es no consumir alcohol regularmente. En otras palabras, si decides tomar cerveza, hazlo con moderación, y evita que se convierta en un hábito frecuente ni abundante.

Lo más saludable para tu
Lo más saludable para tu cerebro y cuerpo es no consumir alcohol regularmente (Shutterstock)

Ten en cuenta que lo moderado no significa inocuo: factores como tu peso, genética, estado de salud, frecuencia y contexto influyen en cómo tu cerebro puede ser afectado.

Funciones que cumplen las neuronas

Las neuronas son las células especializadas del sistema nervioso encargadas de diversos procesos cognitivos como los siguientes:

  • Transmitir señales eléctricas y químicas entre diferentes partes del cerebro y entre éste y el resto del cuerpo.
  • Procesar información: desde percepciones sensoriales, emociones, memoria y aprendizaje, hasta la toma de decisiones.
  • Mantener funciones vitales: la coordinación motora, la regulación del sueño, del apetito y del estado de ánimo.
  • Plasticidad cerebral: adaptarse, aprender, formar nuevas conexiones a lo largo de la vida.

Cuando las neuronas se dañan o mueren, estas funciones se debilitan. Eso puede traducirse en problemas de memoria, dificultades para concentrarte, cambios en el ánimo, lentitud en el pensamiento, falta de motivación, o incluso enfermedades neurológicas a largo plazo.

Temas Relacionados

cerebrobebidas alcohólicascervezaneuronasperu-salud

Más Noticias

Final Copa Libertadores 2025: El plan de la PNP para brindar seguridad ante el partido entre Palmeiras y Flamengo

El estrategia especial incluye cierre de vías, vigilancia en el Estadio Monumental y monitoreo en zonas críticas de Lima por la presencia masiva de hinchas brasileños

Final Copa Libertadores 2025: El

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación

La modelo brasileña contó sin filtros los motivos que han retrasado el esperado matrimonio y confesó lo desafiante que es cuidar a sus hijos sin apoyo

Ana Paula Consorte revela por

Fiscalía de Tumbes investiga envío de 3 mil municiones a Ecuador: policía peruano habría enviado la encomienda

El remitente figura como el teniente PNP Braham Briceño Selmi y el paquete tenía como destinatario al oficial ecuatoriano Andrés Erazo Marín, investigado por tráfico ilegal de armas desde 2024

Fiscalía de Tumbes investiga envío

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

El icónico HB9, aquel que resistía el paso del tiempo con plenitud goleadora durante un lustro, se desmarca de La Victoria pese a su clara intención de continuar sin importarle las condiciones

Hernán Barcos no seguirá en

Titulación de OxI: ¿Cómo funciona este mecanismo que permite a las empresas financiar pequeñas obras para reducir el pago de impuestos?

Usualmente, se ha creído que Obras por impuestos del MEF es solo útil para llevar grandes proyectos. Sin embargo, existen opciones diseñadas para democratizar el acceso a fondos y facilitar su ejecución en comunidades fuera del radar

Titulación de OxI: ¿Cómo funciona
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

Alejandro Salas devela chat con Martín Vizcarra tras ser hallado culpable de corrupción: “Que el mensaje llegue a todo el Perú”

Las últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente en prisión, ¿a qué penal irá para afrontar los 14 años de cárcel?

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte revela por

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación

Dua Lipa, Mauricio Mesones y su homenaje a ‘Cariñito’ abrieron el debate: “¿Cómo así que este temazo no es colombiano?”

Jorge Luna y su reacción luego de ser mencionado en el Congreso: “Me han comparado con esas basuras”

Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

¿Quién es Analía Jiménez?: la mujer que marca la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau desde 2016

DEPORTES

Hernán Barcos no seguirá en

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional

Jefferson Farfán reveló que rechazó millonaria oferta de Zenit de Rusia por “frío y racismo”, pero que los premios eran un sueldo en la Liga 1

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Julio César Uribe se sinceró sobre posibles fichajes de Hernán Barcos y Facundo Callejo a Sporting Cristal 2026

Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”