Perú

Uno de cada cinco peruanos muestra consumo peligroso de alcohol y las cifras de atención siguen bajas

La prevalencia de patrones riesgosos y la falta de acceso a tratamiento marcan el panorama en salud mental y adicciones, según datos presentados por el Instituto Nacional de Salud Mental en la PUCP

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Créditos: Freepik
Créditos: Freepik

Uno de cada cinco peruanos presenta un patrón peligroso de consumo de alcohol, según los resultados presentados durante la III Conferencia Anual “Prevención y Tratamiento: Un Enfoque Integral”, organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La exposición, sustentada por Alfredo Saavedra Castillo, director general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM), detalla que el consumo episódico excesivo –más de cinco tragos en una sola ocasión– alcanza al 20 % de los actuales consumidores en Perú.

La investigación se apoya en la Encuesta Nacional de Salud Mental 2022, documento de referencia para la política pública local.

La prevalencia de vida del consumo de alcohol llega al 85 % de los adultos en el país, mientras que al menos “el 50 % bebió alcohol durante el último año”, según lo documentado por el INSM.

Alfredo Saavedra Castillo explicó ante los asistentes que el riesgo se incrementa en hombres y en el rango de 30 a 44 años. “El 26 % de los hombres y el 11 % de las mujeres que consumen alcohol caen en episodios de exceso”, precisó.

El estudio también revela que la relación entre pobreza y consumo problemático no resulta directa, aunque sí existen vínculos con diversos factores psicosociales: la violencia psicológica de pareja alcanza un 37 %, la física un 10 % y el maltrato infantil aparece en el 34 % de los casos estudiados. Estos contextos aumentan la probabilidad de desarrollar un trastorno por consumo de alcohol.

Créditos: Freepik
Créditos: Freepik

Un problema de salud pública con acceso limitado al tratamiento

La investigación difundida advierte sobre una brecha de atención considerable. El director del INSM aseguró que solo el 23.9 % de quienes presentan estos trastornos reciben algún tipo de tratamiento y únicamente el 12 % cuenta con atención especializada.

“Más del 96 % de las personas con un cuadro clínico no perciben que están enfermas. Esta falta de conciencia es el principal obstáculo para la atención”, puntualizó Saavedra Castillo.

El especialista alertó sobre la presencia de comorbilidades: el 17 % presenta algún trastorno afectivo, mientras que el 10 % padece ansiedad.

Para abordar el fenómeno, “la intervención debe ser temprana, en la etapa prepatogénica del consumo, antes de que evolucione hacia la dependencia”, sostuvo Saavedra Castillo durante la conferencia.

El peligro sobrepasa el plano individual: el consumo excesivo episódico suele estar detrás de incidentes graves como violencia, accidentes e intoxicaciones.

Según datos citados por Infobae, “entre 1.5 y 2 millones de adultos en Perú presentan consumo problemático de alcohol”. Por esta razón, el director del INSM propone la “inclusión de estos indicadores en las políticas públicas y una colaboración estrecha entre sectores, incluidas instancias como el Ministerio del Interior”.

A pesar de la magnitud, la baja percepción del riesgo y la escasa búsqueda de ayuda impiden avances significativos en la salud pública peruana. Las cifras reveladas en la conferencia exponen un desafío relevante para especialistas y autoridades, quienes buscan cerrar la brecha de atención y reforzar la prevención temprana.

Temas Relacionados

AlcoholismoPUCPSalud mentalperu-noticias

Más Noticias

ANA lidera recuperación del río Rímac y viabiliza proyectos millonarios a nivel nacional y desarrollo sostenible

La facilitación de proyectos por más de 18 mil millones de dólares revela el papel clave de la gestión hídrica en la generación de empleo y el impulso de la economía en diversas regiones del país

ANA lidera recuperación del río

Ventarrón y granizo causan caída de yunzas en aniversario de Satipo y complican celebración tradicional

El evento en Junín tuvo lugar en el contexto de una alerta extendida del Senamhi por precipitaciones intensas hasta el domingo 28 de septiembre

Ventarrón y granizo causan caída

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y emociona respuesta de Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

El conductor sorprendió al actor al presumir el triunfo del pan con chicharrón, logrando que el Leto elogiara la fama mundial de la gastronomía peruana en plena promoción de ‘Tron: Ares’

José Peláez lleva el pan

Resultados ganadores del Gana Diario este viernes 26 de septiembre

¿Se rompió el pozo millonario este viernes? Descubra si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados ganadores del Gana Diario

Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y seis peruanos más nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

La nueva edición del famoso ranking internacional de TC Candler trae a nueve peruanos nominados, entre modelos, actores y deportistas, conquistando las redes sociales

Austin Palao, Karime Scander, Luciana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte felicitó a la

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

ENTRETENIMIENTO

José Peláez lleva el pan

José Peláez lleva el pan con chicharrón a Hollywood y emociona respuesta de Jared Leto: “El Perú es conocido por la buena comida”

Austin Palao, Karime Scander, Luciana Fuster y seis peruanos más nominados a ‘Los 100 rostros más bellos del mundo 2025’

Protagonista de ‘Willaq Pirqa’, Víctor Acurio, debuta en la televisión con la novela ‘Luz de Luna 4′

Christian Rodríguez revela qué pasó con su hijo y esposa tras brutal choque de Gustavo Salcedo: “Mi hijo estaba dentro del carro”

Netflix: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Perú

DEPORTES

SUNAT designó al nuevo administrador

SUNAT designó al nuevo administrador de Sport Boys tras renuncia de Miguel Ángel Torres: ¿Quién es y entrará con inversión económica?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Franco Navarro dejó firme mensaje sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025

Reimond Manco criticó a Néstor Gorosito por suplencia de Kevin Quevedo: “Lo metes para que te salve la cabeza”

Golazo ‘maradoniano’ de Carlos López en la victoria de Sport Boys vs Alianza Universidad por Liga 1 2025