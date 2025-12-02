Navidad y Año Nuevo: Miraflores anuncia plan de seguridad con drones, IA y patrullaje intenso por fiestas de fin de año

Plan de seguridad anunciado por la Municipalidad de Miraflores para controlar fiestas de fin de año.

La Municipalidad de Miraflores lanzó su plan estratégico de seguridad para Navidad y Año Nuevo, una iniciativa que estará vigente desde este 2 de diciembre y se extenderá hasta enero de 2026.

La gestión del alcalde Carlos Canales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y diversas dependencias policiales y municipales, busca prevenir incidentes y brindar atención rápida ante emergencias durante las celebraciones de fin de año, un período en el que la afluencia en avenidas, centros comerciales y zonas turísticas suele crecer notoriamente.

Serenazgo y efectivos de la PNP serán desplegados por las calles, parques y principales espacios públicos del distrito. El operativo contempla el uso de drones de última generación para vigilancia aérea, cuerpo de patrullaje ampliado y la aplicación de sistemas de inteligencia artificial (IA) destinados a la identificación de situaciones de riesgo y la gestión eficiente de incidentes en tiempo real.

Miraflores. Foto: Andina.

Tecnología, vigilancia y coordinación

La Central Alerta Miraflores, pieza clave del sistema preventivo distrital, cuenta con más de 700 cámaras de videovigilancia asistidas por IA.

Este centro monitorea en tiempo real accesos, puntos críticos y zonas de alta concurrencia de vecinos y turistas. Además, agentes municipales portarán 125 bodycams, cámaras personales diseñadas para fortalecer las tareas disuasorias y facilitar la recopilación de evidencia en eventos de riesgo.

Un equipo de serenos bilingües tendrá presencia en parques emblemáticos como Kennedy, Central, De La Juventud, Del Amor, Salazar, el Puente de la Paz y alrededores de la Huaca Pucllana.

Estos agentes están capacitados para brindar orientación en inglés, italiano, portugués, francés y lenguaje de señas, a fin de atender a visitantes nacionales y extranjeros, reforzando la atención en espacios turísticos durante las fiestas.

El operativo también incluye la participación de la Región Policial Lima, Escuadrón de Emergencia, División Policial Sur 1, Grupo Terna, Escuadrón Verde, División de Emergencia y Comisaría de Turismo, con el respaldo de las comisarías de San Antonio y Miraflores.

De acuerdo con Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana encargado, los agentes de la Subgerencia de Movilidad Urbana estarán especialmente atentos a la regulación del tránsito cerca de discotecas, restaurantes, parques y centros comerciales.

Por su parte, las ambulancias municipales se mantendrán listas para atender cualquier emergencia médica en la jurisdicción. Equipos de Fiscalización velarán por el control del comercio informal y la identificación de posibles riesgos en plazas, vías y áreas de recreación.

Miraflores y la PNP toman medidas durante fiestas de fin de año. Foto: Municipalidad de Miraflores

Apoyo a vecinos, turistas y control del espacio público

El plan prevé operativos integrados para asegurar que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de la ciudad con mayor tranquilidad, mediante vigilancia disuasiva, patrullaje conjunto entre Serenazgo y PNP, monitoreo permanente desde la Central Alerta y un protocolo de respuesta rápida en caso de alteraciones, accidentes o emergencias de salud.

Durante la presentación oficial del plan estuvieron presentes autoridades municipales, representantes de Comisarías y mandos policiales como el coronel Daniel Jares Reyme, jefe de la División Policial Sur 1, Rogger Chichipe Rojas, comisario de San Antonio, y Richard Paucar Santana, comisario de Miraflores encargado.