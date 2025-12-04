Perú

Más allá del colágeno: otros beneficios de la gelatina para la salud

Incluir gelatina, preferiblemente sin azúcar, en la alimentación puede ser una forma natural, accesible y sencilla de apoyar la salud del cuerpo

La gelatina es prácticamente una proteína pura, con muy bajo aporte calórico y grasas, lo que la convierte en una opción interesante dentro de dietas de control de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuentemente se recomienda el consumo de gelatina por ser un alimento rico en colágeno, una proteína esencial que da estructura a la piel, los huesos, tendones y tejido conectivo en general. Organismos de salud en Perú, como el Ministerio de Salud (Minsa) o el Seguro Social de Salud (EsSalud), suelen destacar la importancia del colágeno dentro de una dieta balanceada para mantener tejidos sanos y prevenir el desgaste asociado a la edad.

A partir de los 25 años, la producción natural de colágeno disminuye, lo que puede reflejarse en pérdida de elasticidad de la piel, debilidad de articulaciones y menor resistencia ósea. Por ello, incluir gelatina, preferiblemente sin azúcar, en la alimentación puede ser una forma natural, accesible y sencilla de apoyar la salud del cuerpo. Pero la gelatina no solo aporta colágeno: también ofrece varios otros beneficios menos difundidos que vale la pena conocer.

Más allá del colágeno: otros beneficios de la gelatina para la salud

Uno de los aminoácidos abundantes en la gelatina es la glicina, que ha sido estudiado por sus posibles efectos sobre la calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Salud digestiva: la gelatina contiene aminoácidos como la glicina, que pueden favorecer la salud del sistema digestivo. Su consumo ayuda a mantener la mucosa intestinal, promueve un revestimiento protector del estómago y puede estimular la producción de jugos gástricos, lo que facilita la digestión. Esto puede traducirse en un tránsito intestinal más saludable y una mejor absorción de nutrientes.
  • Huesos y articulaciones: aunque muchas veces asociamos la gelatina con el cuidado de la piel, su aporte de colágeno y aminoácidos puede favorecer también la salud de huesos, tendones y articulaciones. La gelatina ayuda a fortalecer los tejidos conectivos y puede favorecer la densidad ósea. Asimismo, en algunas investigaciones, personas con afecciones articulares reportaron reducción del dolor y rigidez al consumir gelatina o colágeno regularmente.
  • Sueño y bienestar mental: uno de los aminoácidos abundantes en la gelatina es la glicina, que ha sido estudiado por sus posibles efectos sobre la calidad del sueño. Se ha observado que la ingesta de glicina antes de dormir puede facilitar el descanso, mejorar la calidad del sueño y reducir la fatiga al día siguiente. Además, algunos estudios sugieren que la glicina podría tener efectos positivos en funciones cerebrales como la memoria, la atención y el bienestar general, aunque estos efectos aún requieren más investigación.
  • Control de peso: la gelatina es prácticamente una proteína pura, con muy bajo aporte calórico y grasas, lo que la convierte en una opción interesante dentro de dietas de control de peso. Su alto contenido proteico y su capacidad de generar sensación de saciedad pueden ayudar a reducir el apetito y evitar el consumo excesivo de calorías. Esto la convierte en una alternativa más saludable que postres calóricos o alimentos altos en carbohidratos y grasas.

Recomendaciones al consumir gelatina

Consumir unos 10 gramos de gelatina al día puede ser suficiente para contribuir al cuidado de las articulaciones y los huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Es preferible optar por gelatina natural o sin sabor en lugar de las versiones comerciales azucaradas, ya que estas últimas pueden contener azúcar, colorantes o aditivos que reducen sus beneficios nutricionales.
  • Puedes incorporarla en caldos, sopas, postres caseros, mousses, bebidas o yogures. Incluso puede usarse en batidos o mezclas con jugos o leche, de modo que se adapte a tu dieta diaria sin dificultad.
  • Para potenciar la producción natural de colágeno, acompaña la gelatina con una dieta equilibrada que incluya suficiente vitamina C, ya que esta vitamina es clave en la síntesis del colágeno interno del cuerpo.
  • Especial cuidado en personas con alergias a productos de origen animal o que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que la gelatina proviene de tejidos animales.

¿Cuánta gelatina a la semana se recomienda consumir?

Según algunas fuentes, consumir unos 10 gramos de gelatina al día (por ejemplo, una porción diaria de gelatina casera o en polvo) puede ser suficiente para contribuir al cuidado de las articulaciones y los huesos. Eso equivale aproximadamente a entre 70 gramos y 75 gramos por semana. Sin embargo, otras recomendaciones toman en cuenta que para lograr efectos más visibles en piel, articulaciones o huesos, podrían requerirse dosis mayores o una ingesta más constante. En todo caso, la clave está en la regularidad, elegir gelatina natural y mantener una dieta equilibrada y variada.

Diferencia entre gelatina natural y gelatina azucarada

La gelatina natural o sin sabor y la gelatina azucarada comparten el mismo ingrediente base: el colágeno que permite gelificar líquidos. Sin embargo, se diferencian en su composición y uso. La gelatina natural es pura, no contiene azúcar, colorantes ni saborizantes, por lo que resulta más versátil y saludable. Se utiliza en preparaciones caseras donde se desea controlar los ingredientes. En cambio, la gelatina azucarada incluye azúcar, sabor artificial y color, lo que la hace más práctica y dulce, pero también más calórica. Mientras la primera es neutra y adaptable, la segunda está lista para consumir con un sabor definido.

