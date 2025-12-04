Luego del excel viral de la “lista negra de las girls”, lanzan el Registro Nacional de Infieles con miles de historias de traición

El Registro Nacional de Infieles reúne denuncias y anécdotas. Foto: Composición Infobae Perú

El furor de las listas que exponen casos de infidelidad en redes sociales no deja de sorprender. Tras la eliminación de la famosa “lista negra de las girls” —ese excel viral donde se publicaba a presuntos infieles en el Perú—, acaba de aterrizar el Registro Nacional de Infieles (RNI), una nueva plataforma que en pocos días ya sumó más de 6.200 casos de hombres y mujeres señalados por infidelidad. Así, el “excel” dejó paso a una página web que reúne miles de relatos, dejando claro que la curiosidad (y la indignación) digital siguen vivas.

Luego del cierre definitivo de la lista original, surgieron otros documentos que intentaban continuar la tendencia. Sin embargo, fue el RNI el que se viralizó con fuerza, con su propuesta de recolectar historias de infidelidad y clasificarlas por provincias, distritos y ocupaciones.

Usuarios de todo el Perú —y también de fuera— se volcaron a compartir anécdotas anónimas, eligiendo entre contar risas, traiciones o decepciones en relatos que, en teoría, son “ficticios”. Más allá del escándalo, la plataforma evidencia cuán rápido pueden cruzar fronteras las tendencias en línea y cómo la exposición social se ha convertido en una especie de justicia paralela.

Las advertencias legales, los memes, y los debates éticos no han logrado frenar la moda de señalar a infieles. Ahora, cada día surgen nuevas variantes, con metodologías más discretas, pero el mismo objetivo: denunciar y dejar huella digital entre anécdotas, historias y advertencias para otras personas.

¿Cómo funciona el Registro Nacional de Infieles?

A diferencia de la polémica “lista negra de las girls”, que mostraba nombres, apellidos y hasta fotos, el Registro Nacional de Infieles utiliza solo iniciales, edad y ocupación para proteger a las personas mencionadas. Las historias se cuentan con detalles sobre el distrito y “la relación”, pero la plataforma se encarga de recalcar que todo está catalogado como “ficticio e inventado”. Nada de datos sensibles o información médica real: ese es el nuevo mantra del sitio.

El Registro Nacional de Infieles permite a usuarios compartir relatos anónimos sobre infidelidades. Captura.

¿Quieres publicar una anécdota? Solo puedes hacerlo si sigues las reglas del anonimato y aceptas que se trata (supuestamente) de una historia inventada. El RNI no almacena nombres reales, direcciones ni información que permita identificar a los involucrados, lo cual busca mantener la privacidad al máximo. Incluso las coordenadas de ubicación que se piden sirven únicamente para prevenir abusos y son borradas automáticamente después.

La dinámica, muy similar a foros anónimos como TuSecreto.com, transforma la denuncia en una especie de confesionario virtual. Entre las anécdotas más populares destacan relatos de relaciones fugaces, historias de traiciones inesperadas y hasta algunos mensajes de arrepentimiento, todo bajo el sello de la confidencialidad digital.

La plataforma enfatiza que “no tenemos: nombres reales, direcciones, teléfonos, documentos, IP vinculadas a identidades…”, y quienes publican deben ceñirse a estas reglas. Pero, como buena tendencia viral, el RNI ya ha sido replicado en grupos de estudiantes y hasta ha inspirado memes y respuestas cruzadas entre usuarios de distintas regiones.

¿Es posible salir del Registro Nacional de Infieles? Esto dice la plataforma

Si te ves involucrado (o crees haber sido mencionado) en el Registro Nacional de Infieles, la página tiene un mecanismo de reporte que puedes usar para pedir la eliminación de la publicación. Alguien del equipo revisa el caso: si encuentra información sensible o algún dato que rompa sus normas, la historia se borra. Si no hay infracción, explican al denunciante la razón y mantienen la publicación.

El RNI insiste en que no hace moderación previa: es decir, no revisa todos los textos antes de que se publiquen. Sin embargo, sí responde a los reportes de buena fe. Eso sí, la plataforma aclara que no puede identificar a la persona que subió el relato; solo tiene potestad para borrarlo si recibe una denuncia que cumple con sus requisitos.

Si te ves involucrado en el Registro Nacional de Infieles, la página tiene un mecanismo de reporte que puedes usar para pedir la eliminación de la publicación. - crédito iStock

El fenómeno no se ha quedado en el Perú. Usuarios de países vecinos como Argentina, Ecuador y Chile también han comenzado a subir historias y usar el RNI como espacio de desahogo o advertencia. El formato, simple y ágil, permitió que la tendencia cruzara fronteras y adoptara un cariz internacional inesperado, sumando anécdotas y polémica a la vez.

Las reglas de publicación en el RNI son estrictas: prohíben datos personales, ubicaciones exactas y toda información sensible. Si alguien detecta una infracción, puede solicitar el retiro inmediato de la publicación por motivos legales y de privacidad, porque en estas listas, hasta el anonimato tiene límites.

La tendencia de las listas de infieles

Las listas participativas para señalar infidelidades no son nuevas ni exclusivas de Perú. En Chile, la llamada “guerra de los Excel” creó un intercambio de acusaciones en redes sociales que derivó en debates sobre ética, privacidad y límites de la exposición pública. En México, la fiebre fue menor pero igualmente despertó advertencias legales y la intervención de abogados para retirar registros que caían en difamación.

La popular “lista negra de infieles” fue retirada tras polémica por exponer datos personales y encender debates sobre privacidad en redes peruanas. Fuente: TikTok/ @annxe.hq

En todos los casos, el común denominador ha sido la facilidad con que las redes permiten subir, compartir y viralizar información sensible. Desde memes hasta archivos colaborativos, las fronteras entre la denuncia social, la curiosidad colectiva y el riesgo de sobrepasar límites legales se vuelven cada vez más difusas.

Los peligros legales detrás de las listas de infieles

La eliminación de la “lista negra de las girls” en Perú dejó claro que difundir datos privados sin consentimiento no es solo un problema ético: la ley prohíbe esta práctica y prevé sanciones que pueden superar las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y penas de hasta tres años de prisión en casos de difamación.

El archivo viral exponía datos personales como nombres, fotos y hasta pruebas de infidelidad, desatando debates sobre privacidad y reputación digital. Foto: Composición Infobae Perú

El anonimato no es garantía de impunidad. Las autoridades pueden rastrear el origen de los archivos o plataformas, y los responsables de difundir información sensible pueden enfrentar consecuencias legales. Aunque el RNI intenta evitar estos problemas asegurando que no almacena datos identificables ni valida testimonios reales, el debate sobre los límites de estas listas —entre denuncia, advertencia y espectáculo viral— sigue abierto.

La ola de registros, listas y plataformas para exponer infieles está lejos de extinguirse. Para algunos, son una alerta útil; para otros, un desastre legal en potencia. Y en un mundo hiperconectado, la tendencia solo necesita un clic para encender la próxima polémica.