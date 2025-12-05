Registro Público de Infidelidad en la mira del Minjusdh por difusión ilegal de datos y cobros para eliminar registros

El Ministerio de Justicia advirtió que difundir datos personales sin consentimiento es una infracción grave en Perú. Foto: Composición Infobae Perú

El fenómeno de las “listas de infieles” ha cobrado fuerza en el Perú, transformándose en un asunto viral que invade redes sociales y grupos privados, donde se comparten nombres y datos de personas señaladas por supuestas traiciones amorosas. Este auge de plataformas digitales motivó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) emitiera una alerta pública sobre los riesgos legales y la vulneración de derechos al exponer información personal sin consentimiento.

La primera ola de esta tendencia surgió con la llamada “lista de las girls”, un archivo que circuló masivamente y exponía datos de mujeres en supuestas situaciones de infidelidad. Su viralización desencadenó la creación de sitios web como el Registro Nacional de Infieles, que recopila denuncias anónimas sobre infidelidad, y, más recientemente, el Registro Público de Infidelidad en el Perú.

Este nuevo espacio ha profundizado el debate social y jurídico, pues permite reportar con mayor detalle y sin control la identidad de presuntos infieles y víctimas. En contraste con otras plataformas, el Registro Público de Infidelidad en el Perú ha llamado especialmente la atención de las autoridades debido al volumen de información expuesta y a su método de funcionamiento.

¿Qué es el Registro Público de Infidelidad en el Perú?

El Registro Público de Infidelidad en el Perú es un sitio web que recoge reportes anónimos sobre infidelidad, exponiendo información personal de miles de ciudadanos. Desde su aparición, ya acumula más de 11.000 publicaciones imputando presuntas traiciones amorosas.

La plataforma ofrece a cualquier usuario la posibilidad de denunciar a un “infiel” o a una “víctima” mediante un formulario donde se solicita información detallada. Los datos requeridos incluyen nombre completo, apellidos, edad, género, distrito de residencia y un testimonio de los hechos, además de la opción de adjuntar archivos PDF o enlaces a redes sociales como supuesta evidencia. En el caso de reportar a una víctima, es necesario indicar el grado de cercanía y narrar detalles sobre la situación, incluso aportando información de otras personas involucradas.

Toda esta información se publica de inmediato, sin verificación o moderación previa, lo que facilita la exposición masiva de datos y la posibilidad de afectar irreversiblemente la reputación de quienes figuran en el portal. Además, el sitio habilita un buscador para consultar si una persona ha sido reportada, utilizando la información ingresada por otros usuarios.

Un aspecto polémico del sitio es que, aunque permite solicitar la eliminación de un registro de manera gratuita, también ofrece un proceso más rápido si se paga una suma —generalmente S/ 3,00— a través de monederos electrónicos como Yape. Esta modalidad para dar prioridad al trámite ha sido duramente cuestionada por las autoridades.

El contraste entre este registro y el Registro Nacional de Infieles es notorio. Mientras el segundo restringe la identificación a iniciales, edad y ocupación, el primero expone identidades completas, ubicaciones y detalles personales de manera indiscriminada.

Minjusdh advierte sobre la difusión ilegal de datos y extorsión en registros de infieles

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtió que el Registro Público de Infidelidad en el Perú vulnera gravemente el derecho fundamental a la protección de datos personales, establecido por la Ley N.º 29733. Según la entidad, la publicación de información sin consentimiento constituye una infracción grave y puede derivar en sanciones administrativas y penales.

“La difusión de datos personales sin autorización configura una conducta ilícita. Solicitar un pago para eliminar información agrava la situación y podría ser calificada como extorsión”, explicó el Minjusdh. La entidad identificó que el administrador solicita S/ 3,00 a través de un monedero digital y coordina eliminaciones mediante un número de WhatsApp, acción que representa un tratamiento indebido de datos e incursiona en ilícitos penales.

“La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales supervisa, fiscaliza y sanciona la vulneración de los derechos ciudadanos, y estos hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Público para la determinación de responsabilidades”, señaló el Ministerio.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) anunció medidas ante la proliferación del registro y reiteró el llamado a la ciudadanía para abstenerse de ingresar datos de terceros en plataformas de dudosa procedencia. El organismo recordó que divulgar información privada, incluso en contextos anónimos, puede derivar en sanciones severas.

“La ANPD exhorta a los usuarios a no alimentar ni compartir contenidos de estas páginas, y mucho menos realizar pagos, ya que se trata de un tratamiento ilegal de datos que puede configurar delitos informáticos”, advirtió la entidad.

Las autoridades también alertaron que la participación en la difusión de información en estos listados puede constituir violencia digital y pidieron a los afectados y testigos reportar estos hechos mediante canales oficiales, como la casilla protegetusdatos@minjus.gob.pe. Además, la ANPD indicó que coordinará acciones con el Ministerio Público para perseguir penalmente a quienes resulten responsables.

El fenómeno de las listas de infieles en Perú

Todo comenzó con la viral "lista negra de las girls“, un Excel colaborativo donde cientos de personas en Perú subieron nombres de supuestos infieles y compartieron detalles de distintas situaciones. Tras su cierre, la dinámica migró a páginas web como el Registro Nacional de Infieles, que permite subir denuncias usando solo iniciales y ocupación.

La tendencia creció con el lanzamiento del Registro Público de Infidelidad en el Perú, donde ya existen más de 11.000 registros con nombres completos, edades y hasta evidencia adjunta, sin control ni filtro. Este tipo de “listas negras” también se han visto en países como México y Chile, lo que demuestra cómo las redes y la viralización han normalizado estas exposiciones y abierto debates sobre privacidad y límites digitales.