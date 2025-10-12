Emergencia animal en San Juan de Miraflores: perros y gatos con quemaduras requieren ayuda tras incendio

Las peticiones de auxilio para las mascotas heridas se multiplicaron en redes después del incendio en San Juan de Miraflores. (Composición: Infobae Perú)

Las peticiones de auxilio se multiplicaron en redes sociales después del incendio en San Juan de Miraflores (SJM). Animalistas y organizaciones locales advirtieron sobre la situación crítica que enfrentan decenas perros y gatos heridos por las llamas, tras la emergencia que arrasó al menos un centenar de viviendas en Pamplona Alta.

“Te necesitan”, publicaron usuarios de plataformas como Facebook para visibilizar la emergencia veterinaria y pedir apoyo logístico, atención médica y donativos urgentes.

El incendio destruyó entre 80 y 100 viviendas contiguas en el sector Virgen del Buen Paso, dejando a más de 200 damnificados y afectando a decenas de animales que no lograron escapar del avance del fuego.

Veterinario pide ayuda para animales tras incendio en SJM

Las imágenes difundidas por activistas muestran la gravedad del daño en perros y gatos, muchos de los cuales presentan quemaduras severas y signos de intoxicación.

Organizaciones como Conciencia Animal La Victoria y voluntarios de la zona detallaron que los rescatistas han ubicado a los animales heridos cerca de los escombros, recibiendo los primeros auxilios gracias al trabajo de veterinarios voluntarios y la colaboración ciudadana.

Voceros como el veterinario José Solís, que participa en el operativo de emergencia, advirtieron que la ayuda llega con lentitud y no resulta suficiente.

Foto: OEFA

“Se necesita más personal veterinario, alimentos, guantes, gasas y otros medicamentos”, especificó Solís en una transmisión recogida en redes sociales.

Diversos llamados, publicados en cuentas como la de Conciencia Animal La Victoria y usuarios de Twitter, enumeran necesidades urgentes: transportadores, agua, mantas, correas e insumos médicos para atenderlos.

El incendio de código tres —nivel que requiere respuesta multisectorial— se desató cerca de las 17:30 horas del pasado sábado, tras una explosión en un almacén clandestino de pirotécnicos, según declaró Leonidas Telenta del Cuerpo General de Bomberos.

Así amanecieron los damnificados y afectados por el terrible incendio en Pamplona Alta | Latina TV

Materiales inflamables

El fuego arrasó en minutos estructuras formadas principalmente por madera, esteras, calaminas y plásticos, materiales inflamables que facilitaron la rápida expansión de la emergencia y dejaron a familias —y sus mascotas— expuestas a condiciones precarias.

Organizaciones y activistas señalaron que el traslado de los damnificados humanos al estadio IPD se ha acompañado de la improvisada atención veterinaria, pues muchas familias se niegan a abandonar a sus mascotas pese a haber perdido sus viviendas.

“Animalitos que resultaron con quemaduras a causa del incendio en Pamplona Alta, son atendidos con pocos recursos. La ayuda no es suficiente ya que solo un veterinario está velando por ellos y requiere de gasas y agua”, publicó un activista en Twitter.

Incendio en Pamplona Alta. Crédito: Infobae Perú

“Se controló el incendio”

La emergencia también activó el despliegue de más de veinte unidades de los Bomberos, y la llegada de autoridades como el presidente de transición, José Jerí, quien confirmó la atención multisectorial a los damnificados.

“Ya se controló el incendio, ahora es atender a los afectados, dónde van a dormir, dónde van a estar”, declaró Jerí.

Mientras los bomberos reportaron el confinamiento de las llamas, organizaciones ciudadanas, veterinarios y rescatistas continúan solicitando apoyo y donativos.

“Hacen falta guantes, comida, correas, mantitas, agua, gasas, medicamentos y transportadores para atender a los animales afectados”, insistió Conciencia Animal La Victoria en un mensaje publicado tras la jornada.

Bomberos trabajan para controlar el incendio que afecta varias viviendas en la zona conocida como La Favela, en San Juan de Miraflores. Foto: Infobae Perú

El flujo de personas y vehículos permaneció restringido en la zona siniestrada por recomendación de la Policía Nacional del Perú, para permitir que las unidades de rescate transiten con rapidez.

El veterinario José Luis Solís reiteró que la situación rebasa la capacidad individual y pidieron a la municipalidad, bomberos y ciudadanos organizar una respuesta conjunta.

En los distintos llamados se reitera la consigna: “Te necesitan”, invitando a la comunidad a priorizar la ayuda veterinaria y el rescate animal en medio de la emergencia social.

Entre los desafíos identificados, los animalistas remarcan que el miedo y la confusión dificultaron la localización de todos los heridos, pues muchos animales han escapado y se ocultan entre los escombros.

Los equipos de rescate avanzan en la atención mientras continúan los censos de damnificados humanos y animales en la periferia de Pamplona Alta.