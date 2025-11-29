Perú

Riesgo de terremoto de magnitud 8 en Lima: ¿qué distritos están en mayor peligro y cuáles son los más seguros?

Expertos del IGP advierten que los casi 300 años de “silencio sísmico” incrementan la probabilidad de un movimiento telúrico de gran magnitud que pone en riesgo a distritos densamente poblados

Silencio sísmico de 300 años:
Silencio sísmico de 300 años: mapa revela qué distritos de Lima serían los más afectados por un gran terremoto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Lima es una de las ciudades más expuestas a desastres sísmicos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra una intensa actividad tectónica. La interacción constante entre las placas de Nazca y Sudamericana mantiene a la capital en un riesgo permanente de sufrir un sismo de gran magnitud. En este contexto, los especialistas advierten que un terremoto de magnitud 8 podría ocurrir en cualquier momento.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha alertado sobre la acumulación de energía tectónica que se produce durante largos períodos de “silencio sísmico”. En el caso de Lima, este periodo es de casi 300 años, un factor que aumenta significativamente las probabilidades de un evento mayor. La ciudad, además, presenta zonas con suelos blandos, rellenos y áreas no consolidadas, lo que incrementa la vulnerabilidad estructural.

Para identificar los sectores de mayor riesgo, el Ministerio de Vivienda y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desarrollaron el “Mapa de Microzonificación Sísmica”, un estudio que detalla la calidad del suelo y la capacidad de cada distrito para resistir un sismo de gran magnitud. A ello se suman los estudios elaborados por el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), que permiten contar con una visión más precisa de las zonas críticas en caso de un terremoto en Lima.

Microzonificación Sísmica Lima. (Foto: Ministerio
Microzonificación Sísmica Lima. (Foto: Ministerio de Vivienda)

Distritos de Lima más vulnerables en caso de terremoto

Los estudios de microzonificación sísmica identifican como más vulnerables a los distritos asentados sobre suelos blandos, inestables o conformados por rellenos de desmonte, ya que estas características amplifican las ondas sísmicas y aumentan el riesgo de daño estructural. Además, la alta densidad poblacional en varios de estos sectores agrava el impacto potencial de un sismo. Los distritos más vulnerables de Lima son:

  • Villa El Salvador
  • Chorrillos
  • Villa María del Triunfo
  • Ventanilla
  • Comas
  • Ancón
  • Santa Rosa
  • Laderas de Carabayllo
  • San Juan de Lurigancho
  • Independencia
  • Ate
Hernando Tavera, presidente del IGP,
Hernando Tavera, presidente del IGP, explica en RPP Noticias los avances y retos de la ciencia para anticipar terremotos en el Perú. Foto: Composición Infobae Perú

Distritos de Lima más seguros en un terremoto

En contraste, existen distritos que cuentan con mejores condiciones geológicas para enfrentar un terremoto. Estos sectores presentan suelos rígidos o rocosos que reducen la amplificación de las ondas sísmicas, siempre que las edificaciones hayan sido construidas de forma técnica y formal. Los distritos considerados más seguros son:

  • Centro de Lima
  • Breña
  • Magdalena
  • Pueblo Libre
  • Jesús María
  • Lince
  • San Isidro
  • Miraflores
  • San Miguel
Tal como explica el especialista del Ministerio de Vivienda, Máximo Ayala: “En caso de sismo, donde exista un suelo bueno y se haya construido de manera formal habrá menos daños que donde exista un suelo malo y se haya optado por construir sin asistencia especializada”.
Conoce que sucedería con los
Conoce que sucedería con los edificios en la Costa Verde en caso de un terremoto de magintud 8. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Distritos con suelos mixtos

Algunas zonas de Lima presentan una combinación de suelos sólidos y blandos, lo que genera riesgos variables dentro de un mismo distrito. En La Molina, por ejemplo, áreas como Santa Patricia cuentan con suelos firmes que permiten edificaciones de mayor altura, mientras que sectores cercanos a la Universidad Agraria presentan suelos inestables que limitan el tipo de construcción posible.

Un caso similar se observa en Chorrillos, donde las zonas próximas al Pantano de Villa se asientan sobre suelos blandos, incrementando el riesgo de daño estructural. En estos sectores, las autoridades recomiendan evitar la densificación urbana y restringir nuevas edificaciones.

Expertos señalan que el 70%
Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)

Más regiones expuestas

El IGP advierte que el riesgo de un sismo de gran magnitud no se concentra únicamente en la capital. Regiones como Áncash, Ica, Nazca, Tacna y Moquegua también están expuestas a un megaterremoto debido a su cercanía a la zona de subducción. Este panorama refuerza la necesidad de políticas de prevención y planificación urbana estricta.

Los especialistas coinciden en que la estrategia clave para reducir el impacto de un sismo mayor radica en construir sobre suelos adecuados, reforzar viviendas existentes y fortalecer la educación sísmica en la población. En una ciudad como Lima, la preparación puede significar la diferencia entre un desastre controlado y una tragedia de gran magnitud.

(Andina)
(Andina)

IGP advierte de un terremoto de 8.8

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, advirtió sobre la probabilidad de un sismo de gran magnitud que podría impactar severamente la costa central del país. Según explicó, este escenario es previsible debido a la intensa actividad tectónica registrada en la región y respaldada por recientes investigaciones científicas.

Las zonas que enfrentarían los mayores daños serían Lima, Ica y Áncash. “Esperamos un sismo por lo menos de magnitud 8.8 hacia arriba, que vaya a afectar a la zona costera de la región central… Lima, Ica, Áncash son las zonas que podrían resultar mucho más afectadas”, señaló.
El Perú se encuentra en
El Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y está expuesto a que se desaten movimientos telúricos cada cierto tiempo. (Andina)

Ante esta amenaza, Tavera subrayó la importancia de la preparación y la educación comunitaria como herramientas clave para reducir el riesgo. En entrevista con Canal N, exhortó a la población a evaluar las condiciones de suelo donde se encuentran sus viviendas y a participar activamente en los simulacros nacionales. “No podemos controlar a la naturaleza, pero lo que sí está en nuestras manos es reducir nuestro nivel de riesgo”, advirtió el jefe del IGP.

