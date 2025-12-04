Perú

EsSalud anuncia nueva estrategia para brindar atención a asegurados en sus hogares desde 2026

El Seguro Social de Salud anunció el programa “EsSalud en Casa”, que realizará visitas domiciliarias para chequeos, detección temprana de enfermedades y promoción de salud, iniciando su implementación progresiva en las principales redes del país desde 2026

Guardar
Médico de EsSalud atiende en
Médico de EsSalud atiende en su casa a paciente de Padomi Niños (Noticias EsSalud)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó recientemente el programa “EsSalud en Casa” en el distrito de Huaycán, Ate, como un nuevo modelo de atención que busca ofrecer servicios preventivos directamente en los hogares de los asegurados.

Según explicó el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, la estrategia responde a la necesidad de realizar diagnósticos tempranos y promover hábitos saludables para reducir la sobrecarga en los servicios de emergencia.

El objetivo principal consiste en identificar riesgos sanitarios en casa, facilitar el acceso a controles y orientar a las familias en cuanto a prevención y autocuidado.

Actualmente, más del 70 % de las patologías que llenan los servicios de emergencia pueden prevenirse si se abordan desde el primer nivel, indicó EsSalud en el evento de lanzamiento difundido por la entidad.

Entre estas condiciones figuran la hipertensión, la diabetes, la obesidad y distintos tipos de cáncer. Al fortalecer el enfoque sanitario desde la prevención, la institución espera impactar positivamente en la salud pública.

Durante la presentación, la familia Cárdenas Castañeda recibió en su vivienda a una brigada de salud encabezada por el propio titular de EsSalud, quien supervisó una evaluación integral que abarcó adultos y menores.

Las acciones contemplaron control de signos vitales, pruebas de anemia, vacunaciones y consejería en distintas áreas. En caso de detectar algún riesgo, el asegurado es referido inmediatamente a un centro asistencial para completar su diagnóstico y tratamiento.

El Dr. Acho precisó que entre los beneficiarios figuran personas aseguradas que no hayan acudido a centros de salud en el último año y que no tengan cobertura de EPS. La selección de hogares se realiza conforme a registros internos, sin que los asegurados deban solicitar la visita.

“EsSalud en Casa”, la nueva
“EsSalud en Casa”, la nueva estrategia preventiva del seguro social.

Implementación gradual y expansión nacional

La iniciativa “EsSalud en Casa” comenzó como piloto en 2023 en Huaycán y será replicada progresivamente en áreas de influencia de 35 establecimientos a nivel nacional.

El despliegue contempla una inversión de S/ 36.9 millones para el año 2026 y más de S/ 54 millones para 2027, según cifras brindadas por el propio EsSalud.

De acuerdo con proyecciones institucionales, la meta es alcanzar a asegurados que no realizan controles periódicos y reducir la carga asistencial en hospitales de alta complejidad.

El titular de EsSalud enfatizó que más de 12 millones de peruanos cuentan con cobertura, aunque solo el 50 % de ellos visita regularmente un establecimiento de salud.

La estrategia busca revertir este patrón y brindar atención a un universo que permanece sin controles anuales. Según mencionó el presidente ejecutivo, la prioridad ahora es la atención preventiva, pues “la prevención es socialmente más rentable que el tratamiento de enfermedades avanzadas”.

La gestión del programa se alinea con los ejes institucionales de fortalecimiento de la atención primaria y sostenibilidad financiera.

Se apunta también al incremento de la producción asistencial, ampliando la oferta de servicios y consolidando la orientación preventiva.

En la presentación participaron el gerente de la Red Prestacional Almenara, Dr. Christian Miranda Orrillo, el director del Policlínico CAP III Huaycán, Dr. Alfredo Novoa Campos, y equipos asistenciales de distintas áreas.

Temas Relacionados

EsSaludSaludAseguradosperu-noticias

Más Noticias

Yamila Piñero sorprende y anuncia su matrimonio tras años lejos de cámaras: “Quiero compartir esta locura de momento en mi vida”

La ex combatiente compartió un ‘save the date’ y conquistó nuevamente a sus seguidores

Yamila Piñero sorprende y anuncia

La Tinka hoy 3 de diciembre: revisa aquí los resultados del sorteo y comprueba tu jugada ganadora

La Tinka realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka hoy 3 de

Uno de cada cinco peruanos no votarían por nadie: corrupción impulsa el rechazo electoral

El último estudio de CPI revela el rechazo a la oferta electoral y deja entrever cómo la desconfianza vuelve a dominar las urnas en las elecciones 2026

Uno de cada cinco peruanos

Derrame de petróleo en playa Los Yuyos de Barranco: reportan manchas y olor en gran parte del balneario

Usuarios reportaron rastros de hidrocarburos y organizaciones ambientales como Oceana exigen acción inmediata ante el riesgo ambiental que se expande por este tramo de la Costa Verde

Derrame de petróleo en playa

Christian Domínguez no descarta reality ‘La Granja Vip’, pero Karla Tarazona le advierte: “Mientras no sea de baile”

La locutora no dudó en encararlo en vivo y lanzarle una picante broma sobre sus dotes para el baile, anticipándose a cualquier posible retorno a los realitys

Christian Domínguez no descarta reality
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reprende a su

José Jerí reprende a su escolta por retirar a empujones y herir a periodista en Tacna: “No volverá a repetirse”

Cecilia García, aspirante a vicepresidenta, pagó S/10 mil soles para postular en Podemos Perú: “La mejor inversión de mi vida”

Delia Espinoza denuncia presión política tras ser inhabilitada: “Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado”

José Jerí defiende permanencia de jefe del INPE, pero le pide programar su prueba de polígrafo: “Para dar el ejemplo”

“No soy LGBTI, no estoy a favor de la unión civil”: Norma Yarrow discute en vivo con presentador y anuncia acciones legales

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano advierte que “los

Tilsa Lozano advierte que “los que deben inquietarse son ustedes, no yo”, en su esperada vuelta a “El Valor de la Verdad”

Ke Personajes, Mauricio Mesones, Los Mirlos y más de 20 artistas en Vibra Perú 2025: fechas, locación y más detalles

Ex de Dayanita confirma que estuvo con Samahara Lobatón en discoteca: “Es guapa y tiene derecho a salir”

Pamela Franco responde a las críticas y celebra apoyo de Christian Cueva en su carrera musical: “Es mi pareja”

Brenda Carvalho reveló que casi muere debido a una parálisis intestinal: hasta recibió la extremaunción

DEPORTES

Regatas Lima y Von Newman

Regatas Lima y Von Newman se citan en la final de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025: fecha de los partidos por el título nacional

Facundo Callejo, a la espera de la resolución de las semifinales de los play-offs de Copa Libertadores 2026: “Será una llave muy linda”

Fabio Gruber envía inesperada respuesta a Reimond Manco por la referencia a su primer partido con Perú: “Lo agradezco”

Bolivia alista su plantel para disputar amistoso con Perú en Chincha: se presentará solo con jugadores locales

Sorteo del Mundial 2026: día, hora y canal TV en Perú del evento de selecciones organizado por FIFA