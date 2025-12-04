EsSalud anuncia nueva estrategia para brindar atención a asegurados en sus hogares desde 2026

Médico de EsSalud atiende en su casa a paciente de Padomi Niños (Noticias EsSalud)

El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó recientemente el programa “EsSalud en Casa” en el distrito de Huaycán, Ate, como un nuevo modelo de atención que busca ofrecer servicios preventivos directamente en los hogares de los asegurados.

Según explicó el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, la estrategia responde a la necesidad de realizar diagnósticos tempranos y promover hábitos saludables para reducir la sobrecarga en los servicios de emergencia.

El objetivo principal consiste en identificar riesgos sanitarios en casa, facilitar el acceso a controles y orientar a las familias en cuanto a prevención y autocuidado.

Actualmente, más del 70 % de las patologías que llenan los servicios de emergencia pueden prevenirse si se abordan desde el primer nivel, indicó EsSalud en el evento de lanzamiento difundido por la entidad.

Entre estas condiciones figuran la hipertensión, la diabetes, la obesidad y distintos tipos de cáncer. Al fortalecer el enfoque sanitario desde la prevención, la institución espera impactar positivamente en la salud pública.

Durante la presentación, la familia Cárdenas Castañeda recibió en su vivienda a una brigada de salud encabezada por el propio titular de EsSalud, quien supervisó una evaluación integral que abarcó adultos y menores.

Las acciones contemplaron control de signos vitales, pruebas de anemia, vacunaciones y consejería en distintas áreas. En caso de detectar algún riesgo, el asegurado es referido inmediatamente a un centro asistencial para completar su diagnóstico y tratamiento.

El Dr. Acho precisó que entre los beneficiarios figuran personas aseguradas que no hayan acudido a centros de salud en el último año y que no tengan cobertura de EPS. La selección de hogares se realiza conforme a registros internos, sin que los asegurados deban solicitar la visita.

“EsSalud en Casa”, la nueva estrategia preventiva del seguro social.

Implementación gradual y expansión nacional

La iniciativa “EsSalud en Casa” comenzó como piloto en 2023 en Huaycán y será replicada progresivamente en áreas de influencia de 35 establecimientos a nivel nacional.

El despliegue contempla una inversión de S/ 36.9 millones para el año 2026 y más de S/ 54 millones para 2027, según cifras brindadas por el propio EsSalud.

De acuerdo con proyecciones institucionales, la meta es alcanzar a asegurados que no realizan controles periódicos y reducir la carga asistencial en hospitales de alta complejidad.

El titular de EsSalud enfatizó que más de 12 millones de peruanos cuentan con cobertura, aunque solo el 50 % de ellos visita regularmente un establecimiento de salud.

La estrategia busca revertir este patrón y brindar atención a un universo que permanece sin controles anuales. Según mencionó el presidente ejecutivo, la prioridad ahora es la atención preventiva, pues “la prevención es socialmente más rentable que el tratamiento de enfermedades avanzadas”.

La gestión del programa se alinea con los ejes institucionales de fortalecimiento de la atención primaria y sostenibilidad financiera.

Se apunta también al incremento de la producción asistencial, ampliando la oferta de servicios y consolidando la orientación preventiva.

En la presentación participaron el gerente de la Red Prestacional Almenara, Dr. Christian Miranda Orrillo, el director del Policlínico CAP III Huaycán, Dr. Alfredo Novoa Campos, y equipos asistenciales de distintas áreas.