Drama insólito en SJL: vecina presta su casa para velorio y le dejan el cadáver olvidado con deudas en funeraria

El cadáver de Alexander Jaramillo permanece desde hace casi cinco días en la vivienda de una vecina de San Juan de Lurigancho, luego de que los familiares directos desaparecieron y dejaron deudas con la funeraria

Una vecina de San Juan de Lurigancho (SJL) accedió a ceder su domicilio para que se realizara el velatorio de un hombre que murió a causa de tuberculosis, pero tras la inesperada desaparición de los familiares —quienes además dejaron deudas con la funeraria—, el cadáver lleva casi cinco días abandonado en la vivienda.

De acuerdo con un informe difundido este miércoles por el matinal de ATV, los parientes directos del difunto aseguraron que asumirían el pago correspondiente, aunque incumplieron el compromiso y abandonaron el féretro en la casa.

“Debo de estar aquí con mi mascarilla puesta, todo, porque el señor ya está morado y encima ya tiene un olor como lo compraban acá. Por favor, pido una ayuda humanitaria”, declaró la dueña del inmueble a la televisora.

“Hay que ser justos, la señora no descansa, no duerme nada y la familia han apagado el celular. Estamos llamando y llamando y nadie se acerca. El hijo también no contesta el teléfono, nadie responde las llamadas”, relató otra moradora al afirmar que también se han negado a entregar los documentos de la defunción.

Fuente: ATV

Según esa versión, la funeraria tampoco asumió el manejo del cuerpo al comprobar la falta de pago. “Hicieron un contrato con la funeraria y viene al otro día la funeraria y no están ellos para pagar la diferencia. ¿Y qué hace el funerario? Nada, pusieron el ataúd en el piso, lo cambiaron de ataúd y se fueron. Porque ya no se apareció”, señaló.

El fallecido, Alexander Jaramillo, de 57 años, vivía en el asentamiento Caja de Agua y realizaba labores artesanales hasta que la enfermedad lo obligó a suspender sus actividades. A pesar de su situación, recibía ayuda de personas cercanas. El día en que su salud empeoró, dos conocidos lo llevaron a una posta y luego al hospital Dos de Mayo, donde murió.

Testimonios de vecinos y parientes lejanos señalan intentos por organizar un entierro digno, pero la falta de recursos y los conflictos entre familiares impiden concretar el sepelio.

“Él es mi familia lejana. Ha estado con mi tía hace 25 años que están separados, pero a pesar de todo, nosotros hemos venido como apoyo. El abandono no es por parte de la familia lejana, es por parte de la familia cercana”, declaró una pariente a Panamericana.

La propietaria del inmueble se encuentra en una situación crítica, obliga a utilizar mascarilla por el estado del cuerpo y solicita ayuda humanitaria ante la falta de respuesta de los responsables

Las autoridades locales han recibido pedidos para intervenir en el caso y lograr una solución que permita retirar el cuerpo de la vivienda, evitar riesgos sanitarios y apoyar a la propietaria del inmueble. No obstante, hasta ahora no se ha registrado una respuesta ni por parte de la comuna ni de los servicios de salud.