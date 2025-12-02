Policía ebrio intentó matar a mototaxista tras negarse a pagar S/3 de pasaje en SJL: fue arrestado por sus colegas

Fuente: Latina TV

Un mototaxista denunció que un policía en estado de ebriedad intentó matarlo después de negarse a pagar tres soles por el traslado a su domicilio en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según un informe difundido por Latina Noticias, el hecho ocurrió la noche del último viernes, cuando el conductor, estudiante universitario de 24 años, llevó al agente hasta el Jirón Las Celedonias de la zona.

De acuerdo con la denuncia, el suboficial de tercera Cristian Ancalla Cárdenas, de 26 años, pidió al mototaxista que lo esperara mientras supuestamente retiraba dinero. El trabajador declaró a la televisora que el efectivo volvió a los pocos minutos con un arma en la mano.

“Me dijo: ‘no te voy a pagar nada, perro, no te voy a pagar nada’ (...) Me rastrilla la pistola en la cara y jala el gatillo, pero gracias a Dios la bala no salió”, contó. Un testigo afirmó que el suboficial disparó hasta cinco veces contra mientras el joven intentaba protegerse.

El agente, identificado como Cristian Ancalla Cárdenas, habría regresado con un arma y disparado hasta cinco veces contra la víctima luego de una discusión por el pago

El suceso provocó temor en los vecinos de la urbanización San Hilarión, quienes escucharon los disparos y acudieron para auxiliar a la víctima tras oír sus gritos. “Empiezo a gritar: ‘¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor! ¡Me quiere matar!’ Y ahí es donde la gente sale todo por arriba, sale, grita, empieza a gritar”, comentó el denunciante a la televisora.

Ancalla Cárdenas fue arrestado por sus propios colegas de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) del distrito, donde permanece hasta ahora. Según las imágenes difundidas, no mostró resistencia y negó estar ebrio, aunque los efectivos le indicaron que; sin embargo, los agentes le advirtieron que, pese a cualquier versión, la prueba de absorción atómica y el dosaje etílico revelarían la verdad.

El abogado Marcos Martínez, representante del mototaxista, señaló irregularidades en el procedimiento. “El intervenido se encontraba en un estado de ebriedad. ¿Por qué motivo no se le llevó inmediatamente a pasar el dosaje etílico? ¿Por qué motivo ha esperado que sean las cinco de la mañana para pasarle los exámenes de ley?”, cuestionó.

Otra testigo declaró que el joven suplicó por su vida: “Le decía: ‘por favor, no me dispare, vengo de trabajar, no estoy haciendo nada, jefe’, pero no le importó“, narró.

Vecinos auxiliaron al mototaxista tras escuchar los disparos y los gritos de auxilio; policías de la DEPINCRI arrestaron al suboficial, quien permanece detenido

La madre del mototaxista pidió atención psicológica y garantías personales para su hijo. Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad de la zona para sustentar la investigación en curso. Hasta ahora, la defensa del suboficial no ha emitido pronunciamiento.

Retirados

La administración del presidente interino Jose Jerí ordenó en la víspera el retiro de 1.456 policías, incluidos 570 con acusaciones de corrupción. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, presentaron la medida como parte de un plan para enfrentar la delincuencia y restaurar la confianza en la institución.

La disposición afecta tanto a oficiales como a subalternos. Datos oficiales muestran que la Inspectoría General aplicó 4.188 sanciones por faltas y delitos. La reforma establece la aplicación del polígrafo y controles rigurosos para personal y aspirantes.