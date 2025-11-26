Alerta en San Juan de Lurigancho: Casi todas las líneas de transporte público son extorsionadas, según Santa Catalina

La empresa Santa Catalina en San Juan de Lurigancho es extorsionada desde hace meses. | Roger García

En San Juan de Lurigancho (SJL), las empresas de transporte afrontan una ola de extorsión que limita sus operaciones y modifica la rutina de miles de usuarios en Lima.

El vocero de la empresa Santa Catalina, José Quispe, dio a conocer que casi todos los trabajadores del sector en SJL viven bajo la presión de organizaciones criminales que exigen pagos a cambio de no atacar buses ni choferes.

Según declaraciones para Exitosa Noticias, el temor se ha extendido a la mayoría de las rutas y paraderos del distrito, donde los extorsionadores suelen acechar en cualquier punto del trayecto.

El último episodio que alertó al gremio fue la entrega de una carta amenazante a un conductor de Santa Catalina. El documento, dejado la noche anterior por un desconocido que subió al bus simulando ser pasajero, contenía advertencias directas y amenazas de represalias por el incumplimiento de los pagos exigidos.

A raíz de este mensaje, la empresa paralizó parcialmente sus operaciones, afectando la línea C, una de las más utilizadas para el desplazamiento entre San Juan de Lurigancho y Arenales.

Durante esa jornada, se observó una significativa reducción de la flota en circulación, mientras agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) patrullaban la zona e incluso ingresaron a los patios de maniobra para apoyar en la seguridad de los trabajadores.

Composición: Infobae Perú

Paralizaciones, resguardo policial y pedido de soluciones

La respuesta a la amenaza no tardó en materializarse. Más de 100 conductores de Santa Catalina suspendieron sus actividades por temor a nuevos ataques.

Las unidades que sí salieron a trabajar recorrieron la ciudad con policías a bordo, una medida excepcional adoptada para disuadir posibles actos de violencia y monitorear cualquier actitud sospechosa durante el trayecto.

Este despliegue de seguridad fue visible en los paraderos principales de SJL, donde los vecinos son testigos habituales del acecho delictivo hacia los transportistas.

José Quispe subrayó en diálogo con medios que esta situación afecta no solo a Santa Catalina sino a prácticamente todas las empresas del sector en SJL y distritos periféricos, señalando que la extorsión ya forma parte del día a día para los conductores.

“Los conductores no quieren salir a trabajar, esa es la realidad del transporte, no solo en San Juan de Lurigancho sino en otros conos”, expresó el vocero al mencionado medio.

Pese al estado de emergencia en la zona y al apoyo policial, los transportistas denuncian que falta efectividad en las capturas de los responsables.

“Hasta ahora no tenemos efectividad en el tema de captura en San Juan de Lurigancho”, insistió Quispe durante su intervención. Este sentir lo comparten otros representantes de rutas afectadas, quienes reclaman una investigación más diligente y resultados concretos en la reducción del delito.

La empresa Santa Catalina confirmó que ha solicitado una reunión con el presidente José Jerí, además de haber enviado una carta formal al despacho presidencial para exigir una solución inmediata.

Igualmente, instan a las autoridades del Ministerio del Interior y a los altos mandos de la Policía Nacional a reforzar las acciones contra los grupos delictivos, ya que las extorsiones están generando pérdidas económicas y temor creciente entre los trabajadores.