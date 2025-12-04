¿Cuál es la diferencia entre el reflujo gastroesofágico y la úlcera gástrica?

El reflujo gastroesofágico ocurre cuando los contenidos del estómago, como ácido y jugos digestivos, ascienden hacia el esófago (iStock)

Cuidar la salud digestiva es fundamental para mantener el bienestar general y prevenir enfermedades que, si no se detectan a tiempo, pueden acarrear complicaciones graves. En el Perú, muchas personas acuden a los servicios de salud por molestias digestivas: según datos del Seguro Social de Salud (EsSalud), las enfermedades relacionadas con el reflujo y otros trastornos gástricos han aumentado en los últimos años, en gran parte por malos hábitos alimenticios, sedentarismo y consumo de sustancias como alcohol o tabaco.

Al mismo tiempo, especialistas advierten que el tratamiento inadecuado o la automedicación pueden agravar los problemas gástricos. Por eso resulta clave distinguir entre distintos trastornos digestivos, en particular, entre reflujo gastroesofágico y úlcera gástrica, dos afecciones que a menudo se confunden por síntomas similares. Conocer sus diferencias ayuda a buscar atención adecuada y prevenir complicaciones.

El reflujo gastroesofágico

El reflujo gastroesofágico ocurre cuando los contenidos del estómago (ácido y jugos digestivos) ascienden hacia el esófago, el conducto que une la boca con el estómago, irritando su revestimiento. Cuando estos episodios son frecuentes o causan daño en la mucosa del esófago, se considera una enfermedad crónica. Los síntomas más característicos incluyen acidez (ardor en pecho o garganta), regurgitación de ácido o alimentos, sensación de quemazón, dolor o molestias en el pecho o parte superior del abdomen, tos crónica, dificultad para tragar, o sensación de “bulto” en la garganta.

El reflujo puede empeorar al recostarse, tras comidas copiosas o con ciertos alimentos (grasas, condimentos, alcohol, cafeína), lo que motiva recomendaciones como cenar con tiempo, evitar acostarse justo después de comer y mantener hábitos saludables. Si no se trata, el reflujo persistente puede dañar el esófago, causar esofagitis, aumentar el riesgo de complicaciones como estrecheces o, con el tiempo, cambios precancerosos.

La úlcera gástrica

La úlcera gástrica es una lesión (una herida, llaga o erosión) en la mucosa interna del estómago (o, en algunos casos, del duodeno). Estas lesiones surgen generalmente cuando la capa protectora que recubre el estómago se debilita, ya sea por infección por bacterias (como Helicobacter pylori), uso prolongado de ciertos medicamentos (como antiinflamatorios no esteroideos, AINE), o por excesiva producción de ácido.

Los síntomas típicos incluyen dolor o ardor en la parte superior del abdomen (a menudo descrito como un dolor “ardiente”), que puede intensificarse cuando el estómago está vacío, y en algunos casos mejorar tras comer o tomar antiácidos. También puede aparecer distensión abdominal, sensación de llenura o pesadez, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, pérdida de peso, e incluso sangrado, que podría manifestarse como heces oscuras o vómito con sangre.

El diagnóstico requiere, con frecuencia, métodos como la endoscopía digestiva, para visualizar la lesión y, en caso necesario, realizar una biopsia o buscar la presencia de H. pylori. El tratamiento incluye medicamentos para reducir la acidez (inhibidores de bomba de protones, antiácidos), erradicación de H. pylori si está presente, y en algunos casos, cambios en hábitos alimenticios y abandono del consumo de AINEs (antiinflamatorios no esteroideos).

Diferencia entre el reflujo gastroesofágico y la úlcera gástrica

Aunque ambas afecciones afectan el sistema digestivo y pueden compartir síntomas como dolor, ardor o molestias digestivas, la principal diferencia radica en qué parte del aparato digestivo se ve afectada y qué tipo de lesión hay.

Ubicación del problema: En el reflujo, el problema está en el esófago , donde el ácido estomacal irrita su mucosa. En la úlcera gástrica, la lesión está en la mucosa del estómago (o duodeno) .

Tipo de daño: El reflujo produce irritación e inflamación del esófago. La úlcera consiste en una laceración real : una herida abierta sobre la superficie interna del estómago o duodeno.

Síntomas predominantes: El reflujo suele manifestarse con ardor o acidez en el pecho, regurgitación, molestias al acostarse o después de comer. La úlcera suele generar dolor en la parte superior del abdomen, sensibilidad cuando el estómago está vacío, náuseas, sensación de plenitud, pérdida de apetito o peso, y en casos graves, sangrado.

Causas: El reflujo se relaciona con debilidad o mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, malos hábitos alimenticios, obesidad, tabaco, alcohol, etc. La úlcera está más ligada a infecciones (H. pylori), uso prolongado de AINE, o desequilibrios en la protección de la mucosa gástrica.

Complicaciones: El reflujo persistente puede derivar en inflamación crónica del esófago, desarrollo de lesiones (esofagitis), incluso cambios precancerosos. La úlcera puede provocar sangrado, perforación u obstrucción, lo que representa urgencias médicas graves.

